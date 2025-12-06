Homem desaparece no rio Acre em Brasiléia e Bombeiros iniciam buscas

“Construindo Tropas de Elite” foi o tema da palestra realizada para os cidadãos de Brasileia nesta sexta-feira, 5, por meio do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, da Secretaria de Estado de Governo (Segov). Com a presença do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, o evento reuniu cerca de 2.600 moradores em busca de inspiração e motivação para desenvolver seu espírito de liderança.

O programa busca incentivar o fortalecimento dos líderes em todo o Acre, oferecendo uma formação prática e motivadora voltada a gestores públicos, servidores e à população em geral. A proposta é estimular o autoconhecimento, aprimorar competências de liderança, qualificar a tomada de decisão e incentivar foco, disciplina e equilíbrio emocional, contribuindo para o surgimento de novas lideranças.

Nesta quinta edição do programa, sendo a terceira a contar com um palestrante de renome nacional, o destaque da noite foi o coronel André Batista, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Reconhecido como referência em operações especiais, ele é também um dos maiores nomes do país quando o assunto é liderança sob pressão.

Para o governador Gladson Camelí, a palestra cumpre um papel fundamental ao motivar todos que participam de cada edição do programa. Ele destaca ainda que promover aprendizados em diferentes níveis é uma das prioridades da gestão, por entender que esse investimento contribui diretamente para o crescimento de cada cidadão acreano.

“Essa iniciativa é necessária para motivar não somente o sistema público de segurança, mas todas as pessoas que almejam ter sucesso em suas carreiras. É isso que nós queremos”, afirmou Camelí.

Além disso, o chefe do Executivo estadual reforçou que “o propósito hoje é abrir portas para mostrar ao Brasil e ao mundo que, no Acre, também temos um sistema de segurança eficaz e que, com a experiência e a dedicação de todos que estão aqui, fica claro que eles realmente desejam progredir e avançar.”

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, também prestigiou a palestra, que foi gratuita e aberta ao público. Para ela, é uma honra receber alguém com uma trajetória inspiradora e capaz de impactar milhões de pessoas ao longo de sua carreira.

“Muitas vezes, nós precisamos de incentivo na vida. Essa é a proposta do programa: preparar as pessoas para realizar e fazer com que seus sonhos aconteçam. E esse é o nosso objetivo como gestores, como pessoas que acreditam nos outros. Estamos trabalhando para fortalecer as ações e, cada vez mais, unir os cidadãos, atuando no desenvolvimento e no fortalecimento de cada família”, pontuou a vice-governadora.

A experiência do coronel em operações de alta complexidade, incluindo o resgate de reféns no sequestro do ônibus 174, no Rio de Janeiro, transformou-se em metodologia e treinamentos aplicados em todo o país.

Pela primeira vez no Acre, o palestrante não se surpreendeu com o sucesso do evento e já esperava a recepção calorosa dos acreanos. Em sua fala, compartilhou aspectos de sua trajetória profissional e explicou como conseguiu alcançar o patamar que hoje ocupa, tornando-se uma referência a ser seguida.

“Mostro como é possível, por meio da liderança, do desenvolvimento e do manejo do treinamento, ser bem-sucedido. Estou encantado com o acolhimento das pessoas. Para mim, é um prazer muito grande, uma honra muito grande estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha experiência profissional e trazer parte disso para a realidade das pessoas”, afirmou.

Com mestrado em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), MBA em Gerenciamento de Projetos e pós-graduação em Segurança Pública e Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra, o coronel direcionou sua palestra para ações desenvolvidas em contextos de alta pressão.

“Nós precisamos criar líderes no Brasil. Essa é a questão. A liderança não é algo apenas de fetiche, é algo que precisa ser exercido em todo o país”, completou Batista.

Fortalecimento do programa

Idealizador do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, o titular da Segov, secretário Luiz Calixto, esclareceu que a iniciativa nasceu com o propósito de fortalecer competências pessoais e profissionais dos servidores públicos, estimulando o autoconhecimento, a proatividade e a capacidade de conduzir equipes com responsabilidade e sensibilidade.

“Com essas palestras, queremos formar lideranças para conduzir o futuro do nosso estado, das nossas empresas e das nossas cidades. E liderança só se forma com quem tem talento, habilidades e qualidades. Isso precisa ser despertado”, frisou.

De acordo com o secretário, a ideia é incluir todos os 22 municípios do estado no cronograma. “Em janeiro, vamos fazer Cruzeiro do Sul. Conhecer sempre é bom; aprender é melhor ainda. As pessoas precisam ter a consciência de que é necessário evoluir, de que é preciso se aperfeiçoar e olhar sempre para os bons exemplos”, finalizou Calixto.

O evento marcou mais um passo importante na proposta do governo do Acre de formar e inspirar novas lideranças em todas as regiões do estado, reforçando o compromisso de estar perto das pessoas e investir em desenvolvimento humano.

