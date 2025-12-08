Geral
Homem é agredido com barra de ferro após discussão em Rio Branco
Robson Silva dos Santos, de 44 anos, foi gravemente ferido após ser agredido com golpes de barra de ferro na noite desta segunda-feira (8), no bairro 6 de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco. O ataque ocorreu durante uma discussão entre a vítima e outros homens que consumiam bebida alcoólica e entorpecentes nas proximidades da caixa d’água do bairro.
Segundo a Polícia Militar, o desentendimento evoluiu para violência quando um dos envolvidos, ainda não identificado, armou-se com uma barra de ferro e passou a golpear Robson. Após o ataque, todos fugiram do local.
Mesmo machucado, Robson conseguiu correr até a área do Mercado Municipal do 6 de Agosto, onde caiu e foi localizado por uma guarnição da PM que fazia patrulhamento. Os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância básica.
A equipe encontrou a vítima com um corte profundo de cerca de 9 centímetros na cabeça, além de um ferimento no braço direito. Ele foi estabilizado e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, sendo encaminhado posteriormente ao setor de Traumatologia. Seu estado de saúde é considerado estável.
A Polícia Militar realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Voo da Gol arremete e retorna a Cruzeiro do Sul após mau tempo impedir pouso em Rio Branco
Aeronave Boeing 737 MAX sobrevoou a capital acreana, mas não conseguiu pousar devido às fortes chuvas e ventos; procedimento é considerado padrão de segurança na aviação.
Um avião Boeing 737 MAX, de matrícula PS-GPH, operado pela Gol Linhas Aéreas, precisou retornar a Cruzeiro do Sul após desistir do pouso em Rio Branco na tarde desta segunda-feira (8). A aeronave decolou às 12h53, com previsão de chegada às 13h50 no Aeroporto Internacional Plácido de Castro.
Segundo dados do FlightRadar24, o voo deveria ter partido inicialmente às 12h35, mas sofreu um atraso de aproximadamente 20 minutos. Durante a aproximação para pouso, o avião chegou a sobrevoar a região da capital, porém não realizou o procedimento e iniciou o retorno para Cruzeiro do Sul. Às 14h53, a aeronave ainda seguia em rota de volta ao ponto de origem.
Até o momento, a Gol não divulgou uma nota oficial sobre o ocorrido. No entanto, Rio Branco enfrentou fortes chuvas e ventos intensos durante a tarde, condição que pode ter influenciado a decisão da tripulação.
O retorno ao aeroporto de origem, assim como arremetidas ou desvios, é um procedimento normal na aviação. Em situações de clima adverso, os comandantes optam por manobras preventivas para garantir a segurança. Isso não significa que passageiros ou tripulação tenham corrido risco, mas sim que os protocolos foram seguidos corretamente.
Imagens mostram que àrvore caiu na cabeceira da ponte no bairro Placas, em Rio Branco
A forte chuva que atinge Rio Branco na tarde desta segunda-feira (8) provocou a queda de um poste de energia e a queda de uma árvore de grande porte no bairro Placas, causando interrupção no fornecimento de energia elétrica e o bloqueio total do tráfego na travessa Camboriú. Novas imagens mostram detalhes do incidente.
De acordo com relatos de moradores, o temporal foi acompanhado de rajadas de vento, o que pode ter contribuído para a queda das estruturas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a árvore caída sobre a cabeceira da ponte, impedindo completamente a passagem de veículos e pedestres na via.
Com o poste derrubado, diversas residências ficaram sem energia elétrica, o que gerou transtornos à população local. Motoristas que tentavam acessar a travessa precisaram retornar, já que o trecho ficou totalmente intransitável.
Equipes de emergência foram acionadas para a remoção da árvore e avaliação dos danos na rede elétrica. Até o momento, não há informações sobre feridos.
VEJA VÍDEO:
Dupla é detida pela Polícia Militar após homicídio no Canaã
Uma ação conjunta das guarnições de Rádio Patrulha e do Grupo Tático do 2º Batalhão, e da Rotam da Polícia Militar do Acre (PMAC) conseguiu prender um homem e apreender um adolescente, ambos suspeitos de cometer um homicídio na noite desse domingo, 7, em um terreno baldio localizado no bairro Canaã, segundo distrito de Rio Branco. A ação ocorreu logo após o crime.
O Copom acionou as equipes após o contato, via 190, de testemunhas que relataram ouvir disparos de arma de fogo e avistar um homem caído no chão. No local, a primeira guarnição a chegar isolou a área. A equipe do Samu constatou o óbito e IML e a Perícia Criminal foram acionados.
O Grupamento Tático do 2º BPM montou pontos de bloqueio e, cerca de 1km do local do crime, abordou e realizou a revista em um suspeito, um menor de 17 anos. Nada de ilícito foi encontrado, porém, o adolescente confessou sua participação no crime e afirmou que ele e um comparsa usaram uma moto para ir até o local. Ele indicou à polícia onde haviam escondido o veículo, chave e capacete, posteriormente localizados e apreendidos pela equipe, no bairro Canaã.
O grupamento tático, com o apoio das outras guarnições, encontrou o segundo suspeito escondido em um terreno baldio, na Avenida Amadeu Barbosa. Ele ainda tentou fugir por uma área de mata, momento em que efetuou disparos contra as guarnições, mas acabou capturado após o cerco. Com ele, foi apreendido um celular que, após consulta, foi identificado como produto de roubo, registrado horas após o homicídio.
Apontado como o possível autor dos disparos que resultaram na morte da vítima, o segundo suspeito possui diversas passagens por furto, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, além de outros delitos. A dupla foi detida e conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), para dar prosseguimento às medidas cabíveis.
