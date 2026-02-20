Homem confessa ter dado 16 facadas em ex-companheira em Sena Madureira e alega ciúmes; vítima está estável

José Maria Ferreira de Oliveira se apresentou à polícia nesta quinta (19) e teve prisão preventiva cumprida; Ocileide Alipe Coutinho foi atacada em casa e segue internada; caso é tratado como tentativa de feminicídio

Em depoimento à Polícia Civil nesta quinta-feira (19), José Maria Ferreira de Oliveira, de 48 anos, confessou ter agredido a ex-companheira, Ocileide Alipe Coutinho. O crime ocorreu na última quarta-feira (18), no bairro Eugênio Augusto Areal, no interior do Acre . A vítima foi atacada com 16 facadas, que atingiram principalmente as regiões dos braços e abdômen .

Segundo o delegado Thiago Parente, responsável pelo caso, o agressor alegou ter agido por “ciúmes” . No momento em que se apresentou espontaneamente à delegacia, o Poder Judiciário já havia expedido um mandado de prisão preventiva contra ele, que foi cumprido imediatamente .

A vítima

A vítima, que estava separada do agressor há cerca de um mês, foi surpreendida em sua residência e sofreu 16 perfurações de faca . Vizinhos relataram ter ouvido pedidos de socorro, e a proprietária do imóvel chegou a intervir na tentativa de conter o agressor antes da fuga .

Ocileide foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital João Câncio Fernandes . Apesar do número de golpes, a maioria foi superficial. Duas lesões mais profundas não atingiram órgãos vitais, e o estado de saúde da mulher é considerado estável. Ela deve prestar depoimento ainda no ambiente hospitalar .

Procedimentos legais

José Maria permanecerá à disposição da Justiça para a audiência de custódia e, com a prisão preventiva decretada ainda na quarta-feira (18), após seu depoimento, ele foi encaminhado ao sistema prisional . O caso é investigado como tentativa de feminicídio qualificado, agravado pelo descumprimento de medidas protetivas que já estavam em vigor .

Relacionado

Comentários