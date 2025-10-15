Extra
Homem é agredido com ripas após confusão em bar no bairro Calafate
Um homem identificado como Cláudio Soares da Silva, de 54 anos, foi agredido com golpes de ripa na noite desta quarta-feira (15), em um bar localizado no bairro Calafate, em Rio Branco.
Segundo relatos de familiares, Cláudio consumia bebidas alcoólicas em um bar da região quando um desentendimento resultou em agressões físicas. Testemunhas informaram que ele foi atacado por outros frequentadores do local, que usaram ripas de madeira para desferir os golpes.
Após as agressões, a vítima ainda conseguiu caminhar até as proximidades de uma farmácia, na Rua Bom Jesus, onde caiu ao chão. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para o local.
Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e estabilizaram a vítima, que apresentava vários cortes na cabeça e sangramento ativo. Em seguida, Cláudio foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internado em estado estável, segundo informações da equipe médica de plantão.
A Polícia Militar esteve no local, colheu informações e realizou buscas pelos agressores, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.
Assis Brasil se prepara para sediar grande Encontro de Prefeitos nesta sexta-feira
Assis Brasil será palco, nesta sexta-feira(17), de um dos eventos mais importantes para o fortalecimento do municipalismo acreano. O município receberá gestores de diversas cidades do estado para o Encontro de Prefeitos do Acre, reunindo lideranças do Alto e Baixo Acre com o objetivo de discutir pautas estratégicas para o desenvolvimento das cidades e o fortalecimento das políticas públicas regionais.
A programação contará com a presença de prefeitos e autoridades de municípios como Manuel Urbano, Sena Madureira, Bujari, Rio Branco, Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia e Brasileia.
O prefeito Jerry Correia destacou que Assis Brasil está preparada para acolher os participantes com organização e hospitalidade: “É uma honra receber gestores de todo o estado em nossa cidade. Esse encontro representa a união de forças em busca de soluções conjuntas para os desafios que enfrentamos. Assis Brasil mostra mais uma vez que está pronta para sediar grandes eventos e contribuir para o desenvolvimento do Acre.”
O evento reforça o compromisso da gestão municipal com o diálogo e a cooperação entre os municípios.
Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC – Renovação Licença de Instalação – LI
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC
Renovação Licença de Instalação – LI
ILDA RABELO DE ASSIS
Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a Renovação Licença de Instalação – LI, nº 163/2019, para Atividade EXECUÇÃO DOS PROJETOS REFERENTES A IMPLANTAÇAO DO LOTEAMENTO FRANCISCO PEIXOTO, localizado á Rodovia BR 317 Km 01, no Munícipio de Brasiléia – AC.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA – N.º 03/2025
- OBJETO
Contratação de empresa de engenharia para reforma predial da antiga sede do SEBRAE/AC, con-forme especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Início da sessão de disputa de preço: 30 de outubro de 2025 às 09 horas (Horário Local).
Local da realização: Presencialmente no SEBRAE/AC – Av. Ceará, 3693, 7º BEC, Rio Branco- Acre, na Sala de Reunião Rio Juruá ou Sala de Reunião do CDE.
- RETIRADA DO EDITAL
O Edital poderá ser retirado através da página http://www.scf3.SEBRAE.com.br/portalcf ou solicitado pelo e-mail [email protected].
4. QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública.
Rio Branco/AC, 15 de outubro de 2025.
