Homem com medida protetiva é preso dentro da casa da ex-mulher, em Cruzeiro do Sul

Moradores de vários bairros de Rio Branco estão há mais de nove dias sem abastecimento regular de água, segundo relatos colhidos na Estação de Tratamento de Água (ETA) 2, localizada na Sobral, em frente ao Ceasa. O problema, que se repete anualmente, foi agravado neste mês pela alta turbidez da água do Rio Acre, causada pelo acúmulo de barro e detritos após fortes chuvas.

O diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Enoque Pereira, explicou na manhã desta segunda-feira, 20, que o sistema não foi projetado para tratar água com níveis tão altos de turbidez. “Rio Branco enfrenta, por estar em um rio amazônico, todos os anos essa situação. Infelizmente, não passamos por isso nos últimos tempos. Quando dá uma turbidez dessas, ela se mantém por uns três dias, no máximo. Mas já estamos com 9 dias sem voltar à normalidade. Desde o dia 10, a turbidez está acima de 1.000, e chegamos a passar três dias acima de 2.000. A nossa ETAs não trata, porque não foi projetada para tratar lama, foi projetada para tratar água”, afirmou.

Segundo Enock, a ETA 1 e a ETA 2 reduziram a vazão para manter a qualidade da água distribuída à população.“A gente produz hoje 1.600 litros por segundo, mas agora não conseguimos mais fazer isso porque, para produzir o mesmo volume, a água chegaria suja nas casas. Não mandamos água suja. Fazemos toda a análise na ETA e nos bairros. Então, temos que baixar a vazão, o que impacta na cidade. Quando são dois ou três dias, não afeta tanto, mas já são nove dias”, explicou.

“Mesmo com toda essa dificuldade, Rio Branco tem um desperdício de quase 50%. Produzimos água para consumo e para desperdício. Está na hora de todo mundo entender e cuidar bem da água. Se tivéssemos essa política individual de bom uso, economizaríamos 300 litros por segundo e atenderíamos todo mundo”, completou.

Apesar do problema persistente, o Saerb acredita que a situação deve começar a se normalizar.“Eu sei que vai firmar o tempo. Vai dar um tempinho para a comunidade receber a água. Eu lamento muito, mas depende da natureza. Isso é todos os anos. Às vezes, em três dias resolve, mas já estamos em nove dias”, disse o diretor.

Ainda segundo Enock, alguns bairros são mais afetados do que outros por dependerem exclusivamente de uma estação de tratamento.“Alguns bairros mais ou outros menos dependem da ETA 1, outros da ETA 2. Se uma para, aquela região fica sem água. Em alguns casos, reduzimos o abastecimento de 24 para 16 horas para compensar outras áreas. Quando voltamos a bombear, algumas residências demoram mais porque as cisternas precisam encher primeiro, o que atrasa a chegada da água para os vizinhos”, explicou.

O Tenente-Coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal, destacou que o fenômeno tem relação direta com o desmatamento das matas ciliares, que deveriam proteger as margens do rio. “Nós temos uma oscilação bastante frequente agora no Rio Acre. Nos últimos meses, ele ultrapassou a marca dos dois metros e retornou várias vezes. Isso faz com que os sedimentos das laterais acabem indo para dentro da água e fique muito mais turva”, afirmou

Segundo o coordenador, as variações no nível do rio e a degradação ambiental tornam o tratamento da água cada vez mais difícil. “Nem sempre voltar a chover melhora a qualidade da água. A turbidez é um problema da Amazônia, onde não temos terreno rochoso e, com isso, vem todo tipo de impureza. Precisamos de estabilidade no rio, mas as oscilações constantes dificultam o tratamento. É por isso que a Prefeitura de Rio Branco, o Saerb e a Defesa Civil precisam estar preparados para minimizar os impactos”, reforçou Falcão.

Ele concluiu alertando para a gravidade da situação ambiental ao longo do curso do Rio Acre, que nasce no Peru e percorre mais de 1.190 quilômetros até o Brasil. “As consequências que estão acontecendo com o Rio Acre ao longo da sua extensão são bastante graves. É preciso agir agora para reduzir todos esses impactos dentro do rio”, finalizou.

