Hemoacre abre inscrições para 2ª Corrida “Pela Vida”

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) abriu nesta segunda-feira, 27, as inscrições para a 2ª Corrida “Pela Vida”, que será realizada no dia 23 de novembro de 2025, em Rio Branco.

A corrida íntegra as atividades da Semana do Doador de Sangue, em alusão ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro.

Para participar, é necessário realizar uma doação de sangue entre os dias 27 de outubro e 3 de novembro, período em que as inscrições estarão abertas. As vagas são limitadas.

Com percurso de 5 quilômetros, a corrida terá largada às 6 horas, em frente ao Hemoacre.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (68) 99982-5919 e (68) 99258-5551.

O evento é realizado pelo Hemoacre, com apoio do Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

