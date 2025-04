Homem é assassinado a facadas enquanto dormia em rua de Rio Branco

Na manhã desta quarta-feira (24), a Prefeitura de Assis Brasil firmou uma importante parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), por meio da assinatura do termo de cooperação do projeto “Eleitor Alfabetizado”. A solenidade aconteceu no auditório da prefeitura e contou com a presença de autoridades do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo municipal.

Estiveram presentes o Desembargador Júnior Alberto, o prefeito em exercício Reginaldo Martins, o vereador Jurandir Araújo, a juíza Dra. Luzia Farias, a juíza Dra. Kelly Oliveira, o juiz eleitoral da 6ª zona, Dr. José Leite, e o representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Dr. Giordano Simplício.

A cerimônia também contou com a participação de secretários municipais, servidores públicos, gestores escolares, o procurador-geral do município e demais autoridades locais.

Idealizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o projeto “Eleitor Alfabetizado” tem como objetivo principal promover a alfabetização de cidadãos em situação de vulnerabilidade social, que, por diversas razões, não tiveram acesso à educação básica. A iniciativa busca garantir que mais pessoas possam exercer com plenitude o direito ao voto, conscientes de seu papel na democracia.

A proposta vai além da alfabetização: ela visa à formação cidadã, oferecendo ferramentas para que o eleitor compreenda seus direitos e deveres, participe das decisões políticas e tenha mais oportunidades na vida social e profissional.

Com a assinatura do termo de cooperação, a Prefeitura de Assis Brasil se compromete a apoiar a execução do projeto no município, oferecendo estrutura, apoio pedagógico e articulação com a comunidade local. As turmas de alfabetização serão formadas com o apoio das escolas municipais e acompanhamento da Justiça Eleitoral.

A Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso com a inclusão, a cidadania e a valorização da educação como ferramenta de mudança social.

