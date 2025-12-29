Brasil
Helicóptero da Band sofre pane e faz pouso de emergência em Guarulhos
Um helicóptero da Band sofreu uma pane nesta segunda-feira (29) próximo da Rodovia Presidente Dutra, e o piloto da aeronave precisou fazer um pouso de emergência no estacionamento de uma transportadora, localizada na Avenida Educador Paulo Freire, em Guarulhos, na Grande São Paulo.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia dois ocupantes na aeronave, que sofreram ferimentos na coluna e na cabeça.
Notícias relacionadas:
- Ultraleve cai no mar de Copacabana, no Rio de Janeiro.
- Corpo de piloto do avião que caiu em Copacabana é resgatado.
Procurada pela Agência Brasil, a Band informou que a aeronave sofreu a pane enquanto o piloto e um cinegrafista sobrevoavam a região do Parque Novo Mundo, entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, na zona norte de São Paulo.
“Por volta das 17h30, o piloto, que estava acompanhado do cinegrafista, identificou a perda da potência do motor e realizou um pouso forçado em local seguro, no estacionamento de uma transportadora. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e deslocou uma unidade de resgate e outras duas viaturas para o local. Os dois ocupantes passam bem e seguem em observação recebendo cuidados médicos”, informou a empresa de comunicação.
Por meio de um comunicado à imprensa, a Band confirmou que a aeronave está com a manutenção e certificações em dia.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA BRASIL - NOTÍCIAS
Comentários
Brasil
China lança exercícios militares com disparos reais ao redor de Taiwan
A China realizou, nesta terça-feira (30), horário local, 10 horas de exercícios com disparos reais ao redor de Taiwan, no segundo dia dos maiores exercícios de guerra já conduzidos por Pequim em torno da ilha, com o objetivo de cortar rapidamente seus vínculos com apoio externo em caso de conflito.
O Comando do Teatro Oriental informou que os exercícios ocorreriam até as 18h no horário local no mar e no espaço aéreo de cinco áreas ao redor da ilha, demonstrando a determinação das Forças Armadas chinesas de “combater o separatismo e promover a unificação sem hesitação”.
Na segunda-feira (29), a Administração de Segurança Marítima da China designou outras duas zonas onde haveria disparos reais, tornando os exercícios “Missão Justiça 2025” os maiores até agora em termos de área total coberta e realizados em regiões mais próximas de Taiwan do que manobras anteriores.
Os exercícios de guerra começaram 11 dias depois de os Estados Unidos anunciarem um pacote recorde de US$ 11,1 bilhões em armas para Taiwan, o que provocou a ira do Ministério da Defesa chinês e alertas de que o Exército “adotaria medidas enérgicas” em resposta.
Os exercícios — a sexta grande rodada da China desde 2022, quando a então presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, visitou a ilha governada democraticamente — têm como objetivo ensaiar um rápido cerco a Taiwan para destruir seus estoques de armas e impedir esforços de reabastecimento a partir do Japão ou de bases americanas próximas, segundo analistas.
“Isso constitui uma provocação flagrante à situação internacional”, afirmou um alto funcionário da segurança de Taiwan, que pediu anonimato devido à sensibilidade do tema. “Como uma das rotas marítimas mais críticas do mundo, eles buscam remodelar a ordem internacional de acordo com sua própria agenda.”
O funcionário disse que Taipé está monitorando de perto se a China buscará “novas provocações” nos exercícios desta terça-feira, incluindo o sobrevoo de mísseis sobre Taiwan, de forma semelhante às manobras chinesas de 2022.
“A China está tentando avançar na afirmação de domínio sobre toda a cadeia de ilhas por meio de táticas de pressão extrema de diversas maneiras”, disse o oficial.
Os militares chineses afirmaram ter mobilizado destróieres, bombardeiros e outras unidades nesta terça-feira para treinar ataques a partir do mar, defesa aérea e operações antissubmarino, a fim de “testar a capacidade das forças navais e aéreas de coordenar ações para contenção e controle integrados”.
Taiwan rejeita a reivindicação de soberania feita pela China e sustenta que apenas seu povo pode decidir o futuro da ilha.
Fonte: Conteúdo republicado de CNN NOTICIAS
Comentários
Brasil
PGR nega “ilicitude” e arquiva pedido para investigar Moraes e Banco Master
Representação não tem relação direta com processos sobre o tema que tramitam no STF
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, decidiu arquivar um pedido para investigar a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), no caso do Banco Master. O pedido de investigação foi apresentado pelo advogado Enio Murad e não tem relação direta com os processos sobre o tema que tramitam na Suprema Corte.
Siga a CNN Brasil no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo
Seguir no Google
Na representação, o advogado relata que, conforme divulgado pela imprensa, o ministro Alexandre de Moraes teria mantido interlocução com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em favor de interesses privados do Banco Master.
A solicitação também cita que a esposa do ministro, a advogada Viviane Barci de Moraes, mantinha contrato de serviços advocatícios com o referido banco privado.
O pedido visava a instauração de investigação com base nos crimes de tráfico de influência e violação aos princípios da Administração Pública.
Ao arquivar o pedido, Gonet cita que é “imperativo sublinhar a absoluta ausência de lastro probatório mínimo que sustente a acusação formulada” seja contra Galípolo ou Moraes.
“Não obstante a repercussão midiática do caso, os veículos de imprensa não apresentaram elementos concretos ou indícios materiais que corroborem a tese de intimidação, permanecendo a narrativa no campo das suposições”, diz o PGR em documento assinado em 27 de dezembro.
Paulo Gonet cita que o sigilo de fonte, que consta nas reportagens publicadas, impõe limitação de apuração do caso.
Segundo o procurador-geral, a relação contratual entre a esposa de Moraes e o Banco Master não gera nenhuma ilegalidade.
“Refoge ao escopo de atuação e à competência da Suprema Corte a ingerência em negócios jurídicos firmados entre particulares, especialmente quando resguardados pela autonomia intrínseca à atividade liberal da advocacia”, declara Gonet.
Procurado pela CNN Brasil, o advogado Enio Murad afirmou que vai recorrer da decisão.
Comentários
Brasil
Zé Felipe anuncia fim de relacionamento com Ana Castela
Os dois artistas oficializaram o namoro em outubro deste ano
Zé Felipe, 27, anunciou término do relacionamento com Ana Castela, 22, nesta segunda-feira (29). A CNN confirmou a informação com a assessoria de imprensa do cantor.
O artista publicou um story no Instagram afirmando que o namoro entre os dois chegou ao fim. “Sou grato por tudo que vivemos juntos. Aprendi muito com ela. Me fez enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo.”
O artista seguiu agradecendo à família da Boiadeira. “Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês”, disse.
Ele esclareceu que o término não foi por briga. “Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo.”
Zé Felipe e Ana Castela confirmaram o relacionamento no começo de outubro e, desde então, não se separaram mais. Os dois também lançaram a faixa “Sua Boca Mente” após o hit de “Roça Roça em Mim”, de 2023.
Você precisa fazer login para comentar.