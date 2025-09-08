Geral
Homem atacado a golpes de faca sobrevive após longo resgate pelo Rio Purus em Manoel Urbano
Vítima de 50 anos foi ferida no abdômen durante festa e resgatada em operação que envolveu forças de segurança e saúde
Um homem identificado como Joabe Saldanha, de 50 anos, sobreviveu após ser atacado com dois golpes de faca durante uma festa no Seringal Santa Cruz, no Alto Rio Purus, na zona rural de Manoel Urbano. O crime ocorreu na noite de domingo (7), e o agressor ainda não foi identificado.
Devido à gravidade dos ferimentos, moradores acionaram o SAMU, que, junto à Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria Municipal de Saúde, iniciou uma operação de resgate em área de difícil acesso. As equipes percorreram ramais em mata fechada até as margens do Rio Purus, onde aguardaram a chegada da vítima.
O transporte, no entanto, só ocorreu ao amanhecer desta segunda-feira (8), quando populares levaram Joabe em uma canoa até a ponte sobre o rio. Após horas de espera e deslocamento, ele chegou à cidade ainda com vida e foi encaminhado à Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano. Em razão da gravidade das lesões, há possibilidade de transferência para o Pronto-Socorro de Rio Branco.
A Polícia Civil abriu investigação para identificar o autor da tentativa de homicídio.
PM prende suspeito de duplo homicídio em Mâncio Lima
Homem é acusado de participação em crime ocorrido no Ramal do Feijão Insosso no dia 25 de agosto
Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso neste domingo (7) em Mâncio Lima, durante operação da Polícia Militar em cumprimento a um mandado judicial. Ele é suspeito de envolvimento no duplo homicídio registrado no Ramal do Feijão Insosso, no último dia 25 de agosto.
As vítimas foram Marcondes Melo da Cunha, de 39 anos, e João Paulo da Silva Pedroza, mortos a tiros. Contra Marcondes, já havia mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul, em razão de investigações que apontavam suas possíveis ligações criminosas fora do Acre.
De acordo com o capitão Tales Campos, comandante em exercício do 6º Batalhão da PM, a prisão foi realizada por equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE). “Tivemos um cumprimento de mandado pela equipe do GOE. Foi preso o suspeito do duplo homicídio que aconteceu lá no ramal do Insosso”, afirmou.
Após três anos desaparecido, homem é identificado graças à integração da Polícia Civil do Acre ao Portal Nacional de Desaparecidos
A identificação de Mateus Lima da Silva, desaparecido desde maio de 2022, ilustra como o uso de tecnologia e a integração de dados podem transformar a busca por pessoas desaparecidas no Brasil. Após mais de três anos de incertezas para a família, Mateus foi reconhecido graças à atuação do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM) e à recente integração da Polícia Civil do Acre (PCAC) ao Portal Nacional de Desaparecidos.
O caso teve desfecho em agosto de 2025, quando Mateus deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco (HUERB), vindo de Assis Brasil, desacompanhado, sem documentos e em estado inconsciente. A equipe do hospital acionou o IIRHM, que realizou a coleta de digitais e, por meio de cruzamento com bancos de dados biométricos, conseguiu confirmar sua identidade e notificar a família.
A integração da Polícia Civil do Acre ao Portal Nacional de Desaparecidos, implementada em agosto de 2025, representa um marco no combate ao desaparecimento de pessoas. A plataforma permite compartilhar e consultar informações em tempo real entre todas as polícias civis do país, agilizando a localização de pessoas e fortalecendo a cooperação interestadual.
No caso de Mateus, a tecnologia foi determinante. O IIRHM utilizou sistemas biométricos modernos, como o Automated Biometric Identification System, (ABIS) que possibilitam confrontar as digitais coletadas com bancos de dados estaduais e nacionais, garantindo precisão na identificação.
Para o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, a adesão ao portal nacional representa um salto de qualidade nas investigações. “O acesso a dados atualizados e a integração com outros estados demonstram o compromisso da Polícia Civil com a proteção da vida e a defesa dos direitos humanos. Nosso objetivo é oferecer respostas rápidas e humanizadas às famílias que sofrem com o desaparecimento de seus entes queridos. Casos como o do Mateus mostram como a tecnologia e o trabalho conjunto podem devolver dignidade e esperança”, destacou.
O diretor do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, Júnior César da Silva, reforça o papel da perícia papiloscópica no processo. “O trabalho da nossa equipe é minucioso e exige precisão. Utilizamos sistemas biométricos avançados, como o ABIS, para confrontar dados estaduais e nacionais, o que tem sido decisivo para identificar pessoas não reconhecidas e resolver casos de desaparecimento. Cada pessoa identificada representa uma família que pode voltar a ter paz”, enfatizou.
De acordo com a Lei 13.812/2019, que institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, o registro de desaparecimento pode ser feito imediatamente, sem necessidade de esperar 24 horas. Após o registro, os dados são inseridos no Portal Nacional e cruzados com os bancos biométricos, acelerando as investigações e aumentando as chances de localização.
A adesão da Polícia Civil do Acre ao Portal Nacional de Desaparecidos, aliada à expertise técnica do IIRHM, posiciona o estado como referência na localização e identificação de desaparecidos. O modelo acreano demonstra como políticas públicas integradas à tecnologia podem oferecer respostas rápidas e humanizadas.
Fonte: PCAC
Fuga em presídio de Cruzeiro do Sul levanta suspeitas sobre escolha do horário
Direção aponta que detentos podem estar feridos e questiona tentativa durante visita de crianças
Oito presos do bloco 7 do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, fugiram na tarde do último sábado (6), aproveitando o barulho da forte chuva para cavar buracos em duas celas. Segundo o diretor da unidade, Elves Barros, os fugitivos devem estar feridos, já que tiveram de atravessar cercas com concertinas, deixando marcas de sangue pelo trajeto.
Durante a fuga, ocorrida por volta das 15h, o bloco 8 recebia familiares para visitas, incluindo crianças — fato que causou estranheza à direção. “O que nos deixa com um ponto de interrogação é o porquê de eles terem fugido justamente no período de visitação de crianças. Em tese, havia um princípio de não fugir nesses dias, até porque familiares deles também estavam presentes”, afirmou Barros.
Ainda no sábado à noite, policiais relataram ter visto quatro dos fugitivos saindo de uma área de floresta, mas o grupo retornou à mata antes de ser recapturado. Os oito homens pertencem a uma facção criminosa. Somadas, as penas de seis deles chegam a 213 anos de prisão, por crimes como homicídio e tráfico.
