Homem é agredido a pauladas em Rio Branco e levado ao Pronto-Socorro

Publicado

22 segundos atrás

em

Vítima de 44 anos sofreu hematomas e possível fratura; polícia investiga autoria do crime

Na noite desta quarta-feira (27), Fredson da Costa Ferreira, de 44 anos, foi vítima de agressão física na BR-364, Km 01, bairro Santa Inês, em Rio Branco.

De acordo com informações, o homem foi atacado com golpes de ripa e encontrado caído próximo ao posto Correntão. A Polícia Militar foi acionada e solicitou apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, apresentando diversos hematomas e uma possível fratura na clavícula direita. O estado de saúde dele é considerado estável.

A PM realizou diligências na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Geral

Polícia Civil prende homem armado, apreende drogas e armas e esclarece dois homicídios em Assis Brasil

Publicado

7 horas atrás

em

27 de agosto de 2025

Por

Polícia Civil do Acre apreende armas, drogas e prende foragido acusado de dois homicídios em Assis Brasil. Foto: cedida

Investigadores da Polícia Civil do Acre (PCAC) realizaram uma operação de sucesso na última terça-feira, 26, no bairro Bela Vista, em Assis Brasil. A ação, conduzida durante diligências de rotina, resultou na prisão de um homem foragido, na apreensão de duas armas de fogo, drogas, munições, dinheiro e outros objetos relacionados ao tráfico de entorpecentes. O suspeito também é apontado como autor de dois homicídios ocorridos no município neste ano.

De acordo com a equipe policial, os investigadores adentraram uma área periurbana conhecida por ser rota do tráfico e passagem clandestina entre a parte alta e baixa da cidade. No local, foi identificado um barraco fechado, alvo de denúncias de moradores, que relataram intensa movimentação de homens, mas afirmaram desconhecer quem residia no imóvel.

Durante a aproximação, um dos policiais visualizou, por uma fresta das tábuas, um homem agachado segurando uma arma de fogo, aparentemente um revólver de cano longo. Ao perceber que havia sido descoberto, o suspeito tentou escapar por uma janela lateral, portando uma carabina calibre .22 de cano serrado e municiada. Na fuga, deixou a arma cair ao solo e correu entre as moradias, mas foi alcançado e preso após aproximadamente 200 metros de acompanhamento a pé.

Todo o material apreendido e o preso foram levados à Delegacia de Assis Brasil para os procedimentos legais Foto: cedida

Na abordagem, o homem negou envolvimento com o tráfico e afirmou não possuir armas. No entanto, durante vistoria no barraco, os policiais localizaram: uma espingarda calibre 12, uma carabina calibre .22 de cano serrado (abandonada durante a fuga), cinco munições calibre 12 e uma munição calibre .22, dois invólucros contendo Skank, um pacote contendo crack, um rolo de plástico filme, uma balança de precisão e dinheiro em espécie, totalizando R$ 76,00, em cédulas trocadas

O local, segundo a PCAC, não possuía mobília, apenas colchões e roupas espalhadas pelo chão, indicando um possível ponto de apoio para atividades ilícitas.

As investigações também revelaram que o preso era considerado foragido e apontado como autor de dois homicídios consumados, reginaldo da Silva Mota, ocorrido em 23 de junho de 2025, e Arizon Barbosa dos Santos, ocorrido em 21 de agosto de 2025.

Além disso, o suspeito não possui Registro Geral (RG) civil e utilizava indevidamente documentos do próprio irmão para tentar ludibriar a polícia e ocultar sua verdadeira identidade.

Todo o material apreendido e o preso foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Assis Brasil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. As investigações continuam para apurar possíveis conexões do detido com o tráfico de drogas e outros crimes ocorridos na região.

Geral

Polícia Federal prende boliviano com 15 celulares nas proximidades da ponte Wilson Pinheiro que liga Brasiléia a Cobija

Publicado

11 horas atrás

em

27 de agosto de 2025

Por

Flagrante ocorreu durante fiscalização na ponte internacional de Brasiléia; homem tentava entrar no Brasil sem pagar tributos, crime conhecido como descaminho

De acordo com a PF, o estrangeiro transportava os aparelhos sem o recolhimento dos tributos obrigatórios e sem passar por qualquer controle aduaneiro, caracterizando a prática do crime de descaminho. Foto: captada 

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (26), um cidadão boliviano que tentava entrar no Brasil por Epitaciolândia (AC) com 15 celulares importados sem o pagamento de impostos. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina nas proximidades da ponte internacional “Wilson Pinheiro”que liga Brasiléia a Cobija, na Bolívia — uma rota conhecida pelo intenso fluxo de contrabando.

De acordo com a PF, o homem transportava os aparelhos sem recolher os tributos obrigatórios e sem passar por qualquer controle aduaneiro, o que caracteriza o crime de descaminho.

Após a abordagem, o boliviano recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia da PF em Epitaciolândia para a adoção das medidas legais. O caso foi comunicado ao Poder Judiciário e à Receita Federal.

Geral

Polícia apreende espingarda de alto poder em área rural de Mâncio Lima

Publicado

11 horas atrás

em

27 de agosto de 2025

Por

Armamento com numeração raspada e carregado foi encontrado em abrigo improvisado na mesma região onde ocorreu um duplo homicídio; um suspeito fugiu da abordagem

Durante o patrulhamento em área de mata, equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) e do Grupamento de Operações com Cães (GOC) localizaram um abrigo improvisado. Foto: cedida 

A Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu uma espingarda calibre 12, de alto poder destrutivo, durante uma operação na zona rural de Mâncio Lima na última terça-feira (26). A ação foi realizada no ramal Feijão Insosso, local que foi palco de um duplo homicídio recentemente.

De acordo com a PM, as equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) e do Grupamento de Operações com Cães (GOC) localizaram um abrigo improvisado em uma área de mata. Um homem que estava no local conseguiu fugir ao perceber a aproximação dos policiais.

Com o apoio do cão policial K-9 Thor, treinado para encontrar armas e drogas, os militares localizaram a espingarda. A arma, modelo 88 da marca Maverick by Mossberg, tinha a numeração raspada e estava carregada com cinco cartuchos intactos. Também foram apreendidas duas munições calibre 36.

O material foi encaminhado à Delegacia Geral de Mâncio Lima para os devidos procedimentos legais. A apreensão é considerada significativa pela polícia, dada a potência do armamento e o histórico recente de violência na região.

