Uma nota pública foi emitida pelo governo do estado do Acre na tarde deste sábado (18) explicando as causas do acidente com o helicóptero Harpia 1. Segundo a nota, antes da decolagem, a aeronave seguiu os procedimentos necessários.

Ricardo Brandão, secretário de Justiça e Segurança Pública em exercício, esclareceu que o caminhão passou pela barreira ocasionando o acidente. Ele deixou claro que os tripulantes sofreram ferimentos leves e passam bem.

Ainda de acordo com a nota, o Harpia 01, estava no local “em atividade, fazendo parte de uma operação orientada pela Secretaria de Segurança Pública, aliada à operação “Fecha Fronteira”, com o foco de coibir ações criminosas na região do Segundo Distrito”.

Veja a nota na íntegra:

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em decorrência do acidente envolvendo o helicóptero Harpia 01, vem a público esclarecer que:

A aeronave estava em atividade, fazendo parte de uma operação orientada pela Secretaria de Segurança Pública, aliada à Operação “Fecha Fronteira”, com o foco de coibir ações criminosas na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Com isso, o helicóptero se encontrava em um ponto estratégico que pudesse ter acesso a todos os bairros de maneira rápida e eficaz. O Harpia 01 se preparava para levantar voo em uma barreira policial que reduzia a velocidade de veículos.

Havia um tripulante da aeronave realizando todo o procedimento de segurança para a decolagem, quando um caminhão modelo baú se aproximou do local e colidiu com uma das hélices, causando o acidente.Todos os envolvidos no acidente estão fora de perigo ou risco de morte, houve apenas ferimentos leves. Dois tripulantes sofreram algumas lesões, foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, juntamente com o motorista do caminhão e o passageiro. Todos estão bem.

Uma equipe da Sejusp está acompanhando todos os procedimentos a serem realizados a partir da perícia que deve ocorrer no local do acidente. Para os procedimentos cabíveis que atendem ao protocolo, já foram acionados os órgãos competentes como o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 7), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), bem como a seguradora da aeronave.Por fim, vale ressaltar que toda a manutenção e documentação da aeronave encontram-se absolutamente regularizadas de acordo com a legislação vigente, bem como todos os contratos com a seguradora estão em dia, sendo esta acionada pelo assegurado.

Rio Branco – Acre, 18 de janeiro de 2020.

Ricardo Brandão

Secretário de Justiça e Segurança Pública em Exercício

