Homem é agredido com ripas após confusão em bar no bairro Calafate

Um homem identificado como Cláudio Soares da Silva, de 54 anos, foi agredido com golpes de ripa na noite desta quarta-feira (15), em um bar localizado no bairro Calafate, em Rio Branco.

Segundo relatos de familiares, Cláudio consumia bebidas alcoólicas em um bar da região quando um desentendimento resultou em agressões físicas. Testemunhas informaram que ele foi atacado por outros frequentadores do local, que usaram ripas de madeira para desferir os golpes.

Após as agressões, a vítima ainda conseguiu caminhar até as proximidades de uma farmácia, na Rua Bom Jesus, onde caiu ao chão. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para o local.

Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e estabilizaram a vítima, que apresentava vários cortes na cabeça e sangramento ativo. Em seguida, Cláudio foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internado em estado estável, segundo informações da equipe médica de plantão.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações e realizou buscas pelos agressores, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

