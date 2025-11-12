Homem é baleado com vários tiros no bairro Cidade Nova e segue em estado gravíssimo

Vítima, monitorada por tornozeleira eletrônica, foi surpreendida por atirador disfarçado de motoboy em Rio Branco

A noite desta quarta-feira (12) foi marcada por uma tentativa de homicídio no bairro Cidade Nova, em Rio Branco. A vítima, Matheus Nascimento de Menezes, de 30 anos, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, foi atingida por diversos disparos e está em estado gravíssimo.

De acordo com informações, Matheus havia saído para ir a um mercado e, ao retornar, foi abordado por um homem disfarçado de motoboy, nas proximidades da praça do bairro. O suspeito pediu uma informação e, em seguida, sacou uma arma de fogo, efetuando vários tiros.

A vítima tentou correr, mas foi atingida e caiu na Rua Pôncio de Caldas, onde o criminoso ainda realizou mais um disparo à queima-roupa antes de fugir.

Populares relataram ter ouvido entre seis e sete tiros. Um pastor que passava pelo local socorreu Matheus e foi em busca de uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e o entubou ainda no local antes de levá-lo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Matheus foi ferido no tórax, abdômen e braço esquerdo, e seu estado de saúde permanece crítico.

A Polícia Militar fez buscas na região, mas o atirador não foi localizado. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

