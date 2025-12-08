Homem armado com terçado invade escola em Rio Branco, rouba alunos e agride adolescente

Imagens da DCORE mostram criminoso circulando pelo pátio da Escola Clícia Gadelha, roubando dois celulares e fugindo com bicicleta mesmo após ser confrontado por segurança armado.

Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) analisam imagens das câmeras de monitoramento da Escola de Ensino Médio Professora Clícia Gadelha, localizada na Estrada do São Francisco, em Rio Branco, para identificar o homem que invadiu o estabelecimento armado com um terçado e agrediu alunos durante um assalto.

A invasão ocorreu na manhã da última sexta-feira (5) e provocou pânico entre estudantes, professores e funcionários. As imagens registram o momento em que o criminoso caminha pela lateral da escola e ataca o primeiro aluno, roubando o celular. Em seguida, ele entra por um portão lateral.

Dentro da instituição, o homem pega uma bicicleta e se prepara para sair, quando percebe outro estudante sentado e usando o telefone. Ele saca o terçado da cintura, aborda o jovem, que entrega o aparelho sem resistência. Mesmo assim, o agressor o atinge com a lâmina de lado, causando hematomas, mas sem ferimentos profundos.

Ao se dirigir para a saída, o assaltante é surpreendido por um segurança que aponta uma arma de fogo em sua direção. O criminoso, no entanto, não se intimida, ergue novamente o terçado e foge levando a bicicleta e os dois celulares.

A ação criminosa aumentou a preocupação de pais e responsáveis, que temem pela segurança dos estudantes e pedem medidas urgentes para reforçar a proteção na escola. A Polícia Civil segue investigando o caso.

