Homem é atacado por jacaré durante pescaria em Sena Madureira

O Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) divulgou nesta segunda-feira, 28 de julho, novo informe diário com dados atualizados sobre a situação do sarampo no Acre em 2025. Até o momento, 32 casos foram notificados no estado. Destes, 25 foram descartados após investigação, enquanto 7 permanecem sob análise laboratorial. Nenhum caso foi confirmado até a presente data.

A intensificação da campanha de vacinação contra o sarampo segue em ritmo acelerado em todos os municípios acreanos. Segundo o boletim, entre os dias 24 de junho e 4 de agosto, foram distribuídas 67.890 doses de vacina, sendo 58.890 da Tríplice Viral e 9.000 da Dupla Viral. No mesmo período, foram aplicadas 25.606 doses, das quais 24.710 são da Tríplice Viral e 896 da Dupla Viral.

Notificações por município

O município de Brasiléia lidera o número de casos de sarampo em investigação no Acre em 2025, com três notificações ainda sob análise. Em seguida, aparecem Rio Branco, com dois casos, e Porto Acre e Cruzeiro do Sul, com um caso cada.

Os municípios de Assis Brasil, Acrelândia, Epitaciolândia, Feijó e Sena Madureira notificaram casos, mas todos já foram descartados após investigação. Um caso foi notificado em Rio Branco, mas o paciente tem residência em Cobija, na Bolívia. Ao todo, o estado contabiliza 32 casos notificados, dos quais 25 foram descartados e sete seguem em investigação. Até o momento, nenhum caso foi confirmado.

Em relação à vacinação, o município de Rio Branco lidera em número de doses aplicadas, com 6.988 doses da Tríplice Viral e 555 da Dupla Viral. Na sequência, destaca-se Cruzeiro do Sul, com 2.998 aplicações da Tríplice e 96 da Dupla Viral; Brasiléia, com 1.651 e 29 doses, respectivamente; e Feijó, com 1.474 da Tríplice e 8 da Dupla. Outros municípios também registraram aplicação significativa de vacinas: Mâncio Lima (1.424 Tríplice / 12 Dupla), Epitaciolândia (1.131 / 7), Tarauacá (808 / 42), Marechal Thaumaturgo (809 / 9), Assis Brasil (717 / 16), Plácido de Castro (619 / 12), Xapuri (650 / 5) e Sena Madureira (997 / 8).

Municípios menores também contribuíram com a cobertura vacinal, como Senador Guiomard (396 Tríplice / 27 Dupla), Porto Acre (278 / 8), Capixaba (174 / 8), Bujari (333 / 8), Jordão (262 / 5), Manoel Urbano (760 / 14), Rodrigues Alves (664 / 4), Porto Walter (326 / 9) e Santa Rosa do Purus (581 / 4).

Até o momento, foram distribuídas 67.890 doses de vacina contra o sarampo em todo o estado — sendo 58.890 da Tríplice Viral e 9.000 da Dupla Viral —, das quais 25.606 já foram aplicadas entre os dias 24 de junho e 4 de agosto de 2025. O Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) reforça a importância da imunização como principal medida de prevenção e segue monitorando de forma contínua os casos suspeitos nos municípios acreanos.

