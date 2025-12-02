Homem de 43 anos é preso por perturbar mãe acamada de 77 anos em Cruzeiro do Sul

Caso ocorreu no bairro Remanso; suspeito estava embriagado e batia nas paredes, impedindo o descanso dos idosos da residência

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (1º) em Cruzeiro do Sul, acusado de perturbar a própria mãe, de 77 anos, que está acamada. O caso ocorreu no bairro Remanso, onde familiares acionaram a PM após o suspeito, em estado de embriaguez, começar a bater nas paredes da residência e perturbar o descanso dos idosos.

De acordo com as informações, uma pessoa da família ligou para a polícia relatando que o homem alcoolizado estava perturbando a idosa acamada e outros moradores idosos da casa. Ele foi preso em flagrante por perturbação do sossego e maus-tratos, sendo conduzido algemado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.

O caso será investigado como violência doméstica contra idoso, crime previsto no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que pode resultar em pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa. A prisão em flagrante permite que o indivíduo responda ao processo em liberdade ou fique detido a critério da autoridade judiciária.

Relacionado

Comentários