Homem agride esposa e tenta enforcá-la após chegar da igreja em Cruzeiro do Sul

Vítima relatou ameaças de morte recorrentes e disse que agressor usou um terçado diante dos filhos; suspeito fugiu antes da chegada da PM

Um homem identificado como Caio é suspeito de agredir a própria esposa e tentar enforcá-la na noite de sábado (3), no bairro O Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul. De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que as agressões e ameaças de morte são recorrentes. O acusado fugiu antes da chegada da guarnição e não foi localizado.

Segundo o relato da mulher à PM, o marido chegou da igreja e passou a agredi-la com socos, além de tentar enforcá-la com as mãos. A vítima apresentava escoriações no braço, estava bastante abalada e foi encontrada em via pública, chorando, no momento da abordagem policial.

Ainda conforme o depoimento, o agressor teria se apossado de um terçado e colocado a lâmina no pescoço da mulher, ameaçando matá-la na frente dos dois filhos do casal. Ela afirmou ainda que Caio disse que, caso a polícia fosse acionada, ela “não sairia viva”.

Após as agressões e ameaças, a mulher conseguiu fugir da residência, correu até a estrada e acionou a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito já havia fugido, deixando um dos filhos na casa de um vizinho e tomando rumo ignorado.

A vítima foi orientada a comparecer à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para registrar a ocorrência e solicitar Medidas Protetivas de Urgência, com base na Lei Maria da Penha. O terçado utilizado nas ameaças foi apreendido e entregue na Delegacia Geral de Polícia Civil.

