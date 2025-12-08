Geral
Homem armado com terçado invade escola em Rio Branco, rouba alunos e agride adolescente
Imagens da DCORE mostram criminoso circulando pelo pátio da Escola Clícia Gadelha, roubando dois celulares e fugindo com bicicleta mesmo após ser confrontado por segurança armado.
Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) analisam imagens das câmeras de monitoramento da Escola de Ensino Médio Professora Clícia Gadelha, localizada na Estrada do São Francisco, em Rio Branco, para identificar o homem que invadiu o estabelecimento armado com um terçado e agrediu alunos durante um assalto.
A invasão ocorreu na manhã da última sexta-feira (5) e provocou pânico entre estudantes, professores e funcionários. As imagens registram o momento em que o criminoso caminha pela lateral da escola e ataca o primeiro aluno, roubando o celular. Em seguida, ele entra por um portão lateral.
Dentro da instituição, o homem pega uma bicicleta e se prepara para sair, quando percebe outro estudante sentado e usando o telefone. Ele saca o terçado da cintura, aborda o jovem, que entrega o aparelho sem resistência. Mesmo assim, o agressor o atinge com a lâmina de lado, causando hematomas, mas sem ferimentos profundos.
Ao se dirigir para a saída, o assaltante é surpreendido por um segurança que aponta uma arma de fogo em sua direção. O criminoso, no entanto, não se intimida, ergue novamente o terçado e foge levando a bicicleta e os dois celulares.
A ação criminosa aumentou a preocupação de pais e responsáveis, que temem pela segurança dos estudantes e pedem medidas urgentes para reforçar a proteção na escola. A Polícia Civil segue investigando o caso.
Mulher é presa após festa com som alto e cheiro de maconha incomodar vizinhança em Cruzeiro do Sul
Ocorrência foi registrada no bairro Oscar Trovão; suspeita resistiu à ação policial e acabou detida por perturbação do sossego e desobediência.
Uma mulher foi presa em flagrante na madrugada deste domingo (7) no bairro Oscar Trovão, em Cruzeiro do Sul, após vizinhos acionarem a Polícia Militar para denunciar uma festa que ocorria desde a noite anterior, com som alto e suspeita de uso de maconha.
Ao chegar ao local, os policiais constataram que o volume do som era extremamente elevado, causando incômodo generalizado. Além disso, foi sentido um forte odor de maconha vindo da residência.
A proprietária do equipamento tentou desligar o som quando orientada pelos militares, porém a irmã dela, identificada como Daiane, estava bastante alterada e passou a questionar a presença da guarnição, recusando-se a encerrar a festa e dificultando a ação policial.
Diante da resistência, Daiane foi presa pelos crimes de perturbação do sossego e desobediência. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.
Homem é preso após ameaçar filho de 13 anos com faca em Cruzeiro do Sul
Adolescente fugiu para evitar agressão; suspeito estava embriagado e foi detido pela Polícia Militar no Conjunto Cumarú.
Um homem identificado como José Pereira da Silva foi preso em flagrante neste domingo (7) no Conjunto Cumarú, em Cruzeiro do Sul, após ameaçar de morte o próprio filho, de 13 anos, utilizando uma faca.
Segundo testemunhas, José chegou à residência em visível estado de embriaguez alcoólica e iniciou uma discussão com o adolescente. Durante o desentendimento, ele pegou uma faca e passou a ameaçar o filho, que, temendo pela própria vida, conseguiu fugir.
A Polícia Militar foi acionada, prendeu o suspeito e apreendeu a arma utilizada na ameaça. José Pereira da Silva foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde ficaram adotadas as providências cabíveis.
Preso em flagrante por importunação sexual em Cruzeiro do Sul
Homem de 58 anos resistiu à prisão após tocar adolescente de 17 anos em via pública
