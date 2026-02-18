Homem armado assalta distribuidora no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul

Um homem armado assaltou uma distribuidora na noite de segunda-feira (16), na Avenida 25 de Agosto, no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com relato do proprietário à Polícia Militar do Acre, o suspeito é um rapaz de altura mediana, moreno, magro e com uma tatuagem na parte de trás do pescoço. Ele teria chegado ao local portando uma arma de fogo do tipo pistola, anunciado o assalto e pedido para que a vítima permanecesse calma.

O criminoso fugiu levando dinheiro e um aparelho celular. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.

O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais.