Geral
Homem de 65 anos é preso após ameaçar ex-companheira em Cruzeiro do Sul
Idoso teria chegado embriagado à residência da vítima, feito ameaças e se recusado a deixar o local
José Xavier, de 65 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (28), no bairro Cobal, em Cruzeiro do Sul, após ameaçar a ex-companheira, uma idosa de 70 anos, e se recusar a sair da residência dela. O homem foi detido pela Polícia Militar dentro do imóvel.
De acordo com informações repassadas pela filha da vítima, a polícia foi acionada por temor à integridade física da mãe. Ela relatou que o suspeito chegou ao local visivelmente embriagado, proferindo ameaças e xingamentos após o fim de um relacionamento que durou cerca de oito anos.
Diante da situação, a guarnição deu voz de prisão a José Xavier, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais.
Comentários
Geral
Homem foge de suposta execução e dois suspeitos são presos pela PM em Cruzeiro do Sul
Vítima afirmou que seria levada ao “tribunal do crime” por integrantes de facção criminosa
Um homem de 27 anos correu em direção a uma guarnição da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (28), na Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, ao fugir de três suspeitos apontados como integrantes de uma facção criminosa. Dois deles foram presos em flagrante durante a ação policial.
A guarnição realizava ponto de observação quando foi surpreendida pela vítima, que relatou estar sendo perseguida por indivíduos que pretendiam matá-la. Em seguida, os policiais visualizaram três suspeitos em bicicletas logo atrás do homem. Um deles conseguiu fugir, enquanto Jardel e Mardson foram alcançados e detidos.
Segundo relato da vítima, ele vinha sofrendo ameaças de integrantes de facção criminosa e, por volta das 17h, cerca de seis homens teriam ido até sua residência, cercando o imóvel com a intenção de levá-lo ao chamado “tribunal do crime”, onde, segundo ele, seria executado. O homem contou ainda que aproveitou o momento em que três suspeitos saíram para buscar armas para pular a janela e fugir, encontrando a guarnição cerca de 200 metros adiante.
A vítima reconheceu os dois detidos como integrantes do grupo que atentava contra sua vida. Os suspeitos negaram envolvimento no crime e afirmaram que trabalham como diaristas rurais. Apesar da versão apresentada, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para os procedimentos legais.
Comentários
Geral
Investigação da Polícia Civil resulta em prisões por roubo e crime organizado em Mâncio Lima
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Mâncio Lima, cumpriu, nesta semana, dois mandados de prisão relacionados a crimes graves ocorridos no município.
Em uma das ações, os policiais civis deram cumprimento a um mandado de prisão contra um homem acusado de participação em um roubo ocorrido em julho do ano passado, em uma chácara de Mâncio Lima. Na ocasião, cinco indivíduos armados invadiram a residência de um professor e chegaram a trocar tiros com a vítima, que conseguiu se esconder em um dos banheiros do imóvel.
Ainda na época do crime, um dos suspeitos foi preso após ser baleado, e posteriormente outros dois envolvidos também foram capturados. Com a prisão realizada agora, já são quatro os envolvidos detidos. De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, as investigações apontam que o crime contou com a participação de seis pessoas, sendo que dois suspeitos ainda estão foragidos. “Esses dois indivíduos que faltam ser localizados atuaram dando apoio à ação criminosa e possuem mandados de prisão em aberto pelo crime de tentativa de latrocínio”, explicou o delegado.
Em outra ocorrência, a Polícia Civil cumpriu, na manhã da última quarta-feira, 28, um mandado de prisão contra uma mulher envolvida com organização criminosa. Ela foi investigada em 2020 pela Polícia Civil, juntamente com o companheiro e outros indivíduos, tendo sido julgada e condenada pela Justiça.
O companheiro da mulher foi preso na tarde de terça-feira, 27, pela Polícia Militar em Mâncio Lima. Já na manhã seguinte, os policiais civis receberam informações sobre o paradeiro da foragida e se deslocaram rapidamente até o local indicado, onde efetuaram a prisão.
Comentários
Geral
Polícia Civil do Acre realiza duas prisões em operações de combate a facções criminosas
A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou duas prisões importantes no início desta semana durante ações distintas de enfrentamento às organizações criminosas que atuam no estado. As prisões ocorreram no âmbito das operações “Cartório Central” e “Casa Maior”, ambas voltadas ao combate de crimes como extorsão, tráfico de drogas e arrecadação ilícita de recursos.
No primeiro caso, a PCAC, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), deu cumprimento a dois mandados de prisão que integram a megaoperação “Cartório Central”, deflagrada simultaneamente nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Acre e São Paulo. No Acre, os alvos foram localizados e presos em cumprimento às ordens judiciais expedidas no curso da investigação.
A operação “Cartório Central” tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que mantinha um sistema próprio de arrecadação e repasse financeiro, incluindo cobrança de dívidas ilícitas, comércio de drogas e imposição de regras internas aos integrantes. “Essas organizações criam estruturas paralelas para controlar territórios e movimentar grandes volumes de dinheiro ilícito, e nosso trabalho é justamente quebrar essa engrenagem financeira e operacional”, destacou o coordenador da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), Pedro Paulo Buzolin.
Já a segunda ação integra a operação “Casa Maior”, na qual a Polícia Civil com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) cumpriu um mandado de prisão e dois mandados de busca e apreensão, todos em Rio Branco. O preso é investigado por extorquir comerciantes do bairro Estação Experimental, exigindo pagamentos ilegais para permitir o funcionamento dos estabelecimentos.
Durante as buscas, os policiais apreenderam materiais com anotações financeiras e panfletos relacionados a empréstimos de dinheiro a juros. Segundo Buzolin, as investigações seguem em andamento. “Estamos aprofundando a análise do material apreendido para identificar o fluxo financeiro, outros envolvidos e ampliar a responsabilização criminal, com previsão de novas fases da operação”, concluiu.
Você precisa fazer login para comentar.