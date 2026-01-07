Homem baleado no Canal da Maternidade morre após um dia internado na UTI em Rio Branco

Mecânico foi preso suspeito de ter efetuado os disparos; crime teria sido motivado por suposto furto

Alan Victor da Silva, de 30 anos, baleado com dois tiros enquanto caminhava pela via pública na tarde desta terça-feira, 6, na região do Canal da Maternidade, área central de Rio Branco, morreu na tarde desta quarta-feira, 7, após não resistir aos ferimentos. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.

De acordo com informações apuradas pelas forças de segurança, os autores se aproximaram da vítima em um veículo modelo Fox, de cor prata, e efetuaram diversos disparos antes de fugir do local. Alan foi atingido no pescoço e nas costas, com ferimentos que perfuraram o pulmão e causaram fratura no ombro.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. A vítima foi entubada ainda no local, encaminhada em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento, sendo reanimada pela equipe médica e levada imediatamente ao centro cirúrgico.

Após o procedimento, Alan permaneceu internado na UTI por menos de 24 horas, mas não resistiu às complicações e morreu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico.

A Polícia Militar isolou a área do crime e realizou buscas na tentativa de localizar os autores. A investigação inicial ficou a cargo da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Suspeito preso

O mecânico Roni Cley de Souza Figueiredo, de 48 anos, foi preso suspeito de ter efetuado os disparos contra Alan Victor. Segundo a polícia, ele agiu com um comparsa identificado apenas como Alcy, que segue foragido.

Ainda conforme as investigações, a motivação do crime seria um suposto furto atribuído à vítima. Após o atentado, Roni Cley foi localizado no Ramal Menino Jesus, no bairro Taquari, onde os policiais encontraram o veículo Fox utilizado no crime, que pertence à irmã do suspeito.

Roni Cley foi preso em flagrante, confessou participação no crime durante interrogatório e foi encaminhado à Delegacia de Investigação Criminal (DIC). Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.

O veículo foi apreendido, periciado e permanece à disposição das autoridades. A Polícia Civil segue em diligências para localizar o segundo suspeito.

