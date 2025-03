Homem armado com espingarda ameaça moradores e é detido pela polícia em bairro movimentado de Cobija

A Polícia Civil do Acre realizou uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (25) para esclarecer detalhes sobre o assassinato de Yara Paulino da Silva, morta a pauladas na Cidade do Povo, em Rio Branco, na tarde de segunda-feira (24).

O delegado Alcino Júnior destacou que, inicialmente, circulou a informação de que a motivação do crime estaria relacionada ao desaparecimento do filho da vítima, ocorrido há cerca de três semanas. Segundo ele, diante dos rumores de que a mulher teria matado a própria criança, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), iniciou as investigações e descartou a existência de restos mortais humanos no local. O delegado explicou que, após perícia técnica, foi constatado que o material encontrado era, na verdade, de um animal, provavelmente um cachorro.

A polícia também apurou que não há registros oficiais do desaparecimento da criança. Segundo o pai do bebê, que foi ouvido pela delegacia, a criança tem entre dois e três meses de vida, mas nunca foi registrada em cartório devido a problemas na documentação dos pais.

Ainda conforme as investigações, testemunhas apontaram que o crime foi cometido por integrantes de uma facção criminosa, como uma forma de “disciplina” contra a vítima, e não por linchamento popular, como cogitado inicialmente. “A vítima fugiu da casa e foi capturada no meio da rua, onde ocorreu o espancamento”, explicou a polícia.

A Delegacia de Homicídios segue ouvindo testemunhas e pede que pessoas que tenham registrado imagens do crime enviem as gravações de forma anônima para ajudar nas investigações. “A Polícia Civil foi até o local com a equipe de pronto-emprego da Delegacia de Homicídios. Nas primeiras verificações, em contato com testemunhas, foi acionada a Polícia Técnica e o IML, que recolheram um saco que, em tese, conteria restos mortais humanos. No entanto, após análise imediata, constatou-se que não se tratava de ossada humana, e sim de um animal, provavelmente um cachorro”, explicou Alcino Júnior.

O delegado destacou que a Polícia Civil já iniciou as investigações sobre o caso e ouviu diversas testemunhas. “A investigação foi iniciada imediatamente pelo delegado Leonardo, da Delegacia de Homicídios, que está conduzindo o caso. Ontem mesmo, algumas testemunhas que estavam no local foram ouvidas, inclusive antes da morte da vítima”, disse.

O delegado Alcino Júnior fez questão de afirmar que a criança está viva, mas não soube especificar seu paradeiro. “O pai da criança foi ouvido e afirmou que o bebê teria sido raptado há cerca de três semanas. Essa informação foi divulgada pela própria mãe, agora morta, que indicava que o pai poderia ter sido o autor do suposto rapto. No entanto, não havia registro desse desaparecimento junto às autoridades. Descobrimos também que essa criança nunca foi registrada, pois, segundo o pai, problemas na documentação dos pais impediram o registro em cartório. Até o momento, não há registros oficiais dessa criança”, explicou.

O delegado reafirmou que a morte de Yara pode ter sido motivada pelos boatos de que ela teria matado a própria filha. “Segundo testemunhas, esse teria sido o motivo do espancamento, como uma espécie de disciplina aplicada por membros de uma facção criminosa na Cidade do Povo, e não um linchamento popular. No primeiro momento, a informação era de que a vítima foi linchada por populares, mas as investigações apontam para uma ação orquestrada por faccionados. Havia muitas pessoas na rua, filmando, o que reforçou a versão inicial”, explicou.

A Polícia Civil garantiu que investigará a fundo se a morte foi um linchamento ou uma execução ordenada por faccionados. “Ainda é cedo para afirmar com precisão. A investigação começou ontem, mas já temos testemunhas que apontam que a agressão teve início dentro da casa da vítima. Ela fugiu para a rua, onde foi capturada e espancada até a morte”, afirmou Alcino.

O delegado também informou que, até o momento, não há indícios de que a vítima tivesse pedido medidas protetivas contra o pai da criança. “Não tenho conhecimento de nenhuma solicitação de proteção”, disse.

Já o delegado Leonardo Ribeiro, da Delegacia de Homicídios, afirmou que a Polícia Civil já identificou alguns suspeitos, mas não revelou detalhes. “Já temos alguns suspeitos, mas, por se tratar de uma investigação sigilosa, não podemos revelar informações neste momento para não comprometer o andamento do caso”, explicou.

Sobre a atuação de facções criminosas, Leonardo negou que o estado tenha perdido o controle da Cidade do Povo. “Não podemos afirmar que a polícia perdeu o controle da região. Isso acontece em várias partes do país. Onde há facções, elas tentam impor poder sobre determinadas áreas”, disse.

Alcino também afirmou que, até o momento, não há indícios de que o caso possa ser enquadrado como feminicídio. “Para ser feminicídio, a lei exige que a vítima tenha sido morta em razão de seu gênero. Pelo que apuramos até agora, não parece ser esse o caso. O crime ocorreu por conta de um boato, e não pelo fato de a vítima ser mulher”, explicou.

Por fim, a Polícia Civil informou que trata o desaparecimento da criança como um caso separado. “Agora, vamos tratar esse caso específico como um desaparecimento noticiado apenas ontem. Será investigado separadamente para que possamos localizar a criança”, concluiu.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários