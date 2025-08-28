Homem é agredido a pauladas em Rio Branco e levado ao Pronto-Socorro

Investigadores da Polícia Civil do Acre (PCAC) realizaram uma operação de sucesso na última terça-feira, 26, no bairro Bela Vista, em Assis Brasil. A ação, conduzida durante diligências de rotina, resultou na prisão de um homem foragido, na apreensão de duas armas de fogo, drogas, munições, dinheiro e outros objetos relacionados ao tráfico de entorpecentes. O suspeito também é apontado como autor de dois homicídios ocorridos no município neste ano.

De acordo com a equipe policial, os investigadores adentraram uma área periurbana conhecida por ser rota do tráfico e passagem clandestina entre a parte alta e baixa da cidade. No local, foi identificado um barraco fechado, alvo de denúncias de moradores, que relataram intensa movimentação de homens, mas afirmaram desconhecer quem residia no imóvel.

Durante a aproximação, um dos policiais visualizou, por uma fresta das tábuas, um homem agachado segurando uma arma de fogo, aparentemente um revólver de cano longo. Ao perceber que havia sido descoberto, o suspeito tentou escapar por uma janela lateral, portando uma carabina calibre .22 de cano serrado e municiada. Na fuga, deixou a arma cair ao solo e correu entre as moradias, mas foi alcançado e preso após aproximadamente 200 metros de acompanhamento a pé.

Na abordagem, o homem negou envolvimento com o tráfico e afirmou não possuir armas. No entanto, durante vistoria no barraco, os policiais localizaram: uma espingarda calibre 12, uma carabina calibre .22 de cano serrado (abandonada durante a fuga), cinco munições calibre 12 e uma munição calibre .22, dois invólucros contendo Skank, um pacote contendo crack, um rolo de plástico filme, uma balança de precisão e dinheiro em espécie, totalizando R$ 76,00, em cédulas trocadas

O local, segundo a PCAC, não possuía mobília, apenas colchões e roupas espalhadas pelo chão, indicando um possível ponto de apoio para atividades ilícitas.

As investigações também revelaram que o preso era considerado foragido e apontado como autor de dois homicídios consumados, reginaldo da Silva Mota, ocorrido em 23 de junho de 2025, e Arizon Barbosa dos Santos, ocorrido em 21 de agosto de 2025.

Além disso, o suspeito não possui Registro Geral (RG) civil e utilizava indevidamente documentos do próprio irmão para tentar ludibriar a polícia e ocultar sua verdadeira identidade.

Todo o material apreendido e o preso foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Assis Brasil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. As investigações continuam para apurar possíveis conexões do detido com o tráfico de drogas e outros crimes ocorridos na região.

