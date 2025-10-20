Geral
Homem com medida protetiva é preso dentro da casa da ex-mulher, em Cruzeiro do Sul
Em Cruzeiro do Sul, na noite deste domingo, 19, a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem identificado por Jardesson dentro da casa da ex-esposa, nas proximidades da Avenida 25 de Agosto. A mulher, que já foi agredida pelo homem, tem uma medida protetiva contra ele.
Embriagado e ignorando a medida protetiva, o homem entrou na residência sem autorização e se recusou a sair do local questionando a ex-mulher se ela já mantinha outro relacionamento. Ela chamou a Polícia Militar e contou que além da invasão, Jardesson costuma ligar e perturbá-la constantemente, solicitando que reatem o relacionamento. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.
Rio Branco enfrenta crise no abastecimento de água devido à alta turbidez no Rio Acre
Moradores de vários bairros de Rio Branco estão há mais de nove dias sem abastecimento regular de água, segundo relatos colhidos na Estação de Tratamento de Água (ETA) 2, localizada na Sobral, em frente ao Ceasa. O problema, que se repete anualmente, foi agravado neste mês pela alta turbidez da água do Rio Acre, causada pelo acúmulo de barro e detritos após fortes chuvas.
O diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Enoque Pereira, explicou na manhã desta segunda-feira, 20, que o sistema não foi projetado para tratar água com níveis tão altos de turbidez. “Rio Branco enfrenta, por estar em um rio amazônico, todos os anos essa situação. Infelizmente, não passamos por isso nos últimos tempos. Quando dá uma turbidez dessas, ela se mantém por uns três dias, no máximo. Mas já estamos com 9 dias sem voltar à normalidade. Desde o dia 10, a turbidez está acima de 1.000, e chegamos a passar três dias acima de 2.000. A nossa ETAs não trata, porque não foi projetada para tratar lama, foi projetada para tratar água”, afirmou.
Segundo Enock, a ETA 1 e a ETA 2 reduziram a vazão para manter a qualidade da água distribuída à população.“A gente produz hoje 1.600 litros por segundo, mas agora não conseguimos mais fazer isso porque, para produzir o mesmo volume, a água chegaria suja nas casas. Não mandamos água suja. Fazemos toda a análise na ETA e nos bairros. Então, temos que baixar a vazão, o que impacta na cidade. Quando são dois ou três dias, não afeta tanto, mas já são nove dias”, explicou.
“Mesmo com toda essa dificuldade, Rio Branco tem um desperdício de quase 50%. Produzimos água para consumo e para desperdício. Está na hora de todo mundo entender e cuidar bem da água. Se tivéssemos essa política individual de bom uso, economizaríamos 300 litros por segundo e atenderíamos todo mundo”, completou.
Apesar do problema persistente, o Saerb acredita que a situação deve começar a se normalizar.“Eu sei que vai firmar o tempo. Vai dar um tempinho para a comunidade receber a água. Eu lamento muito, mas depende da natureza. Isso é todos os anos. Às vezes, em três dias resolve, mas já estamos em nove dias”, disse o diretor.
Ainda segundo Enock, alguns bairros são mais afetados do que outros por dependerem exclusivamente de uma estação de tratamento.“Alguns bairros mais ou outros menos dependem da ETA 1, outros da ETA 2. Se uma para, aquela região fica sem água. Em alguns casos, reduzimos o abastecimento de 24 para 16 horas para compensar outras áreas. Quando voltamos a bombear, algumas residências demoram mais porque as cisternas precisam encher primeiro, o que atrasa a chegada da água para os vizinhos”, explicou.
O Tenente-Coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal, destacou que o fenômeno tem relação direta com o desmatamento das matas ciliares, que deveriam proteger as margens do rio. “Nós temos uma oscilação bastante frequente agora no Rio Acre. Nos últimos meses, ele ultrapassou a marca dos dois metros e retornou várias vezes. Isso faz com que os sedimentos das laterais acabem indo para dentro da água e fique muito mais turva”, afirmou
Segundo o coordenador, as variações no nível do rio e a degradação ambiental tornam o tratamento da água cada vez mais difícil. “Nem sempre voltar a chover melhora a qualidade da água. A turbidez é um problema da Amazônia, onde não temos terreno rochoso e, com isso, vem todo tipo de impureza. Precisamos de estabilidade no rio, mas as oscilações constantes dificultam o tratamento. É por isso que a Prefeitura de Rio Branco, o Saerb e a Defesa Civil precisam estar preparados para minimizar os impactos”, reforçou Falcão.
Ele concluiu alertando para a gravidade da situação ambiental ao longo do curso do Rio Acre, que nasce no Peru e percorre mais de 1.190 quilômetros até o Brasil. “As consequências que estão acontecendo com o Rio Acre ao longo da sua extensão são bastante graves. É preciso agir agora para reduzir todos esses impactos dentro do rio”, finalizou.
Professores da UFAC fortalecem parcerias científicas durante missão na França
Em missão de trabalho na França, os professores da Universidade Federal do Acre (UFAC) — Dra. Almecina Balbino Ferreira, Dr. Eduardo Pacca Luna Mattar e Dr. Eduardo Mitke — reforçaram a cooperação internacional em pesquisa científica, por meio de projeto aprovado no programa CAPES/COFECUB, que incentiva parcerias entre Brasil e França.
Durante a visita, a professora Almecina Balbino Ferreira, curadora do Herbário UFAC/PZ, localizado no Parque Zoobotânico da universidade, firmou uma importante colaboração com o Herbário do Museu Nacional de História Natural de Paris (MNHN), situado no Jardin des Plantes. O museu abriga o maior e mais importante herbário do mundo, reconhecido pelo Guinness World Records, com cerca de 8 milhões de espécimes de plantas, fungos e algas oriundos de todos os continentes e biomas. Entre suas coleções estão amostras históricas, tipos nomenclaturais usados na descrição de novas espécies e materiais de relevância médica e agrícola.
A professora foi convidada pelo pesquisador Maxime Ramos, do Instituto de Sistemática, Evolução e Biodiversidade do museu, a submeter o projeto PASSION no edital ANR JCJC 2026, da Agência Nacional de Pesquisa da França (ANR), voltado a jovens pesquisadores. O valor solicitado, de € 300 mil, será destinado principalmente ao financiamento de bolsas de doutorado por três anos, com a possibilidade de contemplar também estudantes da UFAC, caso o projeto seja aprovado.
Além disso, os professores iniciaram tratativas para desenvolver um projeto internacional de maior porte, voltado ao conhecimento e à conservação da flora mundial, com foco especial na Amazônia e nas espécies do Acre.
Segundo Almecina Balbino, “esse tipo de parceria fortalece o ensino e a pesquisa na UFAC, amplia a inserção internacional da universidade e contribui para a formação de estudantes comprometidos com as questões sociais e ambientais da Amazônia”.
Filha ataca o próprio pai com garrafa quebrada durante bebedeira no bairro da Paz, em Rio Branco
Homem de 40 anos sofreu corte profundo no braço e foi levado ao Pronto-Socorro; suspeita fugiu após a agressão.
Na madrugada desta segunda-feira (20), Gelcimar Nascimento Lima, de 40 anos, ficou ferido após ser atacado com uma garrafa quebrada pela própria filha, durante uma bebedeira na Travessa Jaciaria, no bairro da Paz, em Rio Branco.
Segundo informações de populares, a discussão entre pai e filha terminou de forma violenta quando a suspeita quebrou a garrafa e atingiu o braço direito da vítima, provocando um corte profundo de cerca de 10 centímetros.
Mesmo com o forte sangramento, Gelcimar foi socorrido em estado estável pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos no local e o encaminhou ao Pronto-Socorro da capital.
A Polícia Militar esteve na cena do crime, colheu informações e realizou buscas na região, mas a suspeita conseguiu fugir logo após o ataque.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da agressão e os motivos que levaram à discussão entre pai e filha.
