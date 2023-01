Homem apanha em público de sua mulher por suposta traição em Brasiléia e vira meme na internet

Com a Supercopa do Brasil, Abel Ferreira deixa Felipão para trás e empata com o técnico campeão da Copa Rio de 1951

Com a conquista inédita da Supercopa do Brasil neste sábado (28), diante do Flamengo, Abel Ferreira ganhou ainda mais espaço entre os maiores técnicos da história do Palmeiras. O português se tornou o terceiro técnico com mais títulos na história do clube.

Em pouco mais de dois anos pelo Palmeiras, Abel Ferreira comandou a equipe em sete campanhas vitoriosas. Desde novembro de 2020, o Verdão conquistou duas vezes a Libertadores da América e uma edição de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Recopa Sul-Americana e, agora, a Supercopa do Brasil.

Com sete títulos, Abel Ferreira deixou Luiz Felipe Scolari para trás e subiu para a terceira posição no ranking dos técnicos mais vitoriosos do Palmeiras, empatando com o uruguaio Ventura Cambón, que levantou sete troféus em 15 passagens como técnico do Verdão ora como interino, ora como treinador efetivado. Cambón foi o técnico da Copa Rio de 1951.

O próximo ‘alvo’ de Abel é Vanderlei Luxemburgo, que conquistou oito títulos em cinco passagens pelo Palmeiras – sem contar a Florida Cup de 2020. Em primeiro lugar está Osvaldo Brandão, que foi campeão 10 vezes à frente do Alviverde como treinador.

Abel Ferreira terá mais quatro oportunidades de subir na lista em 2023. Nesta temporada, o Palmeiras já participa do Campeonato Paulista e ainda vai disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. No Paulistão e no Brasileirão, o Palmeiras é o atual campeão.

