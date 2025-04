Homem cai de tirolesa e é transferido ao PS de Rio Branco com suspeita de lesão na coluna

Vítima apresenta múltiplos ferimentos graves; agressor, sob efeito de drogas e álcool, também teria agredido a própria esposa antes de fugir

Um crime chocou Cruzeiro do Sul na madrugada desta quarta-feira (16), quando o advogado F.M.T.R., em suposto surto por uso de drogas e álcool, atacou a própria irmã, a empresária N.T.R., com um canivete, deixando-a gravemente ferida. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e o agressor ainda está foragido.

De acordo com informações repassadas, por volta das 3.15h da manhã, um dos irmãos, Francisco das Chagas Teles Rodrigues, foi até a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em busca de socorro para Nilma, que estava gravemente ferida.

Segundo relato do mesmo à equipe de socorro, ele acordou com barulhos de objetos sendo arremessados e quebrados e, ao verificar o que acontecia, encontrou a irmã com o rosto coberto de sangue e apresentando múltiplas lesões.

O responsável pela agressão, nos relatos, foi o advogado Francisco Marcos, que teria atacado, desferiu diversos golpes com um canivete contra a vítima, atingindo-lhe a região do rosto e da testa, em clara tentativa de matá-la. O irmã enfurecido, apresentava sinais de alteração emocional e física, possivelmente em decorrência do uso de álcool e outras substâncias.

A vítima sofreu um corte profundo na bochecha, lesão na testa, inchaço acentuado ao redor do olho direito, fratura no braço direito e deformidade visível no antebraço esquerdo.

O que aconteceu?

Por volta das 3h da madrugada, familiares acordaram com barulhos de objetos quebrandodentro da casa.

Ao investigar, encontraram N.T.R. ensanguentada, com cortes profundos no rosto, testa e braços, além de possível fratura no braço direito.

O irmão, F.M.T.R., estava em “forte estado de agitação”, aparentemente sob efeito de substâncias psicoativas e álcool, e desferiu múltiplos golpes contra a vítima.

A família levou a vítima às pressas para o SAMU, que a encaminhou ao Hospital do Juruá em estado grave.

Violência se estende à esposa do agressor

Segundo relatos, antes de atacar a irmã, o advogado também teria agredido a própria esposa, que não estava mais no local quando a Polícia Militar chegou.

Busca pelo agressor

A PM realizou diligências para prender o advogado, mas ele não foi encontrado. O caso segue em investigação, e a vítima recebe atendimento médico enquanto aguarda medidas protetivas.

