Extra
Homem desaparece no rio Acre em Brasiléia e Bombeiros iniciam buscas
Testemunhas ouviram pedidos de socorro antes de vítima ser levada pela correnteza
Um homem desapareceu no rio Acre, em Brasiléia, no início da tarde deste sábado (6), após ser visto sendo arrastado pela correnteza nas proximidades do antigo hospital do município. Populares relataram ter ouvido gritos de socorro vindos do rio e chegaram a visualizar a vítima lutando contra a força das águas, que estavam carregadas de balseiros — troncos e galhos que dificultam qualquer tentativa de salvamento.
Segundo testemunhas, o ponto onde o homem foi visto fica em uma curva do rio, área conhecida pela correnteza intensa. Pouco depois dos pedidos de socorro, ele submergiu e não voltou mais, deixando moradores atônitos.
Uma equipe do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros foi acionada imediatamente e realizou buscas na área. No entanto, segundo o tenente Adacir Vivan, as condições do rio — com muita sujeira e forte fluxo de água — impediram o mergulho no local indicado. As buscas foram suspensas ao final da tarde e serão retomadas nas primeiras horas deste domingo (7).
Até o momento, não há registro de desaparecido na Delegacia de Brasiléia. Entre as hipóteses iniciais investigadas está a possibilidade de o homem ter tentado atravessar o rio a partir do lado boliviano, sem conseguir vencer a correnteza. Outra linha, tratada ainda como boato, sugere que ele poderia estar fugindo de pessoas armadas e teria entrado na água para escapar de uma possível execução.
As autoridades devem divulgar novas informações assim que houver avanços nas buscas.
Comentários
Extra
UAP é alvo de denúncias por aumentos abusivos em taxas acadêmicas; estrangeiros pagam até dez vezes mais
Brasileiros relatam discriminação e mobilização cresce na fronteira
A Universidade Amazônica de Pando (UAP), instituição pública da Bolívia, voltou ao centro de denúncias após estudantes apontarem uma escalada considerada “abusiva” nos valores cobrados por documentos acadêmicos. Segundo universitários, reajustes que antes variavam entre 50 e 100 bolivianos agora chegam a 500, 600 e até 2.875 bolivianos, especialmente para estudantes estrangeiros — a maioria brasileiros. A disparidade é tão grande que, em alguns casos, um aluno do Brasil paga até dez vezes mais que um boliviano pelo mesmo documento.
Entre os exemplos citados pelos acadêmicos estão:
- Histórico Acadêmico: 60 Bs (bolivianos) / 450 Bs (estrangeiros)
- Plano de Estudos: 60 Bs / 450 Bs
- Certificado de Calificações: 70 Bs / 500 Bs
- Solvência Acadêmica: 80 Bs / 600 Bs
- Solvência Econômica: 60 Bs / 500 Bs
- Habilitação ao Internado Rotatório: 50 Bs / 300 Bs
Os estudantes afirmam que os aumentos foram aplicados sem aviso prévio, sem diálogo e sem qualquer justificativa oficial da universidade, prática já descrita por grupos acadêmicos como “exploração institucionalizada”.
Brasileiros denunciam discriminação econômica
O clima de revolta vem crescendo principalmente entre universitários brasileiros, que relatam sentir-se alvo de discriminação econômica. Com a conversão cambial, muitas das novas taxas se tornaram praticamente inacessíveis, comprometendo processos como internatos, estágios e formaturas.
Nas redes sociais, multiplicam-se depoimentos de medo, incerteza e frustração. Há estudantes que afirmam que podem não concluir a graduação por não conseguirem arcar com os custos recém-impostos.
Mobilização aumenta nas cidades de fronteira
A indignação já ultrapassou as redes sociais e chegou a grupos organizados de alunos. Acadêmicos brasileiros que vivem em Brasiléia e Epitaciolândia articulam uma mobilização maior caso a UAP não recue nos reajustes. A pressão deve aumentar nos próximos dias, segundo representantes estudantis.
Comentários
Extra
Com presença do governador Gladson Camelí e da vice Mailza, palestra sobre liderança é sucesso de público em Brasileia
“Construindo Tropas de Elite” foi o tema da palestra realizada para os cidadãos de Brasileia nesta sexta-feira, 5, por meio do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, da Secretaria de Estado de Governo (Segov). Com a presença do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, o evento reuniu cerca de 2.600 moradores em busca de inspiração e motivação para desenvolver seu espírito de liderança.
O programa busca incentivar o fortalecimento dos líderes em todo o Acre, oferecendo uma formação prática e motivadora voltada a gestores públicos, servidores e à população em geral. A proposta é estimular o autoconhecimento, aprimorar competências de liderança, qualificar a tomada de decisão e incentivar foco, disciplina e equilíbrio emocional, contribuindo para o surgimento de novas lideranças.
Nesta quinta edição do programa, sendo a terceira a contar com um palestrante de renome nacional, o destaque da noite foi o coronel André Batista, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Reconhecido como referência em operações especiais, ele é também um dos maiores nomes do país quando o assunto é liderança sob pressão.
Para o governador Gladson Camelí, a palestra cumpre um papel fundamental ao motivar todos que participam de cada edição do programa. Ele destaca ainda que promover aprendizados em diferentes níveis é uma das prioridades da gestão, por entender que esse investimento contribui diretamente para o crescimento de cada cidadão acreano.
“Essa iniciativa é necessária para motivar não somente o sistema público de segurança, mas todas as pessoas que almejam ter sucesso em suas carreiras. É isso que nós queremos”, afirmou Camelí.
Além disso, o chefe do Executivo estadual reforçou que “o propósito hoje é abrir portas para mostrar ao Brasil e ao mundo que, no Acre, também temos um sistema de segurança eficaz e que, com a experiência e a dedicação de todos que estão aqui, fica claro que eles realmente desejam progredir e avançar.”
A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, também prestigiou a palestra, que foi gratuita e aberta ao público. Para ela, é uma honra receber alguém com uma trajetória inspiradora e capaz de impactar milhões de pessoas ao longo de sua carreira.
“Muitas vezes, nós precisamos de incentivo na vida. Essa é a proposta do programa: preparar as pessoas para realizar e fazer com que seus sonhos aconteçam. E esse é o nosso objetivo como gestores, como pessoas que acreditam nos outros. Estamos trabalhando para fortalecer as ações e, cada vez mais, unir os cidadãos, atuando no desenvolvimento e no fortalecimento de cada família”, pontuou a vice-governadora.
A experiência do coronel em operações de alta complexidade, incluindo o resgate de reféns no sequestro do ônibus 174, no Rio de Janeiro, transformou-se em metodologia e treinamentos aplicados em todo o país.
Pela primeira vez no Acre, o palestrante não se surpreendeu com o sucesso do evento e já esperava a recepção calorosa dos acreanos. Em sua fala, compartilhou aspectos de sua trajetória profissional e explicou como conseguiu alcançar o patamar que hoje ocupa, tornando-se uma referência a ser seguida.
“Mostro como é possível, por meio da liderança, do desenvolvimento e do manejo do treinamento, ser bem-sucedido. Estou encantado com o acolhimento das pessoas. Para mim, é um prazer muito grande, uma honra muito grande estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha experiência profissional e trazer parte disso para a realidade das pessoas”, afirmou.
Com mestrado em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), MBA em Gerenciamento de Projetos e pós-graduação em Segurança Pública e Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra, o coronel direcionou sua palestra para ações desenvolvidas em contextos de alta pressão.
“Nós precisamos criar líderes no Brasil. Essa é a questão. A liderança não é algo apenas de fetiche, é algo que precisa ser exercido em todo o país”, completou Batista.
Fortalecimento do programa
Idealizador do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, o titular da Segov, secretário Luiz Calixto, esclareceu que a iniciativa nasceu com o propósito de fortalecer competências pessoais e profissionais dos servidores públicos, estimulando o autoconhecimento, a proatividade e a capacidade de conduzir equipes com responsabilidade e sensibilidade.
“Com essas palestras, queremos formar lideranças para conduzir o futuro do nosso estado, das nossas empresas e das nossas cidades. E liderança só se forma com quem tem talento, habilidades e qualidades. Isso precisa ser despertado”, frisou.
De acordo com o secretário, a ideia é incluir todos os 22 municípios do estado no cronograma. “Em janeiro, vamos fazer Cruzeiro do Sul. Conhecer sempre é bom; aprender é melhor ainda. As pessoas precisam ter a consciência de que é necessário evoluir, de que é preciso se aperfeiçoar e olhar sempre para os bons exemplos”, finalizou Calixto.
O evento marcou mais um passo importante na proposta do governo do Acre de formar e inspirar novas lideranças em todas as regiões do estado, reforçando o compromisso de estar perto das pessoas e investir em desenvolvimento humano.
Comentários
Extra
Assis Brasil conquista selo ouro em transparência pública com nota 93,68
A Prefeitura de Assis Brasil alcançou mais um marco histórico para a administração pública do município. O município recebeu o Selo Ouro em Transparência Pública, concedido pelo Programa Nacional de Transparência Pública, Sistema dos Tribunais de Contas, obtendo a expressiva nota 93,68 pontos na avaliação.
O reconhecimento comprova o avanço significativo da gestão na disponibilização de informações claras, acessíveis e completas ao cidadão, garantindo mais segurança, confiança e participação social nas ações públicas. A avaliação contempla critérios como acesso às contas públicas, licitações, contratos, relatórios fiscais e ferramentas de controle social.
Segundo o prefeito Jerry, o resultado reflete o compromisso da gestão com a transparência e o respeito ao cidadão:
“Essa conquista é de todos nós. Obtivemos nota 93,68 porque tratamos a transparência como prioridade. É assim que mostramos responsabilidade com os recursos públicos e respeito com a nossa população. Seguiremos avançando e trabalhando para manter Assis Brasil entre os municípios mais transparentes do país.”
Com esse desempenho, Assis Brasil se posiciona em destaque nacional, reforçando o compromisso com a boa governança pública, com a eficiência administrativa e com o uso responsável dos recursos do povo.
A Prefeitura segue fortalecendo suas ferramentas de transparência, aprimorando o acesso às informações e incentivando a participação popular nas decisões do município.
Você precisa fazer login para comentar.