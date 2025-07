Homem acusado de agredir esposa é ferido com terçadada pelo cunhado em Tarauacá

Por Wanglézio Braga

O Acre pode ganhar um novo produto direto da floresta: o azeite de castanha da Amazônia. Produzido pela empresa Manutata, de Puerto Maldonado, no Peru, o óleo nobre vem chamando atenção pela qualidade e agora pode chegar às prateleiras do comércio local. A iniciativa na Expoacre 2025 por Fred Inti Bocángel, representante da Corporação de Negócios Interoceânicos (CNI), que está em busca de investidores brasileiros, especialmente no Acre.

A empresa aposta no potencial de consumo do público acreano, já acostumado com produtos da floresta, e vê grande vantagem em acordos ambientais firmados entre Peru e Suíça, que abrem portas para o beneficiamento e exportação do azeite com certificação verde. “A aceitação do produto é ótima, e queremos estreitar os laços comerciais com o Acre para expandir esse mercado”, afirmou Bocángel.

Com um sabor marcante e alto valor nutricional, o azeite de castanha promete ser uma alternativa aos óleos tradicionais, ganhando espaço tanto nas cozinhas quanto em lojas especializadas em produtos naturais. A entrada do produto no Brasil pode aquecer o mercado regional e gerar novas parcerias entre produtores dos dois lados da fronteira.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários