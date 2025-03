Homem é agredido com ripa e facada ao tentar apartar briga de mulheres no Tancredo Neves

Uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) recupera veículo roubado e apreende simulacro de arma de fogo, na Sobral, na manhã desta quinta-feira, 27.

Uma equipe policial do 1ºBatalhão recebeu informações de que um veículo roubado estaria transitando pela Sobral. Com as informações em mãos, os militares dirigiram-se até o local indicado.

No deslocamento, a guarnição avistou três homens empurrando o veículo que coincidia com as características repassadas. Os policiais realizaram abordagem aos suspeitos e confirmaram a procedência criminosa do carro.

Além disso, no interior do veículo foi localizado um simulacro de arma de fogo. Os criminosos foram conduzidos à delegacia com o material apreendido.

