Homem de 38 anos sofre descarga elétrica em poste e é resgatado pelos bombeiros em Cruzeiro do Sul

Risomar Soares de Oliveira, de 47 anos, foi morto a tiros e Cirleudo Nascimento de Oliveira, 34 anos, foi baleado, na noite desta quinta-feira (24), após criminosos invadirem uma casa na Rua A, no bairro Naire Leide, conhecido como “Tampa Azul”, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Risomar recentemente “rasgou a camisa” ou seja, saiu de uma facção criminosa para ingressar em outra, e com isso, os antigos aliados não gostaram da atitude de Risomar.

Na noite desta quinta-feira, seis homens fortemente armados invadiram a residência onde estava Risomar. Os bandidos foram até a vítima, que estava deitada em uma rede, e ao lado do homem estava Cirleudo sentado em uma cadeira. Um dos assassinos pegou os celulares da vítima, enquanto o restante do grupo executou Risomar com diversos disparos de armas de fogo no peito e abdômen.

Durante a ação criminosa, Cirleudo foi atingido por dois disparos, sendo um na perna esquerda e outro na coxa direita. Após o crime, os criminosos fugiram do local por uma área de mata.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi ao local, mas quando os socorristas chegaram, constaram que Risomar já estava sem vida. Já Cirleudo foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 4° Batalhão estiveram no local e realizaram ronda na região, na tentativa de prender os autores do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado até o fechamento desta matéria.

A PM também isolou a área para os trabalhos da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para a realização dos exames cadavéricos.

O caso vai ser investigado por agentes de Polícia Civil de Senador Guiomard.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários