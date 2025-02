Homem é atingido por tiro na cabeça na zona rural de Cruzeiro do Sul

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), obteve a condenação do policial penal Alcindo Brito de Lima pelos crimes de corrupção passiva e participação em organização criminosa.

Conforme a denúncia, o acusado, no exercício de sua função, teria promovido a atuação de uma organização criminosa no município de Tarauacá, entregando aparelhos celulares a detentos no interior do presídio Moacir Prado, além de atuar no repasse de bilhetes e outros itens não permitidos. As provas incluem imagens de monitoramento do local e conversas no celular do policial penal sobre as entregas.

O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco fixou a pena em 11 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O condenado permanecerá preso preventivamente até o trânsito em julgado da decisão.

