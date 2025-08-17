Homem é atacado a golpes de terçado ao tentar retirar moto roubada em Rio Branco

Cleiton Costa, de 26 anos, havia participado de assalto a residência de policial; vítima está em estado grave

Na madrugada deste domingo (17), Cleiton Costa da Silva, de 26 anos, foi brutalmente atacado a golpes de terçado enquanto tentava retirar de uma residência a motocicleta que havia sido roubada horas antes, no bairro Santa Inês, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com a Polícia, no sábado (16), Cleiton e um comparsa invadiram a casa de um policial na rua da Sanacre, renderam o filho do servidor e levaram uma Honda NXR 160 Bros, de cor preta e placa SQU-4H31. O veículo foi escondido em uma residência na rua Eloá.

Ao retornar ao local para buscar a moto, Cleiton foi surpreendido por homens ainda não identificados, que desferiram vários golpes de terçado em sua cabeça. Após o ataque, os agressores fugiram.

Populares acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou ambulâncias de suporte básico e avançado. Cleiton foi intubado e levado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Durante a perícia, a polícia localizou uma espingarda e munições dentro da casa onde a moto estava escondida. Tanto a arma quanto o veículo roubado foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla).

O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e será transferido à Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

