Acre
Headscon Acre conecta indústria de games à agenda GovTech e impulsiona soluções digitais para saúde, educação e gestão pública na Amazônia
Realizada em novembro, a Headscon Acre consolidou o setor de games como um aliado estratégico da inovação pública no Brasil. Ao reunir desenvolvedores, especialistas, gestores públicos, universidades e instituições de fomento, o evento apresentou como jogos e tecnologias interativas podem gerar soluções GovTech, entendidas como iniciativas que utilizam tecnologia e inovação para aprimorar serviços públicos, tornar políticas mais eficientes e aproximar o Estado da sociedade, com aplicações na saúde, na educação e na gestão pública, com foco em modelos pensados a partir da realidade amazônica e desenvolvidos no Acre.
A programação reforçou o posicionamento do Instituto Gamecon na fronteira entre economia criativa, tecnologia e políticas públicas. A Headscon mostrou que o desenvolvimento de games vai além do entretenimento e se consolida como ferramenta concreta para ampliar o acesso a serviços públicos, fortalecer processos educativos e apoiar a tomada de decisão no setor público.
Games como ferramenta de aprendizado e engajamento social
Para o produtor executivo e CEO da Petit Fabrik, Olímpio Neto, os jogos se destacam por reunirem diferentes formas de aprendizado em uma única experiência. “Os jogos de videogame são uma das ferramentas mais eficazes no ensino, porque você consegue ler, ouvir, assistir e também interagir. Essa interação permite errar, tentar novamente e aprender sem gerar prejuízos reais, o que contribui muito para o aprendizado”, afirma.
Segundo ele, essa lógica torna os games especialmente relevantes quando conectados às políticas públicas. “O jogo é uma ferramenta incrível no ensino. Quando isso se alia às políticas de GovTech, se torna muito poderoso, porque permite falar mais profundamente com o cidadão, passar conceitos de forma didática e dialogar também com o público mais jovem”, completa.
GovTech e valor público aplicados ao território
O conceito de GovTech se refere ao uso estratégico de tecnologias digitais para melhorar a entrega de serviços e políticas públicas. Para Antonio Isidro, fundador e coordenador-geral do LineGov da Universidade de Brasília, trata-se de um movimento global que ganha força também no Brasil. “O GovTech designa como as tecnologias digitais ajudam o Estado a entregar melhores serviços e políticas públicas, com o uso de soluções tecnológicas, algoritmos e processos otimizados para gerar valor público para a sociedade”, explica.
Antonio destaca que jogos e tecnologias interativas ampliam o engajamento social e fortalecem a participação cidadã. “Os games têm a capacidade de atrair o interesse público por meio da interação. A sociedade passa a participar de forma ativa na construção de soluções, vivenciando desafios e avançando em busca de um futuro desejável, que é a solução de um problema público”, afirma.
Soluções pensadas para o Acre e a Amazônia
No contexto amazônico, onde grandes distâncias e desafios logísticos fazem parte do cotidiano, os games se apresentam como uma solução estratégica para ampliar o acesso à informação e ao aprendizado. “Muitas vezes existe uma limitação geográfica na Amazônia, mas o videogame é uma linguagem global. Com internet e um celular, já é possível proporcionar experiências de aprendizado, mesmo quando não se consegue chegar fisicamente com um professor ou profissional”, avalia Olímpio Neto.
Segundo ele, jogos desenvolvidos a partir da realidade local ampliam o alcance das políticas públicas. “Quando você chega com um jogo pensado para aquele contexto, consegue conduzir a pessoa por uma experiência de educação e de conhecimento. Para a Amazônia, isso é uma ferramenta incrível”, afirma.
Headscon Acre como catalisador de inovação pública
A Headscon Acre se consolidou como um espaço estratégico de articulação entre diferentes atores do ecossistema de inovação. Durante o evento, desenvolvedores, empreendedores, pesquisadores, gestores públicos e investidores compartilharam experiências e desenvolveram soluções voltadas a desafios reais do território.
Para Antonio Isidro, a iniciativa atua como um hub de inovação pública. “A Headscon é um importante catalisador dos ecossistemas de tecnologia, empreendedorismo, economia criativa e soluções digitais. Ela funciona como uma plataforma orquestradora que reúne iniciativa privada, academia e demandas públicas para cocriar soluções de alto valor público”, destaca.
Entre os exemplos apresentados estão protótipos desenvolvidos em iniciativas como o Hacka Heads, pilotos em escolas e soluções projetadas ou testadas no Acre. Essas experiências mostram que a economia de games também impulsiona a inovação em políticas públicas, com impacto direto para a população.
Impacto institucional e projeção para o futuro
Ao integrar games, GovTech e políticas públicas, o Instituto Gamecon amplia sua atuação e fortalece sua autoridade institucional. A Headscon passa a ser reconhecida como um ambiente de geração de soluções conectadas às necessidades reais da Amazônia.
Para Olímpio Neto, o impacto do evento já é visível no território. “A Headscon Acre é um case incrível. Ela permite ver o crescimento da indústria de jogos na Amazônia e o surgimento de estúdios a partir desse movimento. Também aproxima o poder público desse tipo de conhecimento e oportunidade”, afirma.
Antonio Isidro reforça o potencial de longo prazo da iniciativa.“É uma ação com grande legitimidade pública, que induz a inovação de forma sistêmica. O impacto que já existe hoje tende a crescer ainda mais nos próximos anos, com resultados muito expressivos para a Amazônia”, conclui.
A edição 2025 da Headscon Acre deixa como legado a consolidação do estado como protagonista na agenda de inovação pública, mostrando que o Acre, com identidade, criatividade e tecnologia, ocupa um lugar na construção de soluções digitais para o Brasil.
Comentários
Acre
Governo do Acre antecipa salário dos servidores ativos para quinta-feira (25)
Pagamento estava previsto para o dia 27; aposentados já receberam nesta terça (23). Medida busca facilitar compras de fim de ano e movimentar economia local
O governo do Acre antecipou o pagamento dos servidores públicos ativos para esta quinta-feira (25), três dias antes da data original, que seria 27 de dezembro. A medida segue a antecipação já concedida aos aposentados, que receberam nesta terça-feira (23). A decisão foi anunciada pelas Secretarias de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz).
O valor será creditado no dia 25 para quem recebe pelo Banco do Brasil. Para os demais bancos, o depósito ocorrerá na sexta-feira (26). O governador Gladson Cameli afirmou que o objetivo é ajudar os servidores a se organizarem para as compras de fim de ano e fortalecer a economia local.
— A medida ajuda os servidores a se organizarem, comprarem os presentes, honrarem seus compromissos e celebrarem este período com mais tranquilidade — disse Cameli.
Os contracheques já estão disponíveis para consulta no site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado e no aplicativo MeuAC. A antecipação deve movimentar o comércio e os serviços no estado, especialmente nos setores de alimentação, vestuário e presentes, em um período tradicionalmente movimentado pelas festas de final de ano.
Comentários
Acre
Gladson Cameli enfrenta teste para manter união do grupo com muitos nomes e poucas vagas ao Senado
Bittar, Velloso, Jéssica Sales e agora Petecão disputam espaço no palanque de Mailza Assis; governador terá que equilibrar apoios para 2026
O governador Gladson Cameli (PP) tem pela frente um desafio político de alto nível nos preparativos para 2026: acomodar uma lista crescente de aliados que desejam uma vaga ao Senado no palanque da pré-candidata ao governo Mailza Assis, enquanto ele próprio também é cotado para uma delas.
Além de Gladson, Márcio Bittar (PL) — chamado pelo governador de “parceiro predileto” —, o deputado federal Eduardo Velloso (União Brasil), a ex-deputada Jéssica Sales (MDB) e, agora, o senador Sérgio Petecão (PSD) manifestaram interesse em compor a chapa. Com apenas duas vagas disponíveis para o Senado, a conta não fecha sem algum tipo de ajuste ou frustração.
Gladson, conhecido por solucionar conflitos com carisma e habilidade negociadora, terá que equilibrar egos e ambições para evitar rachas no grupo que sustenta a candidatura de Mailza. Até agora, ele sempre conseguiu desatar nós políticos, mas a complexidade desta equação será um teste decisivo para sua liderança na reta final do mandato.
O desfecho dessa articulação definirá não apenas a composição das candidaturas ao Senado, mas também a força da coalizão que tentará eleger Mailza e manter a influência do grupo de Gladson no cenário nacional.
Comentários
Acre
Natal Criança Feliz leva sorrisos e esperança à Baixada da Sobral com entrega de brinquedos
O prefeito Tião Bocalom destacou o impacto social da ação e o compromisso da gestão em cuidar de quem mais precisa
Dando continuidade às ações do programa Natal Criança Feliz, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou, na manhã desta terça-feira (23), a entrega de brinquedos às crianças em situação de vulnerabilidade social cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Sobral, na Baixada da Sobral.
A iniciativa transformou a manhã em um momento de emoção, alegria e esperança, reunindo famílias inteiras que acompanharam de perto a felicidade das crianças ao receberem seus presentes de Natal. O prefeito Tião Bocalom destacou o impacto social da ação e o compromisso da gestão em cuidar de quem mais precisa.
“Em cada CRAS que eu chego, vejo a alegria das crianças, dos papais, das mamães, das vovós, das tias, que vêm acompanhar essas crianças. Muitas delas, infelizmente, não teriam a visita do Papai Noel, como a gente costuma dizer quando é criança: ‘Cadê o Papai Noel?’. E, graças a Deus, neste ano, a Prefeitura de Rio Branco, com o apoio dos secretários e dos vereadores que aprovaram a lei, conseguiu garantir esse presente para cada criança das famílias atendidas. Isso nos deixa muito felizes”, ressaltou o prefeito.
O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, enfatizou que o programa alcançou resultados expressivos e superou expectativas na capital.
“Graças a Deus, estamos conseguindo atingir a meta. Só aqui na Baixada da Sobral foram mais de 10 mil brinquedos distribuídos, beneficiando cerca de 10 mil crianças. É muita alegria e emoção. O Natal Criança Feliz é um grande sucesso, e tenho certeza de que o prefeito Tião Bocalom ainda anunciará coisas muito boas para o futuro, porque vimos como é importante ajudar quem mais precisa”, destacou o gestor.
Moradora da Baixada da Sobral, Dona Francisca Farias, que foi buscar o brinquedo para o neto, aprovou a iniciativa e se emocionou ao falar sobre a ação.
“Estou muito feliz pelas crianças e pela Baixada. Nem todo ano existe essa oportunidade de as crianças ganharem um brinquedo, porque, muitas vezes, os pais não têm condições. Com essa iniciativa da Prefeitura, meu coração fica cheio de alegria. Esses brinquedinhos fazem toda a diferença”, afirmou.
O programa Natal Criança Feliz reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com a inclusão social, a valorização da infância e a construção de um Natal mais humano, solidário e cheio de esperança para milhares de famílias da capital.
Você precisa fazer login para comentar.