Hemoacre fecha na tarde desta sexta-feira (14) em Rio Branco para manutenção

Serviço será retomado no sábado (15) às 14h; unidade fica na Getúlio Vargas, ao lado do Teatrão, e atende de segunda a sábado

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) informou que suspenderá o atendimento na tarde desta sexta-feira (14) para realização de manutenções em suas dependências. Os serviços serão normalizados no sábado (15), a partir das 14 horas, conforme o horário habitual de funcionamento.

Localizado na Avenida Getúlio Vargas, 2.787, no bairro Bosque, ao lado do Teatrão, o Hemoacre funciona normalmente de segunda a sábado, das 7h30 às 17h30. Para esclarecimentos adicionais, a população pode entrar em contato pelo telefone (68) 3248-1377. A manutenção programada visa garantir a qualidade e segurança dos serviços hemoterápicos prestados à população acreana.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, com peso mínimo de 50 kg e em boas condições de saúde. Além disso, é necessário apresentar documento oficial com foto, estar bem alimentado e ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior. Menores de 18 anos devem comparecer acompanhados dos responsáveis ou portar autorização assinada.

O Hemoacre reforça a importância da doação voluntária e regular de sangue, que é fundamental para manter os estoques e garantir o atendimento a pacientes em situação de emergência e em tratamento hospitalar.

