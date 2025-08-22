Acre
Hemoacre realiza coleta externa de sangue na Paróquia São Peregrino
O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) informou que não haverá atendimento na unidade de Rio Branco neste sábado, 23 de agosto de 2025, em razão da realização de coleta externa de sangue. A ação ocorrerá das 8h às 16h, na Paróquia São Peregrino, na capital.
A iniciativa faz parte da campanha itinerante de doação de sangue, que tem o objetivo de ampliar o acesso e estimular a solidariedade entre a população. Durante o período da coleta externa, o atendimento no hemocentro será suspenso, retornando normalmente na segunda-feira (25).
O Hemoacre reforça a importância da participação dos voluntários, lembrando que a doação de sangue é fundamental para manter os estoques abastecidos e salvar vidas. Em casos de grande procura, o horário de encerramento da recepção poderá ser antecipado.
“Contamos com a compreensão da comunidade e reiteramos nosso compromisso de continuar promovendo a doação de sangue de forma acessível e eficiente para todos”, destacou a direção do hemocentro.
Comentários
Acre
Brasiléia tem propostas aprovadas para Conferência Nacional das Cidades
O município de Brasiléia garantiu destaque na 6ª Conferência Estadual das Cidades, realizada em Rio Branco, com a aprovação de propostas que seguem para a etapa nacional do evento, prevista para ocorrer até o final de 2025, em Brasília.
Entre as medidas aprovadas estão: a implementação de um programa de mobilidade “verde”, que visa articular setores urbanos com políticas públicas sustentáveis; a criação de uma estrutura processual para habitação e regularização fundiária que contemple as particularidades culturais locais; e a constituição de consórcios intermunicipais como ferramenta de planejamento e gestão urbana sustentável, especialmente em regiões de fronteira e áreas amazônicas de vulnerabilidade.
Representando Brasiléia, foram eleitas para a etapa nacional: Lindaura dos Santos Rodrigues, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e Joana Rodrigues Bandeira dos Anjos, da Associação de Moradores de Brasiléia, além de Lucélia Monteiro Borges, da Câmara Municipal, como suplente.
O prefeito Carlinhos do Pelado, que participou da solenidade de abertura na capital acreana, destacou a importância do protagonismo de Brasiléia nas discussões estaduais.
“É motivo de orgulho ver que as propostas construídas coletivamente em nossa conferência municipal foram reconhecidas e agora representarão Brasiléia em nível nacional. Isso mostra que estamos no caminho certo, buscando soluções que unam sustentabilidade, inclusão e desenvolvimento para nossa cidade e toda a região do Alto Acre”, afirmou o prefeito.
A secretária municipal de Planejamento, Goreth Bibiano, ressaltou que as propostas contemplam não apenas demandas locais, mas também estratégias de cooperação entre municípios.
“O consórcio intermunicipal, por exemplo, é uma medida que fortalece a governança regional e permite maior acesso a políticas públicas nacionais e internacionais. Nossa intenção é ampliar as possibilidades de investimento e de parcerias, sempre respeitando as particularidades culturais e sociais de nossa população”, explicou a secretária.
A conferência foi realizada pelo governo do Estado do Acre, nos dias 20 e 21 através da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb). Com o apoio do Ministério das Cidades, o encontro reuniu representantes dos 22 municípios acreanos, autoridades estaduais e movimentos sociais para debater os principais desafios e soluções voltados ao desenvolvimento urbano sustentável.
Com o tema “Construindo cidades seguras, resilientes, inclusivas, prósperas e sustentáveis”, a conferência nacional das cidades será um espaço de articulação entre sociedade civil, movimentos sociais e gestores públicos para a formulação de diretrizes que devem orientar as políticas urbanas no país nos próximos anos.
Comentários
Acre
Prefeitura de Assis Brasil e CECANE fortalecem ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, recebeu entre os dias 18 e 22 de agosto de 2025 os agentes do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE), que realizaram visitas técnicas de monitoramento e assessoria voltadas à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Durante as atividades, o nutricionista responsável pela merenda escolar do município acompanhou os agentes, contribuindo com informações sobre o planejamento dos cardápios, a distribuição dos alimentos, as condições de armazenamento e preparo, além de apresentar a realidade e as necessidades das escolas municipais.
O objetivo das visitas foi avaliar a qualidade da alimentação escolar, verificando o cumprimento das normas do programa, a aplicação correta dos recursos, a infraestrutura disponível e as práticas adotadas no município, bem como identificar desafios enfrentados pelas unidades de ensino.
Encerrando o período de visitas, no dia 22 de agosto foi realizada, no auditório da Escola Íris Célia, uma Formação para os atores envolvidos na execução do PNAE. A capacitação foi ministrada pelos agentes do CECANE, Andressa de Araújo e Keliton André, com foco nos principais aspectos da legislação do programa e orientações sobre boas práticas de gestão e execução.
Participaram do encontro gestores e coordenadores administrativos das escolas, equipe dos setores de compras e financeiro, conselheiros da alimentação escolar, o nutricionista municipal e demais atores sociais.
O momento foi marcado por debates construtivos e pelo compartilhamento de experiências, fortalecendo o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em garantir uma alimentação escolar de qualidade, que atenda às necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino.
Você precisa fazer login para comentar.