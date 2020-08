O Ministério Público do estado de Pando (lado boliviano), informou nesta terça-feira, dia 4, que o juizado acatou o pedido de prisão preventiva para um homem identificado como Sandro C.F. pelo crime de abuso de uma criança de quatro anos de idade. A medida imposta pelo juizado será cumprida no presídio de Villa Busch, interior de Cobija.

Segundo foi informado, durante a audiência de medidas cautelares, o Ministério Público ofereceu provas consistente com informações psicológicas realizadas com a menor, declarações de testemunhas, registro do local do evento e outros que foram avaliados pela autoridade jurisdicional que ordenou a detenção preventiva do sujeito até o término da investigação.

O abuso teria acontecido no dia 2 passado. O homem que tem 44 anos, se ecnotnrava na casa da criança e realizava trabalhos de construção e teria se aproveitado da ausência dos pais. Ele teria tentado abusar da menor encima de um colchão e foi interrompido por vizinho que viram a ação do acusado.

Quando perceberam o que estava acontecendo, uma vizinha pediu ajuda do filho para que fosse até a casa e gritasse por socorro e evitasse o pior. Foi quando acionaram a polícia que se deslocou até o local e conseguiu deter o homem.

