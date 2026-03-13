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Hemoacre participa de encontro nacional que celebra 25 anos da Política Nacional de Sangue
Representantes do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) participaram, na quinta-feira, 12 e sexta-feira, 13, em Brasília (DF), de um encontro nacional que marcou os 25 anos da Política Nacional de Sangue e Hemoderivados e do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados (Sinasan). A reunião reuniu gestores da hemorrede pública brasileira para discutir avanços, desafios e estratégias voltadas à autossuficiência e à sustentabilidade dos serviços de hemoterapia no Sistema Único de Saúde (SUS).
O encontro contou com a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e da coordenadora-geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, Luciana Melo, além de representantes da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e de entidades de pacientes, como a Federação Brasileira de Hemofilia e organizações ligadas à doença falciforme.
Ao longo de dois dias de programação, diretores de hemocentros de todos os estados brasileiros participaram de debates sobre a organização da hemorrede, a qualificação das equipes e o fortalecimento das estratégias de captação de doadores voluntários. O encontro também promoveu a troca de experiências entre as unidades, reforçando o papel da integração nacional para ampliar o acesso seguro ao sangue e seus componentes em todo o país.
Para o gerente de Assistência do Hemoacre, Júnior Martins, as discussões contribuíram para aprimorar estratégias de gestão e mobilização de doadores, além de fortalecer o alinhamento entre os estados.
“O encontro reuniu gestores e profissionais de todo o Brasil para discutir diferentes eixos que estruturam o funcionamento dos hemocentros, desde a organização das equipes até as estratégias de captação de doadores. Um ponto central é reforçar a cultura da doação voluntária e altruísta, que é essencial para garantir segurança e sustentabilidade à hemorrede pública”, destacou.
A gerente-geral do Hemoacre, médica hematologista Thereza Picado, ressaltou que a celebração dos 25 anos da política nacional representa um marco importante para a consolidação da hemoterapia no país.
“O momento permite refletir sobre a trajetória da política nacional do sangue e os avanços conquistados ao longo desses anos. Hoje temos uma rede pública estruturada, baseada na doação voluntária e no acesso universal aos componentes sanguíneos. Esse trabalho é fundamental para garantir assistência a diversos pacientes, como pessoas com hemofilia, doença falciforme, pacientes oncológicos e todos aqueles que dependem de transfusões para continuidade do tratamento”, afirmou.
Antes da implementação da política nacional, o acesso ao sangue no Brasil era marcado por desigualdades e, em alguns casos, pela comercialização do insumo. A estruturação da hemorrede pública brasileira consolidou a doação voluntária como princípio fundamental para garantir segurança transfusional e ampliar o acesso aos serviços de hemoterapia no SUS.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Investigado por execução na Cidade do Povo é preso pela Polícia Civil em Mato Grosso do Sul
Um investigado por participação no homicídio de Antônio Marcelino Silva da Conceição, de 31 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira, 13, em Campo Grande, durante ação da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.
A vítima, conhecido como “Negão”, que era monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele foi morto a tiros dentro da própria residência após criminosos armados invadirem o imóvel localizado na região da Cidade do Povo, em Rio Branco.
As investigações apontam que a vítima retornava para casa acompanhada da esposa quando foi surpreendida pelos suspeitos, que já mantinham outras pessoas sob ameaça dentro da residência. Antônio Marcelino foi rendido e alvejado no tórax, não resistindo aos ferimentos e morrendo ainda no local. Após a execução, os autores fugiram.
Desde a ocorrência do crime, a equipe da DHPP intensificou as diligências para esclarecer a dinâmica do homicídio, identificar todos os envolvidos e localizar o paradeiro de um dos investigados, que havia deixado o estado do Acre. Com o avanço das investigações, informações estratégicas foram compartilhadas entre as forças policiais, o que possibilitou localizar e prender o suspeito na capital sul-mato-grossense.
“A atuação integrada entre unidades especializadas foi determinante para o sucesso da operação, evidenciando a importância da cooperação entre as polícias no enfrentamento aos crimes violentos letais intencionais, especialmente aqueles que podem ter ligação com organizações criminosas”, enfatizou o delegado responsável pelo caso e titular da DHPP/AC, Dr. Alcino Ferreira Júnior.
O preso foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis e permanecerá à disposição da Justiça.
Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL
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Polícia do Choque prende suspeito e apreende cerca de 40 quilos de drogas em Rio Branco
Entre os entorpecentes encontrados na residência estavam skunk, haxixe e ecstasy; material foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes
Um homem identificado como Thiago de Souza Oliveira foi preso na noite desta quinta-feira (12) suspeito de tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Rio Branco, no bairro Eldorado, na parte alta de Rio Branco.
De acordo com informações de policiais militares da Companhia de Choque, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a equipe realizava patrulhamento de rotina na região quando avistou o suspeito saindo pelo portão da casa carregando uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, Thiago demonstrou nervosismo e permaneceu parado, atitude que levantou suspeita por parte dos militares.
Durante a abordagem, os policiais verificaram o conteúdo da sacola e encontraram entorpecentes. Em seguida, os militares solicitaram autorização para entrar na residência, o que foi permitido pelo suspeito. No interior do imóvel, foram localizadas mais drogas.
Ao todo, os policiais apreenderam 37 quilos de skunk, distribuídos em vários tijolos. Também foram encontrados 890 gramas de haxixe, substância cujo valor estimado pode chegar a cerca de R$ 3 mil a cada 100 gramas, geralmente consumida em festas e eventos. Além disso, os militares localizaram aproximadamente 1 quilo de ecstasy.
Segundo a polícia, cada comprimido de ecstasy pode ser comercializado por cerca de R$ 50, o que representa um prejuízo significativo para o tráfico de drogas.
Diante da situação, Thiago recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com aproximadamente 40 quilos de entorpecentes apreendidos, onde foram adotados os procedimentos legais.
Já na unidade policial, foi constatado que o suspeito possui antecedentes criminais, incluindo registro de ocorrência com base na Lei Maria da Penha.
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Petrobras anuncia aumento do diesel em R$ 0,38 para distribuidoras
A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (13/3) um aumento de R$ 0,38 no preço do litro do diesel a partir deste sábado (14/3) para as distribuidoras.
Conforme a Petrobras, o preço médio do diesel A praticado pela companhia para as distribuidoras passará a ser R$ 3,65 por litro. Já a participação da Petrobras no preço do diesel B comercializado nos postos será, em média, de R$ 3,10.
O anúncio da companhia veio um dia após o governo federal anunciar duas medidas para reduzir o preço do diesel em R$ 0,64 para as refinarias. Uma das iniciativas foi a de zerar os tributos federais PIS e Cofins sobre o combustível derivado do petróleo.
Em atualização.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
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