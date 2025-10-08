Flash
Homem é agredido e jogado dentro de canal após briga por ciúmes em Rio Branco
Vítima sofreu traumatismo craniano leve e foi socorrida pelo Samu; agressor fugiu do local
Um homem identificado como Cleudo Miranda dos Santos, de 40 anos, foi agredido com socos e chutes e posteriormente jogado dentro do canal da Maternidade, localizado na Rua Manoel Rodrigues de Souza, nas proximidades do Skate Parque, bairro Jardim Nazle, em Rio Branco. O caso ocorreu enquanto ele bebia em via pública com um amigo e a namorada deste.
Segundo testemunhas, o grupo consumia bebida alcoólica quando uma discussão motivada por ciúmes levou o amigo a agredir Cleudo violentamente. Após as agressões, o suspeito o arremessou no canal, fazendo com que a vítima batesse a cabeça e desmaiasse. Em seguida, o agressor fugiu do local.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam Cleudo ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o médico do Samu, ele apresentava corte no queixo, escoriações na testa e traumatismo cranioencefálico leve, mas seu estado de saúde é estável.
A Polícia Militar não foi acionada para atender à ocorrência, e o agressor segue foragido.
Acampamento Metanoia 2025 promete nova experiência espiritual em Brasiléia
Evento promovido pela Comunidade Obra de Maria chega à quarta edição com o tema “O Raso Não Me Pertence Mais”
A Comunidade Católica Obra de Maria, reconhecida mundialmente por seu carisma missionário e devoção mariana, realiza entre os dias 24, 25 e 26 de outubro, no Santuário São Francisco de Assis, em Brasiléia (Km 4), mais uma edição do Acampamento Metanoia. O evento, que chega à sua quarta edição em 2025, traz como tema “O Raso Não Me Pertence Mais”, e tem como objetivo proporcionar aos participantes um profundo encontro com Deus, marcado por momentos de oração, louvor e partilha.
Uma comunidade com alcance internacional
Fundada em 1990, a Obra de Maria nasceu após uma experiência espiritual vivida por Gilberto Gomes Barbosa e Maria Salomé, que inspirados pelo Evangelho de João 19:27 – “Filho, eis aí a tua mãe” – decidiram criar uma comunidade de fiéis dedicada à evangelização e ao serviço à Igreja.
Hoje, a comunidade reúne mais de 4,2 mil missionários e voluntários atuando em 38 países e 101 dioceses pelo mundo. Além das atividades religiosas, mantém projetos sociais como creches, escolas, cursos profissionalizantes, acolhimento de dependentes químicos, assistência a refugiados e trabalhos culturais e artísticos.
Metanoia: um movimento de fé que cresce
Criado em 2022, o Acampamento Metanoia nasceu do desejo dos missionários da Obra de Maria em Brasiléia de promover um espaço de conversão e renovação espiritual, especialmente voltado aos jovens. A primeira edição reuniu dezenas de participantes sob o tema “Jovens, se fores aquilo que Deus quer, tocareis fogo no mundo”, gerando grande repercussão na região.
O sucesso da iniciativa levou à segunda edição, em 2023, com o tema “Já começou o tempo da graça do Senhor”, reunindo 130 jovens e consolidando o evento como um marco de fé e avivamento espiritual.
Já em 2024, a terceira edição, intitulada “Santos ou Nada”, ampliou ainda mais o público, alcançando 250 participantes.
Expectativa para 2025
A quarta edição promete repetir o êxito das anteriores, com uma programação intensa de três dias, iniciando às 16h do dia 24 de outubro. As inscrições estão sendo realizadas de forma online, por meio de formulário disponível no Google Forms, com taxas que variam conforme o lote.
O evento reforça a missão da Obra de Maria: evangelizar com alegria e fazer Jesus acontecer no coração das pessoas, fortalecendo a fé e a união entre os fiéis.
👉 Link de inscrição: https://forms.gle/RwV1ZE71qeeNJWeL9
Tadeu Hassem apresenta indicação para criação de “faixa liberada” no Lago do Amor e cobra agilidade na conclusão do PCCR da Saúde
Durante a sessão desta quarta-feira (8), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Tadeu Hassem (Republicanos) apresentou a indicação nº 727/2025, por meio da qual solicita ao governador Gladson Cameli (Progressistas), e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a adoção de providências para a implantação de uma faixa liberada para atividades esportivas e de lazer na BR-364, no trecho conhecido como Lago do Amor, em Rio Branco.
O parlamentar explicou que o espaço, localizado entre o trevo de acesso à Universidade Federal do Acre (Ufac) e a entrada do bairro Ipê, já é utilizado por famílias e esportistas aos finais de semana, mas que o fluxo intenso de veículos no local coloca em risco quem pratica atividades físicas na região.
“Todos conhecem o Lago do Amor, aquele trecho na entrada do condomínio Ipê. É um espaço já consolidado pela população acreana para lazer e esporte, especialmente aos sábados e domingos. Por isso, estamos propondo a criação de uma faixa liberada, que seria fechada ao tráfego de veículos aos domingos, das 14h às 18h, para garantir segurança às famílias e fomentar a prática esportiva e o lazer”, explicou.
Segundo Tadeu, a proposta também busca estimular a economia solidária, oferecendo um ambiente adequado para pequenos empreendedores e atividades culturais. Ele destacou que experiências semelhantes já existem em outras capitais do país e têm gerado resultados positivos para a convivência comunitária e a promoção da saúde.
“Em várias cidades já existem faixas destinadas ao lazer e ao esporte nos fins de semana. Além de promover a saúde, esse tipo de espaço incentiva o convívio social e até a economia local. Tenho certeza de que será uma iniciativa muito bem recebida pelas famílias acreanas”, acrescentou.
Além da proposição, o deputado Tadeu Hassem também abordou, em sua fala, a necessidade de o governo do Estado acelerar a conclusão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Saúde. Ele relatou que participou, junto aos deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB), Adailton Cruz (PSB) e Michelle Melo (PDT), de mais uma reunião da Comissão de Saúde com representantes da Sesacre, Sead e Sefaz, mas ressaltou que o processo segue estagnado.
“Já houve alguns avanços, mas o plano está parado na Sesacre, entre o corpo jurídico e a área financeira. Precisamos de uma resposta mais clara, seja um sim, seja um não, porque os servidores não podem mais esperar. O momento é agora, o momento é este ano”, afirmou.
O parlamentar alertou ainda para a necessidade de inserir os impactos do PCCR da Saúde na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no Plano Plurianual (PPA), ambos já encaminhados à Aleac para apreciação.
“O orçamento e o PPA já estão nesta Casa. É agora que precisamos garantir esse compromisso com os servidores. É na LOA que deve estar consignada essa previsão. Por isso, peço à equipe do governo que acelere esse processo, com olhar sensível e responsável”, concluiu.
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Foto: Sérgio Vale
VÍDEO: Vereadores trocam socos durante sessão na Câmara de Sena Madureira
A sessão ordinária desta terça-feira (7) na Câmara Municipal de Sena Madureira, interior do Acre, foi marcada por confusão e troca de agressões físicas entre os vereadores Dênis Araújo (PP) e Maycon Moreira (PSD).
A briga teve início após Maycon Moreira usar a tribuna para criticar o colega, afirmando que Dênis “não tem talento” e mencionando que o parlamentar teria sido investigado por distribuição irregular de medicamentos durante a pandemia de Covid-19.
A declaração gerou revolta em Dênis Araújo, e, logo após o término do discurso, os dois vereadores se desentenderam e trocaram socos e empurrões no plenário da Casa Legislativa.
A confusão só foi controlada após a intervenção dos seguranças da Câmara, que precisaram separar os parlamentares para evitar que o confronto tomasse proporções maiores.
Apesar do tumulto, a sessão foi retomada após alguns minutos, e até o momento a Mesa Diretora não se pronunciou oficialmente sobre o episódio.
Atualização: Vereador Maycon Moreira (PSD), foi até a delegacia do município e registrou queixa crime contra o colega.
