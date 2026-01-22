Hemoacre mantém atendimento durante feriado prolongado na capital

As inscrições estarão abertas no período de 26 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026, e vagas são para os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Xapuri

O Instituto Federal do Acre (Ifac), através da Pró-reitoria de Extensão (Proex), divulgou editais complementares referentes à abertura das inscrições para o 2º bloco do Programa Mulheres Mil, referente ao 4º Ciclo, que tem como objetivo promover a inclusão educacional, social e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade social no estado do Acre.

Os cursos estão sendo ofertados através da parceria do Ifac com o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), que tem como titular a vice-governadora Mailza Assis, além do apoio das prefeituras municipais. Estão sendo disponibilizadas 120 vagas nos cursos de qualificação profissional.

O programa reúne um conjunto de políticas públicas e diretrizes governamentais voltadas para promover a inclusão educacional, social e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Período de inscrições – As inscrições estarão abertas no período de 26 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026, conforme os editais complementares publicados no dia 12 de janeiro de 2026. Nesta etapa, o programa contempla os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Xapuri, ampliando o acesso à formação profissional e cidadã em diferentes regiões do estado.

No 2º bloco, são ofertados cursos de qualificação profissional, alinhados às demandas locais e ao fortalecimento da autonomia econômica das participantes. Entre as formações previstas estão áreas como microempreendedorismo, assistência escolar, operadora de caixa, cuidadora infantil, frentista, entre outras, variando conforme o município.

As inscrições são realizadas presencialmente, em locais definidos nos editais de cada cidade, incluindo escolas, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e secretarias municipais parceiras. O processo seletivo prevê a publicação do resultado preliminar em 19 de fevereiro, com período para recursos no dia 20 de fevereiro e divulgação do resultado final em 24 de fevereiro de 2026.

Previsão de início das aulas – A previsão de início das aulas do 2º bloco é 2 de março de 2026. O Programa Mulheres Mil é uma ação estratégica do Ifac voltada à promoção da equidade de gênero, da inclusão social e do desenvolvimento local, reafirmando o compromisso institucional com a transformação social por meio da educação pública, gratuita e de qualidade.

Para mais informações, as interessadas devem consultar os editais complementares (links abaixo) e que estão disponíveis no site oficial do Ifac (https://editais.ifac.edu.br/) ou procurar os locais de inscrição em seus municípios.

Acesse os editais complementares de cada município

Edital complementar 06 ao edital 14/2025 – Alunas Rio Branco

Edital complementar 04 ao edital 15/2025 – Alunas Cruzeiro do Sul

Edital complementar 06 ao edital 16/2025 – Alunas Tarauacá

Edital complementar 05 ao edital 17/2025 – Alunas Sena Madureira

Edital complementar 04 ao edital 18/2025 – Alunas Xapuri