Cotidiano
Hemoacre promove campanha de doação de sangue para garantir estoque seguro durante o Carnaval
O governo do Acre, por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), iniciou na manhã desta sexta-feira, 13, uma campanha de doação de sangue com o objetivo de reforçar os estoques durante o período do Carnaval. A ação busca mobilizar a população para garantir segurança transfusional nos próximos dias.
Como forma de incentivar a participação, os doadores recebem um brinde temático, em alusão ao Carnaval. A entrega ocorre exclusivamente nesta sexta-feira, data de abertura da campanha. Apesar disso, o Hemoacre seguirá funcionando normalmente durante o feriado, com atendimentos nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro.
A coordenadora de captação de doadores de sangue e medula óssea do Hemoacre, Késia Nogueira, explicou que o estoque é bastante dinâmico e pode sofrer oscilações em curto espaço de tempo, o que torna fundamental a antecipação das coletas.
“Hoje o estoque pode estar satisfatório, mas em dois ou três dias pode haver uma grande necessidade. Por isso, trabalhamos de forma preventiva, garantindo estabilidade e segurança para atender possíveis demandas durante o feriado prolongado”, afirmou Nogueira.
Késia destacou, ainda, que manter um estoque adequado é uma responsabilidade coletiva. “Quem utiliza o sangue é a própria população. Dependemos exclusivamente da solidariedade das pessoas para garantir atendimento a quem precisa”, ressaltou.
Quem pode doar
Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, sendo que menores de 18 devem estar acompanhados do responsável legal. É necessário estar em boas condições de saúde, e apresentar documento oficial com foto. Todo o processo, que inclui cadastro, triagem, lanche e doação, dura cerca de 40 minutos.
Solidariedade que inspira
A professora de educação física, Nathalia Freire, participou da campanha e reforçou a importância do ato solidário. Em sua segunda doação, ela contou que decidiu participar após ver a divulgação nas redes sociais.
“É um gesto simples, rápido e que faz muita diferença. Sempre tem alguém precisando. Um dia pode ser alguém da minha família, então é importante a gente se ajudar”, destacou.
O governo do Acre, por meio do Hemoacre, reforça o convite para que a população participe da campanha, compareça à unidade e ajude a manter os estoques em níveis seguros, contribuindo diretamente para salvar vidas durante o Carnaval.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Cotidiano
Sexta-feira será de tempo instável e alta probabilidade de chuva em todo o Acre
Previsão indica pancadas fortes, elevada umidade e risco de temporais isolados em diversas regiões do estado
O tempo permanece instável nesta sexta-feira (13) em todo o Acre, com previsão de chuvas a qualquer hora do dia, que podem ser fortes em diversas áreas. As informações são do portal O Tempo Aqui, que aponta elevada umidade do ar e condições favoráveis para temporais isolados.
🌧️ Leste e sul do estado
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo segue instável, com chuvas a qualquer momento e alta probabilidade de precipitações intensas. A chance de temporais é considerada média.
A umidade relativa do ar mínima varia entre 70% e 80% durante a tarde, enquanto a máxima pode atingir entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos, predominantemente do noroeste, com variações do norte e oeste. A probabilidade de ventos fortes é baixa.
🌦️ Centro e oeste do estado
Nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a previsão também indica tempo instável, com chuvas que podem ser intensas. A probabilidade de chuvas fortes é alta e a de temporais é média.
A umidade mínima varia entre 65% e 75% à tarde, e a máxima entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos são fracos, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.
🌡️ Temperaturas por região
• Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 27°C e 29°C.
• Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 26°C e 28°C.
• Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 26°C e 28°C.
• Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 27°C e 29°C.
• Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C.
• Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 28°C e 30°C.
• Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 29°C e 31°C.
Cotidiano
Federação Aquática oficializa calendário da temporada de 2026
A Federação Aquática do Estado do Acre(FAEA) oficializou o calendário de competições de 2026. A primeira etapa do Campeonato Estadual de Natação abre a temporada no dia 28 de março, na piscina da AABB.
“Teremos nove eventos durante o ano e esse é um número considerável. Os técnicos das equipes participaram da elaboração do calendário e isso foi importante”, declarou o presidente da FAEA, professor Ricardo Sampaio.
Torneios fora
Os nadadores acreanos deverão disputar a Copa Bolpebra em Porto Maldonado, no Peru, Jogos Escolares Brasileiros, Jogos da Juventude e Copa Rondônia.
“Não programamos a Copa Norte e Campeonato Brasileiro porque a participação necessita de índices e também de patrocínio. Vamos ter um ano bem movimentado”, avaliou o presidente.
Cotidiano
Delegação do Guaporé chega no domingo e visa duelo na Copa do Brasil
A delegação do Guaporé, de Rondônia, desembarca em Rio Branco no domingo, 15, e na quarta, 18, enfrenta o Galvez pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo será disputado, a partir das 19 horas, na Arena da Floresta, e quem vencer garante uma vaga na segunda fase do torneio nacional.
“Sabemos da qualidade do Galvez, mas estamos em um bom momento. O futebol de Rondônia aposta na força e o acreano é mais técnico, vamos ter uma grande partida”, avaliou o técnico do Guaporé, Márcio Parreiras.
Joga no sábado
O Guaporé enfrenta o União Cacoalense, em Cacoal, no sábado, 14, fora de casa.
“Conseguimos uma vitória diante do Barcelona e vamos para mais uma partida difícil. A meta é realizar um grande jogo fora de casa”, declarou o treinador.
