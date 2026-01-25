Homem desaparecido é encontrado morto em cova rasa na zona rural de Tarauacá

O caso de Manoel Gomes Ferreira, de 57 anos, que estava desaparecido há oito dias, teve um desfecho trágico neste sábado (24). O corpo dele foi encontrado enterrado em uma cova rasa no Ramal do Macaco Preto, localizado às margens da BR-364, sentido Cruzeiro do Sul, na zona rural de Tarauacá.

Em contato com a redação do Juruá 24 Horas, a filha da vítima relatou que o pai foi localizado já sem vida, em uma área próxima ao local onde ele costumava trabalhar.

“Encontramos ontem, no Ramal do Macaco Preto, perto de onde ele estava trabalhando. Encontramos ele morto, enterrado”, contou a filha, bastante abalada.

Manoel havia sido visto pela última vez no mesmo ramal e não havia mais feito contato com familiares desde então. A família chegou a divulgar o desaparecimento e pedir ajuda da comunidade nas buscas.

A Polícia Civil foi acionada e deve instaurar inquérito para investigar as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis pelo crime.

