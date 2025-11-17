Conecte-se conosco

Headscon Acre reúne cultura gamer, criatividade amazônica e debates nacionais sobre o futuro dos jogos no Brasil

39 segundos atrás

Convenção recebe mostra de jogos da Amazônia Legal, programação gratuita e participação da ACJOGOS-RJ em painéis sobre marco legal e associativismo

Entre os dias 18 e 20 de novembro, Rio Branco recebe a Headscon Acre – Convenção Nacional de Cultura Gamer, Criatividade e Futuro, evento que acontece no Sesc Bosque, em um espaço dedicado à cultura digital, ao desenvolvimento de jogos e às expressões criativas da Amazônia. A programação é gratuita e tem como objetivo integrar tecnologia, identidade amazônica e economia criativa. Durante os três dias de evento, o público encontrará talks, oficinas, e-sports, K-pop, cosplay, board games, experiências artísticas e espaços de experimentação.

Além disso, a programação inclui a segunda edição da Mostra de Jogos da Amazônia Legal, com demos jogáveis, produções autorais e instalações criadas por desenvolvedores da região, bem como associações de diferentes estados, entre elas a Associação de Criadores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro (ACJOGOS-RJ). O presidente da entidade, Márcio Filho, integra dois debates: um sobre o Marco Legal dos Jogos e outro sobree a organização coletiva do setor. As mesas discutem o fortalecimento de uma rede nacional de desenvolvedores e o papel das associações estaduais na consolidação de ecossistemas criativos.

Segundo Márcio Filho, o encontro reflete um momento estratégico para o setor no país: “Reunir diferentes regiões para debater políticas públicas, formação e organização coletiva é fundamental para que o Brasil tenha um ecossistema de jogos robusto. O Acre mostra que a cultura gamer amazônica tem voz, potência e identidade próprias. Fortalecer associações estaduais e aproximar criadores de diferentes territórios é o caminho para que os jogos assumam, aqui, o papel econômico e social que já ocupam em diversas grandes economias”.

A HEADSCON reúne debates sobre IA e criatividade amazônica, mostra de jogos regionais, temas ligados à cultura gamer, inclusão, direção criativa e campeonatos como FIFA, Free Fire e CS2. Também promove mesas sobre políticas públicas, economia criativa e fortalecimento dos ecossistemas de desenvolvimento. A diversidade de públicos, como gamers, criadores, educadores, coletivos indígenas, startups, estudantes e famílias, coloca o evento entre os mais plurais da cultura digital no Norte do país.

Serviço

Evento: HEADSCON Acre – Convenção Nacional de Cultura Gamer, Criatividade e Futuro 

Data: 18, 19 e 20 de novembro de 2025

Local: Sesc Bosque – Rio Branco (AC)

Entrada: Gratuita

Retire seus ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/headscon-acre-convencao-nacional-de-cultura-gamer-criatividade-e-futuro/3179667 

Câmara de Brasileia recebe auditores da Receita Federal para fortalecer diálogo institucional

23 horas atrás

16 de novembro de 2025

Encontro aborda transparência, modernização administrativa e ações conjuntas para melhorar a gestão pública

A Câmara Municipal de Brasileia recebeu a visita institucional de auditores da Receita Federal. O presidente da Casa, Marquinhos Tibúrcio, acompanhado do assessor jurídico Dr. Darcio Vidal e dos vereadores Almir Andrade, Beto Dantas, Careca Gadelha, Djahilson Américo, Lucélia Borges e Jorge da Laura, conduziu a reunião com os auditores Gideon Bessa, Eliomar Luiz Autor e Luiz Eduardo.

O encontro teve como objetivo fortalecer a integração entre o Legislativo municipal e os órgãos de fiscalização tributária, ampliando o diálogo e promovendo o alinhamento de ações voltadas para a melhoria da gestão pública. Entre os temas discutidos estiveram transparência, arrecadação, modernização administrativa e possibilidades de parcerias institucionais.

Os vereadores destacaram a relevância de manter um canal permanente de comunicação com a Receita Federal, ressaltando que a cooperação técnica pode contribuir para políticas públicas mais eficientes e adequadas às demandas da população.

Ao final, a Câmara reafirmou seu compromisso com a responsabilidade pública e com a construção de iniciativas que impulsionem o desenvolvimento e o bem-estar dos moradores de Brasileia.

Prefeito Bolacom ensina técnica de manejo do café e reforça apoio aos produtores rurais

23 horas atrás

16 de novembro de 2025

Vídeo sobre “desbrota” viraliza entre agricultores e destaca importância do cuidado adequado na lavoura

O prefeito Bolacom voltou às redes sociais com um conteúdo voltado diretamente aos produtores rurais, mostrando na prática a técnica da “desbrota”, um procedimento essencial no manejo do café. No vídeo, ele explica passo a passo como retirar brotos excedentes do pé de café, preservando apenas os ramos que fortalecem o desenvolvimento da planta.

Segundo o prefeito, esse cuidado direciona a energia da planta para os galhos mais produtivos, favorece um crescimento equilibrado e garante uma lavoura mais uniforme. Ele reforça ainda que realizar a desbrota no período adequado aumenta a produtividade e facilita outras etapas do cultivo.

A publicação rapidamente ganhou engajamento entre agricultores, que elogiaram a iniciativa e destacaram a importância de receber orientações técnicas de forma clara, acessível e útil para o dia a dia no campo.

Prefeito de Xapuri usa COP-30 para ganhar visibilidade após críticas e declarações polêmicas

24 horas atrás

16 de novembro de 2025

Maxsuel Maia participa de painel em Belém enquanto cidade aguarda entrega da nova ponte

Após protagonizar declarações polêmicas — incluindo a afirmação de que a oposição deveria usar “óleo de peroba” —, o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia (PP), buscou projeção nacional ao participar da COP-30, em Belém (PA), mesmo o evento sendo organizado por governos de oposição.

Segundo sua assessoria, o prefeito integrou a programação oficial ao participar do painel “Cooperação para o Desenvolvimento Urbano Sustentável da Amazônia (DUSA)”, no Pavilhão CAU/SP, na Zona Verde da conferência. O encontro reuniu especialistas e gestores municipais para discutir políticas públicas direcionadas às cidades da Amazônia Legal.

Apesar de quase um ano de mandato marcado por baixa expressividade política e poucas ações de impacto, Maxsuel usou o espaço para destacar desafios históricos do município. “Sou da cidade de Chico Mendes, mas também pertenço a um município que, em pleno 2025, ainda enfrenta a ausência de um plano de saneamento adequado e carece de um sistema eficiente para gestão de resíduos sólidos”, afirmou. Ele defendeu cooperação técnica e projetos qualificados para avançar no desenvolvimento local.

O prefeito também ressaltou a relação entre justiça climática e justiça social, defendendo que os recursos anunciados nos debates climáticos precisam resultar em melhorias concretas para povos da floresta, ribeirinhos, assentados e moradores das periferias da Amazônia.

A presença de Maxsuel na COP-30 ocorre às vésperas de Xapuri ganhar destaque na mídia estadual: o governador Gladson Cameli deve entregar nesta semana a nova ponte que ligará o centro ao bairro mais antigo da cidade, uma obra histórica que promete impulsionar o desenvolvimento local e substituir de vez a antiga balsa.

