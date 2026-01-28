Geral
Homem é assassinado em área rural de Porto Acre; crime intriga polícia
Vítima era monitorada por tornozeleira eletrônica e morreu após golpe de arma branca, apesar de relatos de disparos
Um homicídio registrado na noite da última terça-feira (27) está cercado de mistério e será investigado pela Polícia Civil no município de Porto Acre, interior do estado. O crime ocorreu na rua Belém, no Ramal dos Paulistas, na Vila do Incra, zona rural da cidade.
A vítima foi identificada como Josimar Ferreira, de 51 anos, que fazia uso de tornozeleira eletrônica. Segundo informações repassadas por familiares, Josimar havia ido ao mercado acompanhado da esposa, utilizando uma motocicleta, enquanto ela seguia em um carro.
De acordo com o relato da esposa, Maria Vilanir, chovia intensamente no momento do ocorrido, por volta das 18h30. Ao chegarem em casa, Josimar desceu da moto, entrou no imóvel e retornou para buscar as compras. Pouco depois, a mulher afirmou ter ouvido vários disparos de arma de fogo.
Assustada, ela saiu à procura do marido, chamou por ele, mas não obteve resposta. Em seguida, decidiu ir até o terreno ao lado da residência, onde encontrou Josimar caído e gravemente ferido.
Devido à dificuldade de acesso ao local, o socorro não conseguiu chegar de forma imediata. Vizinhos acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, ao chegarem, os profissionais de saúde apenas constataram o óbito.
A área foi isolada para preservação da cena do crime e o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado. A equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco realizou a perícia e a remoção do corpo. Apesar de testemunhas relatarem sons semelhantes a disparos, o IML confirmou que a morte foi causada por ferimento de arma branca, possivelmente uma faca, na região da cabeça.
O caso será apurado pela Delegacia Geral de Polícia Civil de Porto Acre, que busca esclarecer a motivação e identificar a autoria do homicídio.
Com investimento de mais de R$ 1 milhão, governador Gladson Camelí entrega hospital revitalizado em Senador Guiomard
Dando continuidade ao processo de interiorização da saúde, o governador Gladson Camelí entregou, nesta quarta-feira, 28, a primeira etapa da obra de revitalização do Hospital Geral Dr. Ary Rodrigues, no município de Senador Guiomard. Com a reforma dos ambulatórios, a unidade passa a contar com uma estrutura mais moderna e adequada para atender a população que depende dos serviços públicos de saúde.
Com investimento total de R$ 1.117.515,75, sendo R$ 753.992,71 oriundos de emenda parlamentar e R$ 363.523,04 de recursos próprios do Estado, a obra tem como objetivo a modernização da infraestrutura física do hospital, assegurando acessibilidade e segurança, além de promover melhorias nas condições assistenciais, na eficiência dos serviços, no conforto e na qualidade da oferta especializada em saúde.
Durante a cerimônia de entrega, o governador Gladson Camelí comemorou a execução da obra, concretizada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), que beneficia diretamente os mais de 22 mil moradores da cidade.
“Cumpro uma das minhas promessas de preparar todas as representações e secretarias, principalmente na área da saúde, com a revitalização e a recuperação dos hospitais, para que a população possa ter um atendimento eficiente. Aqui, o investimento foi de mais de R$ 1 milhão. Vamos continuar no período de execução, para que possamos avançar e dar dignidade à nossa população”, afirmou.
Segundo o chefe do Executivo estadual, garantir saúde à população de todos os municípios é uma de suas principais bandeiras, e defende que essa oferta deve ser feita com qualidade.
“Desde o início da nossa gestão, em 2019, temos um compromisso muito claro: investir na saúde e trabalhar para cuidar das pessoas. E esse compromisso vem sendo cumprido com união, seriedade e presença do governo em todos os municípios acreanos”, declarou Camelí.
As obras realizadas contemplaram uma ampla modernização da unidade, com intervenções estruturais e funcionais em diferentes ambientes. Foram executadas a substituição da estrutura do telhado, a troca de telhas e forros, a renovação de pisos, portas, janelas e esquadrias, além da substituição de louças sanitárias e a pintura geral dos espaços.
Além das melhorias físicas, a intervenção promoveu a modernização das instalações elétricas, hidráulicas e de gás. A rede elétrica foi adequada para possibilitar a climatização das enfermarias, garantindo melhores condições de atendimento. O projeto também incluiu a demolição de paredes antigas e a execução de novas divisórias, adequando os ambientes às demandas atuais.
O titular da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Pedro Pascoal, destacou a importância de levar os serviços de saúde ao interior, com o objetivo de garantir que os pacientes possam receber atendimento cada vez mais próximos de casa e do apoio familiar.
“Nós sabemos que inúmeras cirurgias já foram realizadas aqui. Mesmo com o hospital em reforma, as cirurgias do Opera Acre, que é uma das maiores bandeiras do governo de Gladson e Mailza, não cessaram. E agora, com essa revitalização e essa renovação, há mais estrutura, mais qualidade na assistência entregue à nossa população e, consequentemente, a ampliação desse programa”, frisou.
Avanço contínuo
Em 2025, a unidade realizou mais de 85 mil atendimentos clínicos e, por meio do programa Opera Acre, ofertou 2.700 cirurgias, com média de cerca de 270 procedimentos por semana. Com a reestruturação do espaço físico, a expectativa é de que esses números sejam ampliados.
Aldelice Castro é técnica de laboratório no Hospital Ary Rodrigues desde 1983. Com mais de 40 anos dedicados ao serviço público de saúde, a profissional ressalta que é uma grande honra acompanhar os avanços e que ver a nova estrutura representa um momento de felicidade.
“Se o atendimento já era bom antes da reforma, agora vai ficar 100% melhor. Ver o hospital assim me faz querer voltar dez anos no tempo. Eu não me vejo fora do meu trabalho, pois tudo o que faço é por amor mesmo”, garantiu Aldelice.
Com mais uma entrega, o governo do Estado reforça a meta de interiorizar os serviços de saúde, ampliando o acesso ao atendimento de qualidade e contribuindo para a melhoria contínua da assistência oferecida no interior.
A gerente-geral da unidade, Gabriela Silva, agradeceu ao governador Gladson Camelí e à vice-governadora Mailza Assis pelo empenho e dedicação em garantir melhores condições de atendimento e mais qualidade nos serviços oferecidos à população de Senador Guiomard.
“Essa primeira fase é de muita importância para os guiomaenses, assim como para os habitantes dos municípios adjacentes, que são atendidos aqui em nosso hospital. Quem ganha com isso são os servidores e os pacientes, e estamos muito felizes com a entrega”, pontuou.
ROTAM apreende 526 g de maconha em ação no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul
Suspeito conhecido da polícia fugiu e abandonou sacola durante perseguição em becos; droga foi encontrada e recolhida pela PM
A Polícia Militar do Acre apreendeu 526 gramas de maconha durante uma ação da ROTAM do 6º Batalhão no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul. Durante patrulhamento a pé em becos e vielas, os militares avistaram um homem já conhecido em abordagens anteriores que, ao perceber a presença policial, acelerou o passo e fugiu após ser ordenado a parar.
Durante a corrida, o suspeito abandonou uma sacola plástica, que foi recuperada pela equipe e continha uma substância esverdeada com características de maconha. Buscas na região não localizaram o indivíduo, que escapou em rumo ignorado.
A ação reforça a presença da PM em áreas de difícil acesso para viaturas e que são frequentemente usadas como rotas alternativas por envolvidos com o tráfico. A droga foi encaminhada para perícia e o caso segue em investigação para identificação do suspeito.
Agricultor de Capixaba vai a júri popular por matar o irmão a facadas após Justiça rejeitar legítima defesa
Crime ocorreu em março de 2025 após discussão entre irmãos; Diérico deu versão que não se sustentou nas investigações
O agricultor Diérico Souza de Macedo, de 39 anos, será julgado pelo Tribunal do Júri pela morte do irmão, Milton Souza de Macedo, a facadas na zona rural de Capixaba, em março de 2025. O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) rejeitou a tese de legítima defesa apresentada pela defesa, mantendo a denúncia por homicídio qualificado.
O crime ocorreu na noite de 3 de março no Ramal da Elza. Segundo as investigações, os irmãos bebiam juntos quando uma discussão recomeçou. Diérico teria saído, retornado depois e desferido dez facadas contra Milton, que estava dormindo e sob efeito de álcool.
A defesa tentou sustentar que Diérico agiu para se defender e pediu a retirada de agravantes, mas o desembargador Francisco Djalma negou o recurso em sessão virtual de 14 de janeiro.
Diérico confessou o crime, mas versão foi contestada por perícia; ele não foi ao velório e deixou a região após o homicídio
Durante interrogatório, o agricultor Diérico Souza de Macedo, confessou o crime, alegou legítima defesa, afirmando que a vítima estava armada. A Polícia Civil, no entanto, não encontrou elementos no local que comprovassem essa versão, e perícias não identificaram sinais de reação por parte de Milton.
Os investigadores também estranharam o comportamento de Diérico após o crime: ele não compareceu à delegacia quando intimado, não participou do velório do irmão e deixou a região. O único vizinho presente no dia, estava embriagado, disse ter dormido e não ter ouvido ou visto o momento do ataque.
Com a rejeição da legítima defesa pelo Tribunal de Justiça do Acre, Diérico será julgado pelo Tribunal do Júri, que decidirá se ele será condenado ou absolvido pelas acusações de homicídio qualificado.
Ainda não há data para o julgamento.
