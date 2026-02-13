Acre
Homem é atacado a golpes de terçado no bairro Rui Lino, em Rio Branco
Vítima foi atingida na cabeça e conseguiu pedir ajuda antes de ser socorrida pelo Samu
Gelson Gomes de Abreu, de 44 anos, foi ferido com golpes de terçado na tarde desta sexta-feira (13), no bairro Rui Lino, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, a vítima estava em via pública quando foi surpreendida por um homem ainda não identificado, que desferiu dois golpes na região da cabeça. Mesmo gravemente ferido, Gelson conseguiu caminhar até a própria residência, localizada na Rua Purus, onde pediu ajuda a familiares e vizinhos.
Após a agressão, o suspeito fugiu e não foi localizado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde foi considerado estável.
A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência.
Acre
Prefeitura de Rio Branco anuncia investimento histórico de R$ 51,5 milhões no sistema de água e esgoto da capital
A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), anunciou na manhã desta sexta-feira (13) um investimento de aproximadamente R$ 51,5 milhões na ampliação e modernização do sistema de abastecimento de água e esgoto da capital acreana.
Desde 2022, a atual gestão assumiu uma estrutura com deficiências em equipamentos e na parte predial, priorizando, inicialmente, a manutenção do funcionamento do sistema para evitar o colapso no fornecimento de água à população. Agora, com equilíbrio financeiro e planejamento, o município avança para uma nova etapa de investimentos estruturais.
Os recursos, previstos para 2026 e parte de 2027, serão destinados principalmente à ampliação da capacidade de reservação de água em Rio Branco, atualmente uma das menores entre as capitais brasileiras. A meta é aumentar a reservação em 54%, garantindo mais estabilidade no abastecimento, inclusive durante paradas técnicas para manutenção.
Além das melhorias na área urbana, o projeto contempla a expansão da rede de distribuição para regiões mais afastadas, como o bairro Jardim Panorama, que passará a receber água tratada diretamente do Saerb.
Para Armando dos Santos, presidente do bairro Jardim Panorama, os investimentos representam uma conquista histórica para a comunidade.
“A gente vem numa luta constante há mais de 12 anos pelo Jardim Panorama, um bairro recente. Ganhamos na Justiça agora o direito pleno, ninguém tem mais problema judicial. A gente luta não só pelo Jardim Panorama, mas por todo aquele percurso que envolve a entrada do Panorama, como o Jardim São Francisco e os conjuntos na entrada. Essa rede vai beneficiar todos, assim como o Jardim Panorama, que fica mais ao fundo”, destacou.
De acordo com o diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, esta é a primeira vez, em 28 anos de funcionamento da autarquia, que recursos oriundos da própria arrecadação estão sendo aplicados diretamente em investimentos estruturais. Ele ressaltou ainda que, nos últimos quatro anos, a Prefeitura de Rio Branco destinou mais de R$ 221 milhões para cobrir despesas decorrentes da inadimplência.
“Temos mais de 23 mil usuários que nunca pagaram a conta de água em quatro anos. Nenhuma empresa consegue se manter dessa forma. É fundamental que o usuário também compreenda a importância de contribuir para que o sistema continue funcionando e possa avançar ainda mais”, explicou.
Segundo o prefeito Tião Bocalom, o Saerb vive o momento mais expressivo de sua história em termos de investimentos. Desde o início da atual gestão, já foram aplicados mais de R$ 200 milhões na autarquia e, a partir de 2026, o órgão passará a contar com recursos próprios para novos investimentos.
“O Saerb nunca teve dinheiro para investimento. Quando assumimos, investimos mais de duzentos milhões. Agora, graças a Deus, a partir de 2026 o Saerb começa a ter recursos próprios para investir. E avançamos também no tratamento de esgoto: saímos de cerca de 2% e já estamos com 17%. Se Deus quiser, até o final do ano vamos chegar a aproximadamente 52%. Isso é um recorde no Brasil”, enfatizou o prefeito.
O avanço no tratamento de esgoto, que passou de 2,5% para 17%, com expectativa de alcançar 52% até o final do ano, representa um marco significativo no cenário nacional, refletindo o compromisso da gestão municipal com a saúde pública, a qualidade de vida da população e o desenvolvimento sustentável de Rio Branco.


Acre
DJ Pedrinho Moura, será a atração nacional no Carnaval de Rio Branco 2026
O famoso DJ Pedrinho Moura, conhecido nacionalmente como “Pedrinho Anão” e por sua participação no Programa Pânico, retorna à Rio Branco e foi recebido pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom nesta sexta-feira (13), no gabinete institucional e no próximo domingo se apresentará no Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, para animar a festa de Carnaval de 2026, sendo a atração nacional na festa.
Pedrinho, que se destacou como ajudante de palco, repórter e personagem de esquetes humorísticos no programa, tem conquistado cada vez mais o público acreano. Ele já se apresentou na cidade em diversas ocasiões e afirma estar “quase virando um acreano de coração”, contou.
“Olha, mais uma vez na cidade de Rio Branco, a expectativa é grande, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, que têm por mim. Acho que já é a décima vez que venho aqui em Rio Branco, já estou virando um acreano, e a expectativa para o carnaval é maravilhosa, porque são cinco dias de festa e, no domingo, estarei na Praça da Revolução fazendo aquele grande show para vocês”, afirmou Pedrinho Moura, com entusiasmo, em sua visita à cidade.
Expectativas para o Carnaval
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, também compartilhou sua empolgação com o evento, destacando a importância do carnaval para a cidade.
“O carnaval de Rio Branco é uma grande tradição e traz muita alegria para a população. Estamos muito felizes por receber o DJ Pedrinho Moura, que tem uma energia contagiante e irá animar ainda mais a festa deste ano”, evidenciou.
Durante a visita institucional de Pedrinho, estavam também presentes a primeira-dama, Kelen Bocalom, o vereador Matheus Paiva, o secretário municipal da Casa Civil, Valtim José e o secretário Especial de Comunicação, Ailton Oliveira. Todos se mostraram empolgados com a programação do Carnaval 2026, que promete atrair grande público para a cidade e fortalecer a cultura local.
O show de Pedrinho acontecerá no domingo, às 18h30, e promete agitar os foliões com sua mistura de música eletrônica e o carisma que conquistou milhões de telespectadores em todo o Brasil.


Acre
Brasileia: MPAC emite recomendação para segurança de crianças e adolescentes durante o Carnaval
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Brasileia, emitiu recomendação para orientar a segurança e o controle da entrada de crianças e adolescentes durante o Carnaval no município. O documento também trata de medidas para impedir a venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas a esse público nos locais dos eventos.
A recomendação é dirigida a responsáveis por clubes, boates, casas noturnas, bares e demais estabelecimentos que realizem festas e eventos abertos ao público, além dos locais que vendem bebidas alcoólicas. A orientação é para que seja feito controle de acesso, de forma a não permitir a entrada ou a permanência de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsável legal, em desacordo com a portaria judicial em vigor.
O texto orienta que a entrada só seja permitida mediante apresentação de documentos de identificação da criança ou adolescente e de seus pais ou responsável, incluindo os documentos de guarda ou tutela. Caso não haja documentação ou exista dúvida sobre sua autenticidade, o acesso não deve ser autorizado. Quando a criança ou adolescente estiver acompanhado, os pais ou responsáveis devem ser orientados a não deixá-los sozinhos no local.
O MPAC também recomenda que os responsáveis pelos estabelecimentos não vendam, forneçam ou sirvam bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. A orientação é para que sejam colocados avisos visíveis ao público informando a proibição e que a conduta constitui crime. O documento ainda orienta que os estabelecimentos ajudem a impedir que terceiros ofereçam bebidas a menores dentro dos locais, interrompendo a venda e acionando a Polícia Militar quando a situação for constatada.
Outra orientação é que, havendo dúvida sobre a idade de quem estiver comprando ou recebendo bebida alcoólica, seja solicitado documento de identidade. Também deve ser garantido o acesso dos representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Conselho Tutelar e dos órgãos de segurança pública aos eventos, para fiscalização do cumprimento das regras.
Por fim, a recomendação orienta que sejam afixadas, em local visível, cópias da portaria judicial sobre o acesso de crianças e adolescentes aos eventos, assim como da própria recomendação, e que essas informações sejam repassadas ao público no momento da venda de ingressos ou da distribuição de convites.
