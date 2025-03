Homem com munições e camisas da Polícia Civil de SP é preso em Ponta Negra

Suspeito, de 48 anos, foi flagrado pelo Denarc e confessou que transportava a droga para o Nordeste; ele receberia R$ 500 por quilo

Em uma operação policial que culminou em um desfecho aguardado, J.P.R.C., investigado como o principal suspeito de ter cometido um estupro na cidade de Plácido de Castro, no Acre, foi preso em Porto Velho, Rondônia, após meses de fuga. O caso, que chocou a comunidade local, envolveu uma jovem de 24 anos, vítima de um crime bárbaro ocorrido no final do ano passado.

A investigação, conduzida pelo Delegado de Polícia Dr. Leandro Lucas, reuniu uma série de evidências contundentes, incluindo exames periciais que confirmaram a participação do suspeito no crime. Com base nas provas coletadas, a prisão preventiva de J.P.R.C. foi decretada, mas o suspeito conseguiu fugir antes de ser detido, tornando-se foragido.

Após meses de intensas buscas, a polícia localizou o acusado em Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho, onde foi capturado e, atualmente, encontra-se à disposição da Justiça. A prisão foi recebida com alívio pela população de Plácido de Castro, que acompanhava com atenção o andamento do caso e aguardava uma resposta das autoridades.

O trabalho investigativo e a captura do foragido são considerados um marco no combate à impunidade e reafirmam o compromisso das forças policiais na luta contra a violência sexual. As autoridades de Plácido de Castro e de Porto Velho agora aguardam os próximos passos do processo judicial para que o acusado enfrente a justiça pelo crime cometido.

