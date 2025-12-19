Conecte-se conosco

Acre

Headscon Acre projeta games da Amazônia Legal para a Gamescom Alemanha e a Gamescom LATAM

Publicado

5 minutos atrás

em

Realizada no Acre desde 2023, a Headscon Acre se consolida como uma das principais plataformas de visibilidade e acesso ao mercado para criadores de games da Amazônia Legal. Em sua edição de 2025, o evento sediou a segunda edição da Mostra Competitiva de Games da Amazônia Legal com premiação de aproximadamente R$ 60 mil. Essa é uma iniciativa do Instituto Gamecon que conecta estúdios da região a grandes vitrines internacionais, como a Gamescom Alemanha e a Gamescom LATAM.

A Mostra teve sua primeira edição em 2024 e, em 2025, ampliou o alcance da proposta ao reunir 10 jogos finalistas da região Norte, com produções do Acre, Amazonas, Pará e Amapá. Os vencedores garantiram vagas em delegações oficiais para a Gamescom Alemanha e para a Gamescom LATAM, com apoio para participação nos eventos e acesso direto a publishers e agentes do mercado global.

Na edição de 2025, o prêmio de Melhor Jogo (Júri Técnico) ficou com Catventure: The Curse of the Dark Tower, do Retrocat Studios (PA). Já o Melhor Jogo pelo voto do Júri Popular foi conquistado por Carbon-0, desenvolvido pelo estúdio Moonlight Games, do Acre.

O projeto acreano também recebeu reconhecimento pela força narrativa e pelo diálogo com temas ambientais e sociais. Para o desenvolvedor André Lucas Lima Siqueira, o jogo é uma forma de dar visibilidade à região por meio da linguagem dos games.

“Temos algumas empresas que estão causando mal ao mundo, com poluição, desperdício de recursos. Nosso jogo acompanha Ícaro e sua irmã Maria na busca pelo pai desaparecido, enquanto descobrem o que estava acontecendo. O objetivo é mostrar um pouco da nossa região na gameplay e evoluir o jogo até termos locais daqui jogáveis. A gente quer mostrar o nosso estado e a nossa região nesse jogo”, afirma André Siqueira.

Porta de entrada para o mercado internacional

Além dos vencedores, todos os finalistas da Mostra recebem material oficial de apresentação e participam de ações voltadas ao networking e à circulação profissional. A participação na Gamescom Alemanha e na Gamescom LATAM representa, para muitos estúdios amazônicos, o primeiro contato direto com o mercado internacional.

Ao longo de três edições realizadas no Acre, em 2023, 2024 e 2025, a Headscon tem fortalecido o ecossistema de games da Amazônia Legal. Após a primeira edição da Mostra Competitiva, Ciro Facundo, representante do estúdio acreano K Games, foi um dos selecionados para apresentar seu trabalho na Gamescom, na Alemanha, destacando que a região produz jogos com qualidade técnica, identidade cultural e potencial competitivo no cenário global.

Acre

Rio Acre registra 8,70 metros e situação é de “tranquilidade” na fronteira, cidades de Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija

Publicado

10 minutos atrás

em

19 de dezembro de 2025

Por

Coordenador da Defesa Civil de Brasiléia afirma que vazante nas cabeceiras é significativa e equipe monitora nível diariamente

De acordo com o major, as águas que elevaram o nível na região de fronteira com Cobija (Bolívia)já eram esperadas, e a situação está dentro da normalidade para o período. Foto: captada 

O Rio Acre registrou 8,70 metros na manhã desta sexta-feira (19) na ponte metálica que liga Brasiléia a Epitaciolândia, na régua linimetrica, segundo medição realizada pelo coordenador da Defesa Civil de Brasiléia, major Sandro. Ele classificou o momento como de “tranquilidade”, devido à significativa vazante nas cabeceiras do rio.

De acordo com o major, as águas que elevaram o nível na região de fronteira com Cobija (Bolívia)já eram esperadas, e a situação está dentro da normalidade para o período. Ele destacou que a equipe da Defesa Civil acompanha diariamente as medições e que a tendência é de estabilidadenas próximas horas.

— O nível do rio nas cabeceiras, como acima, nas aldeias do Patos e também em Assis Brasil, está com uma vazante bastante significativa — informou o coordenador.

O monitoramento contínuo busca antecipar possíveis elevações que possam afetar áreas ribeirinhas, especialmente com a previsão de chuvas para os próximos dias na região. A Defesa Civil mantém alerta, mas sem indicação de risco iminente para as comunidades urbanas na fronteira.

Vídeo assessoria:

Acre

Fio de energia solto mata cinco animais em pasto de propriedade rural em Brasiléia

Publicado

28 minutos atrás

em

19 de dezembro de 2025

Por

Quatro novilhas e um touro morreram eletrocutados no Ramal Santa Luzia, na BR-317; proprietário relatou prejuízo e suspeita de que rede foi religada sem conserto

A situação expõe riscos recorrentes em propriedades rurais onde a infraestrutura elétrica apresenta falhas, podendo causar além de prejuízos materiais, acidentes graves com pessoas e outros animais. Foto: captada 

Um fio de energia elétrica solto causou a morte de cinco animais em uma propriedade rural no Ramal Santa Luzia, na BR-317, km 84, em Brasiléia nesta sexta-feira, dia 19. As vítimas foram quatro novilhas e um touro, eletrocutados no pasto onde a rede havia caído.

Imagens do ocorrido circularam em grupos de WhatsApp da região. No registro, o proprietário relata que a canaleta de energia teria sido religada sem que o problema do fio solto tivesse sido resolvido, o que levou ao choque dos animais. Ele também reclama do prejuízo financeiro causado pela perda.

O caso ocorreu na zona rural do Alto Acre e reforça a preocupação com a manutenção da rede elétrica em áreas de pastagem. Até o momento, não há informações sobre a abertura de ocorrência junto à distribuidora de energia ou órgãos ambientais.

A situação expõe riscos recorrentes em propriedades rurais onde a infraestrutura elétrica apresenta falhas, podendo causar além de prejuízos materiais, acidentes graves com pessoas e outros animais. A orientação é que, ao identificar fios soltos ou rompidos, o produtor desligue a rede e acione a concessionária de energia imediatamente.

Veja vídeo:

Acre

Rio Acre segue em atenção em Rio Branco e pode subir novamente com retorno das chuvas, alerta Defesa Civil

Publicado

56 minutos atrás

em

19 de dezembro de 2025

Por

Nível chegou a 10,04 m e caiu apenas 2 cm; coordenador destaca que precipitações concentradas em poucos dias dificultam previsões e mantêm cenário de alerta

A Defesa Civil segue acompanhando o comportamento do Rio Acre de forma contínua e reforça que, mesmo com oscilações momentâneas. Foto: captada 

O Rio Acre continua em situação de atenção na capital acreana, mesmo após registrar uma leve queda de 2 centímetros nesta sexta-feira (19). O nível, que chegou a 10,04 metros às 9h, passou para 10,02 metros ao meio-dia, mantendo-se acima da cota de atenção de 10 metros.

De acordo com a medição das 9h, o rio marcou 10,04 metros. Já na leitura realizada ao meio-dia, o nível apresentou uma pequena queda de 2 centímetros, atingindo 10,02 metros. Apesar da redução, o volume permanece acima da cota de atenção, que é de 10 metros na capital acreana.

Segundo o coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, a redução pontual não significa estabilidade no comportamento do rio. Ele alerta que a previsão meteorológica indica chuvas frequentes ao longo dos próximos dias, o que pode provocar novas elevações rápidas no nível.

“A previsão é de chuvas. Por exemplo: hoje nós realmente estamos dando uma trégua, mas nós temos previsão de chuvas praticamente todos os dias daqui para frente. Entrando no meio de janeiro e tudo mais, vai ter sempre esses dias que não chove. Mas o outro fator importante é que quando chove, chuvas bem mais torrenciais, o que era esperado para dez dias, chove num dia só, que é o que aconteceu agora, recente. Por exemplo, essa chuva que deu agora, recente, choveu em um dia o que era esperado para onze”, explicou.

De acordo com Falcão, esse padrão de precipitações intensas em curto espaço de tempo amplia o nível de atenção das autoridades responsáveis pelo monitoramento hidrológico. “Então, isso tudo complica a nossa situação também e acaba trazendo sempre uma tensão muito grande em relação a essa parte hidrológica”, acrescentou.

A Defesa Civil mantém monitoramento contínuo e alerta que, apesar da oscilação momentânea, o cenário ainda exige vigilância, especialmente diante da previsão de chuvas volumosas para o final de dezembro e início de janeiro. A população ribeirinha deve ficar atenta a possíveis mudanças e seguir as orientações dos órgãos oficiais.

De acordo com Falcão, esse padrão de precipitações intensas em curto espaço de tempo amplia o nível de atenção das autoridades responsáveis pelo monitoramento hidrológico. Foto: captada 

