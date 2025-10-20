Homem de 59 anos morre durante partida do Campeonato Cinquentão no bairro São Francisco, em Rio Branco

Euzébio do Nascimento Oliveira passou mal durante jogo no campo do Barata e não resistiu aos esforços de reanimação da equipe do Samu

Um homem identificado como Euzébio do Nascimento Oliveira, de 59 anos, faleceu na manhã de domingo (19) após passar mal durante uma partida do tradicional Campeonato Cinquentão, realizado no campo do Barata, localizado na Estrada do São Francisco, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o chamado foi recebido por volta das 8h para atender o homem que havia passado mal. Ao chegar ao local, a equipe médica encontrou Euzébio já desacordado. Foram realizadas manobras de reanimação no local, mas foi constatado o óbito ainda no campo.

Este é o quarto caso de morte de atletas amadores em Rio Branco nos últimos seis meses. Em abril, Ítalo de Souza, de 31 anos, sofreu um mal súbito durante uma pelada com amigos em um campo sintético. Em maio, o servidor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Wanderley Nogueira, de 58 anos, morreu após uma parada cardiorrespiratória no mesmo Campo do Barata. Já em outubro, Leonardo Moreira, funcionário público de 63 anos, faleceu durante uma partida no Campo do Independência.

As mortes sucessivas têm gerado preocupação entre atletas, familiares e organizadores de torneios. Especialistas alertam para a necessidade de exames médicos preventivos e presença de suporte emergencial nos eventos esportivos, especialmente em competições voltadas para atletas veteranos.

O corpo foi encaminhado pelo Samu ao necrotério do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Não foi possível confirmar se o homem tinha histórico de doenças pré-existentes ou se sofreu um mal súbito durante a atividade esportiva. O Campeonato Cinquentão é tradicional na capital acreana e reúne atletas amadores em partidas de futebol.

