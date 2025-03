Homem arranca silicone de esposa com faca de cozinha após discussão

Um homem foi preso após arrancar o silicone da esposa com uma faca de cozinha no último domingo (30). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada no último domingo (30), após denúncias de uma briga entre o casal.

De acordo com informações do Metrópoles, a vítima estava recém-operada e relatou à polícia que o parceiro a agrediu com socos na cabeça e nas costas. Na sequência, o homem teria arrancado o silicone do seio esquerdo da esposa, utilizando uma faca de cozinha.

A vítima foi direcionada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal até o Hospital de Base de Brasília.

Após a polícia ser acionada por volta das 4h30, os militares foram até a casa e encontraram o agressor, que foi autuado em flagrante por lesão corporal do âmbito da Lei Maria da Penha.

O homem confessou ter arrancado o silicone da esposa com a faca e foi levado para a 21ª Delegacia de Polícia em Taguatinga Sul. A polícia fez uma busca externa e encontrou o silicone na parte de fora da casa.

Lei Maria da Penha

A Lei Maria da Penha é uma lei que define a violência doméstica contra as mulheres, estabelecendo maneiras de prevenção e punição.

A lei surgiu após mobilizações de movimentos feministas, em homenagem à biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que enfrentou duas tentativas de homicídio do então marido.

Principais objetivos da lei:

• Proteger as mulheres de violências

• Punição aos agressores

• Meios de auxílio humanizado

A lei garante que a vítima seja afastada do lar e do agressor, e a pena pode variar de acordo com a gravidade da lesão cometida, de três meses a 12 anos de detenção.

