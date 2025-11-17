Headscon Acre reúne cultura gamer, criatividade amazônica e debates nacionais sobre o futuro dos jogos no Brasil

Convenção recebe mostra de jogos da Amazônia Legal, programação gratuita e participação da ACJOGOS-RJ em painéis sobre marco legal e associativismo

Entre os dias 18 e 20 de novembro, Rio Branco recebe a Headscon Acre – Convenção Nacional de Cultura Gamer, Criatividade e Futuro, evento que acontece no Sesc Bosque, em um espaço dedicado à cultura digital, ao desenvolvimento de jogos e às expressões criativas da Amazônia. A programação é gratuita e tem como objetivo integrar tecnologia, identidade amazônica e economia criativa. Durante os três dias de evento, o público encontrará talks, oficinas, e-sports, K-pop, cosplay, board games, experiências artísticas e espaços de experimentação.

Além disso, a programação inclui a segunda edição da Mostra de Jogos da Amazônia Legal, com demos jogáveis, produções autorais e instalações criadas por desenvolvedores da região, bem como associações de diferentes estados, entre elas a Associação de Criadores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro (ACJOGOS-RJ). O presidente da entidade, Márcio Filho, integra dois debates: um sobre o Marco Legal dos Jogos e outro sobree a organização coletiva do setor. As mesas discutem o fortalecimento de uma rede nacional de desenvolvedores e o papel das associações estaduais na consolidação de ecossistemas criativos.

Segundo Márcio Filho, o encontro reflete um momento estratégico para o setor no país: “Reunir diferentes regiões para debater políticas públicas, formação e organização coletiva é fundamental para que o Brasil tenha um ecossistema de jogos robusto. O Acre mostra que a cultura gamer amazônica tem voz, potência e identidade próprias. Fortalecer associações estaduais e aproximar criadores de diferentes territórios é o caminho para que os jogos assumam, aqui, o papel econômico e social que já ocupam em diversas grandes economias”.

A HEADSCON reúne debates sobre IA e criatividade amazônica, mostra de jogos regionais, temas ligados à cultura gamer, inclusão, direção criativa e campeonatos como FIFA, Free Fire e CS2. Também promove mesas sobre políticas públicas, economia criativa e fortalecimento dos ecossistemas de desenvolvimento. A diversidade de públicos, como gamers, criadores, educadores, coletivos indígenas, startups, estudantes e famílias, coloca o evento entre os mais plurais da cultura digital no Norte do país.

Serviço

Evento: HEADSCON Acre – Convenção Nacional de Cultura Gamer, Criatividade e Futuro

Data: 18, 19 e 20 de novembro de 2025

Local: Sesc Bosque – Rio Branco (AC)

Entrada: Gratuita

Retire seus ingressos: https://www.sympla.com.br/ evento/headscon-acre- convencao-nacional-de-cultura- gamer-criatividade-e-futuro/ 3179667

Relacionado

Comentários