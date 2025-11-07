Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul faz apelo por doações de sangue, com urgência para tipos negativos

O Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul está em situação crítica e precisa urgentemente de doações de todos os tipos de sangue, especialmente dos tipos A-, O- e AB-. A direção da unidade pede que doadores já cadastrados retornem e que novos voluntários se apresentem para reforçar os estoques.

“Estamos precisando muito do A negativo, do O negativo e do AB negativo. O positivo está um pouco melhor, mas a gente sempre recomenda que venham doar, porque a qualquer momento o estoque pode esvaziar — é uma transição muito rápida”, alertou o assistente social Jean Carlos.

Segundo ele, a maior parte das doações ocorre quando algum familiar precisa de sangue, mas o desafio é fidelizar os doadores para que contribuam regularmente. “Quando um parente está precisando, há uma mobilização, mas depois as pessoas não voltam mais. O que precisamos é do doador voluntário, que doe a cada dois meses, no caso dos homens, e a cada três meses, no caso das mulheres”, explicou.

Jean Carlos lembrou ainda que uma única bolsa de sangue pode salvar mais de uma vida, e que os doadores também se beneficiam com os exames gratuitos oferecidos pela unidade. “Além de ajudar o próximo, o doador acompanha sua própria saúde, já que realizamos três exames sem custo nenhum”, destacou.

Mês do Doador

Em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro, o Hemonúcleo prepara uma programação especial entre os dias 24 e 28 de novembro.

Durante a semana, haverá ações de acolhimento, palestras com profissionais de saúde, como nutricionistas e oftalmologistas, além de lanche especial e sessões de maquiagem. “Será um momento de agradecer a todos que doaram durante o ano e convidar novos voluntários a participar dessa corrente de solidariedade”, finalizou Jean Carlos.