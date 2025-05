Hemoacre funcionará normalmente nos dias 1 e 2 de maio

Por Whilley Araújo

A história de Nilson Donizete Vivan, de 67 anos, se confunde com a história do Café Contri, uma das indústrias mais tradicionais de alimentos do Acre. O gerente de vendas iniciou sua trajetória na empresa há 34 anos e hoje atende tanto grandes atacadistas como mercearias de pequeno porte.

Vivan, que é natural de Botucatu (SP), está no Acre há quase 40 anos. Antes de iniciar no Café Contri, ele atuou em uma empresa do ramo comercial por mais de 5 anos. “A partir de então, já adquiri um conhecimento de como funciona o comércio acreano”, destaca.

O gerente de vendas salienta que o Café Contri o ensinou a trabalhar, atender os clientes e ter uma dinâmica melhor para tratar as pessoas. “Graças a Deus, o Café Contri cresceu e hoje ficou muito fácil de vender esse produto, uma marca consolidada no Acre e estamos com uma excelente equipe trabalhando e atendendo semanalmente”, pontua.

Nilson Vivan enfatiza que mantém uma relação familiar com os proprietários do Café Contri, o casal Adalberto Moreto e Luciana Mendonça. “Temos um laço de família, pois tenho um irmão casado com a irmã da Luciana e o Beto o considero irmão, até porque os pais do Beto eram como se fossem meus pais, pois eu vivia na casa deles”, comenta o gerente de vendas.

“UM PATRIMÔNIO DO CAFÉ CONTRI”

A empresária Luciana Mendonça afirma que desde quando o Café Contri começou a dar os primeiros passos, Nilson Vivan já estava ao lado do seu marido, Adalberto Moreto, o “Beto”, contribuindo para o crescimento e o sucesso da empresa.

“Ao longo dos anos, o Vivan se tornou sinônimo de respeito, confiabilidade e expertise. Sua dedicação e paixão pelo trabalho o tornaram um dos principais representantes da nossa empresa, conquistando o respeito e a admiração de clientes e colegas de trabalho”, ressalta Luciana.

O empresário Beto argumenta que Nilson Vivan foi fundamental em toda a história do Café Contri e contribuiu, com sua experiência e conhecimento, no desenvolvimento de produtos e serviços que atendem às necessidades dos clientes.

“O Nilson é um patrimônio do Café Contri. Além de um profissional dedicado, é também uma pessoa muito querida, carismática e respeitado por todos. Sua presença é sempre um motivo de sorriso e uma palavra de encorajamento, tornando o ambiente de trabalho mais agradável e produtivo. Ele é a cara da nossa marca, representando os valores e a missão que defendemos. Apesar de já estar aposentado, ele não abre mão de continuar conosco. E esperamos que continue por muitos anos”, assinala Beto.

