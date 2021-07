Home é preso após roubar furtar equipamentos de ambulância na madrugada

Um homem que vive em situação de rua e dependente químico, foi preso na manhã deste sábado, dia 17, após cometer furto de material de atendimento hospitalar e de primeiros socorros, por volta das 02h00 da madrugada, se aproveitando da ausência da equipe plantonista teria parado na URPA de Epitaciolândia.

O sistema de segurança flagrou o momento em que o homem abriu a porta da ambulância, entrou e saiu com uma mochila contendo equipamentos e material para atendimento de urgência pelos socorristas.

Uma queixa foi registrada após os socorristas verem o vídeo de segurança, onde identificaram o homem furtando. Com esse ato, a única ambulância que estava atendendo os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, ficou parada pela falta do que foi roubado.

A outra ambulância lotada no hospital regional do Alto Acre, se encontra em manutenção. O alerta foi acionado no Corpo de Bombeiro do 5º Batalhão que ficou de plantão caso fosse necessário.

o homem que não porta documentos, é conhecido como “Goiano”, foi localizado e levado para a delegacia, onde ficará a disposição delegado plantonista que conduzirá o caso ao judiciário local.

Segundo foi levantado, os policiais estão tentando localizar o equipamentos furtados (oxímetro, Aparelho PA, temperatura, de parto e material de primeiro socorros, bolsa de trauma), uma vez não pode ser vendido ou usado como moeda de troca, por ser de uso exclusivo para tratamento médico.