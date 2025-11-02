Brasil
Hamas entregará corpos de mais três reféns israelenses à Cruz Vermelha
Hamas afirma que transferência ocorrerá neste domingo (2/11), enquanto Israel acusa o grupo de violar o cessar-fogo mediado pelos EUA
O Hamas comunicou neste domingo (2/11) que entregará os corpos de três reféns israelenses à Cruz Vermelha, em meio a acusações mútuas entre o grupo palestino e Israel sobre violações da trégua que interrompeu dois anos de guerra na Faixa de Gaza.
O braço armado do Hamas, as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, informou que a entrega será feita às 20h, no horário local. Segundo comunicado divulgado no Telegram, os corpos foram “resgatados no sul da Faixa de Gaza” e serão transferidos “aos médicos da Cruz Vermelha”. O grupo não especificou o local exato da entrega.
Pedido de ajuda
Nesse sábado (1º/11), as Brigadas Qassam fizeram um pedido aos mediadores do cessar-fogo com Israel e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Eles querem equipamentos e pessoal para trabalhar na recuperação dos corpos israelenses na Faixa de Gaza.
Em um comunicado, o Hamas afirmou estar de “prontidão para trabalhar na recuperação dos corpos de prisioneiros inimigos dentro da Linha Verde, simultaneamente e em todos os locais, como parte do encerramento deste processo”.
Nas últimas semanas, o grupo admitiu ter dificuldades para recuperar os corpos, que se encontram sob os escombros dos edifícios destruídos em Gaza.
Cessar-fogo violado
Israel busca recuperar os corpos de 11 reféns ainda em poder do Hamas e acusa o grupo de atrasar o processo. O Hamas, por sua vez, afirma estar operando “sob condições extremamente difíceis” para localizar e recolher os restos mortais.
O cessar-fogo, mediado por Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia, entrou em vigor em 10 de outubro como parte do plano de paz proposto pelo presidente norte-americano Donald Trump. Apesar da redução nos confrontos, episódios de violência continuam sendo registrados.
Na manhã deste domingo, um ataque aéreo israelense matou um homem no norte da Faixa de Gaza, segundo o Hospital Al-Ahli. O exército israelense afirmou que a vítima era um militante que representava “ameaça direta às tropas”.
“Ainda existem focos do Hamas nas áreas sob nosso controle em Gaza, e estamos eliminando-os sistematicamente”, declarou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em reunião de gabinete transmitida pela TV.
O Hamas acusa Israel de violar o cessar-fogo com ataques aéreos e incursões terrestres.
Desde o início da trégua, autoridades palestinas relatam que 236 pessoas morreram em bombardeios israelenses, quase metade delas em um único dia, após um ataque contra tropas de Israel. O exército israelense reconhece a morte de três soldados desde então e afirma ter neutralizado “dezenas de combatentes” do Hamas.
O grupo palestino já libertou todos os 20 reféns vivos em troca da libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos. Também concordou em devolver os corpos de 28 reféns mortos em troca dos restos mortais de 360 militantes palestinos. Até o momento, 17 corpos foram entregues.

Após ameaça dos EUA, presidente da Nigéria quer diálogo com Trump
Presidente da Nigéria quer diálogo com Trump depois de ameaça de intervenção dos EUA
O presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, afirmou neste domingo (2/11) que está disposto a se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração, dada pelo porta-voz do governo, ocorre um dia após Trump ter postado nas redes sociais que solicitou ao Pentágono que se preparasse para uma possível ação militar na Nigéria.
Na mesma publicação, o presidente ainda ameaçou interromper imediatamente toda assistência e ajuda humanitária ao país africano caso o governo nigeriano falhe em impedir o que descreve como homicídios em massa de cristãos por “terroristas islâmicos”.
Trump já havia declarado, nessa sexta-feira (31/10), que o cristianismo enfrenta uma “ameaça existencial” na Nigéria e classificado a nação como “País de Preocupação Particular” por violação da liberdade religiosa.
Em resposta, o governo nigeriano declarou que recebe com bons olhos uma reunião entre Tinubu e Trump para discutir segurança e medidas de combate ao terrorismo, ressaltando que qualquer assistência externa precisa respeitar a soberania do país.
A presidência da Nigéria também destacou que a violência no país não é exclusivamente religiosa e que cidadãos de diferentes crenças têm sido vítimas de ataques de milícias e grupos armados, envolvendo disputas por terra e recursos naturais.
O país, que é o mais populoso da África, convive com múltiplos desafios de segurança interna, como a insurgência do grupo Boko Haram, conflitos entre agricultores e pastores, violência étnico‑religiosa e rivalidades regionais.
Por dentro do Alemão: quando o tiro para, começa a corrida pela vida.
Após a megaoperação resultar na morte de 121 pessoas, moradores das comunidades se mobilizaram para ajudar os feridos e resgatar corpos
Rio de Janeiro — Becos estreitos, escadarias íngremes e solo desnivelado dificultam a circulação nos complexos do Alemão e da Penha, onde ocorreu a operação mais letal da história do Rio de Janeiro (RJ), deflagrada contra o Comando Vermelho (CV) na última terça-feira (28/10).
Após a megaoperação deixar diversos baleados e resultar na morte de 121 pessoas — sendo 117 suspeitos e quatro policiais — , os moradores das duas comunidades se mobilizaram para socorrer os feridos e retirar corpos de locais de difícil acesso.
As vielas esburacadas e irregulares tornaram a atuação pós-operação um grande desafio. O terreno impossibilita a subida de ambulâncias e rabecões às áreas mais altas do morro.
Na quarta (29), dia seguinte à ação, a coluna esteve na Vila Cruzeiro, na Penha, onde mais de 60 corpos foram expostos em uma praça. Idosos, homens, mulheres e até crianças se mobilizaram na busca pelos desaparecidos na mata da Serra da Misericórdia, local em que ocorreu o tiroteio.
Entre o choro de revolta dos familiares dos mortos, os moradores da comunidade reclamavam dos empecilhos encontrados no resgate dos corpos e da falta de assistência por parte do governo.
Depois de serem achados na mata, os cadáveres eram amontoados na cabine de uma pick-up, dirigida por um morador da região, e levados à praça.
Por meio das redes sociais, moradores mostraram os efeitos do confronto entre a polícia e os faccionados, registrando cenas de destruição e tensão nas comunidades.
Os vídeos revelam marcas de balas por toda parte, além dos rastros das barricadas montadas pelos criminosos para impedir a entrada da polícia.
Área crítica
Conforme as autoridades policiais apontaram em coletivas de imprensa realizadas nos dias que sucederam a operação, os complexos são áreas críticas quando se fala em acesso de veículos e ferramentas que contribuem para o êxito de uma operação.
As ações coordenadas dos faccionados permitem a instalação de engenharias criminosas que impedem o acesso das forças de segurança.
As barricadas e os quebra-molas invertidos, por exemplo, obstruem a passagem para a entrada de caveirões. Enquanto os policiais, dentro do veículo, tentam se desvencilhar das barreiras, os narcoterroristas abrem fogo contra para impedir a ação das forças de segurança.
Plano de recuperação
Em coletiva de imprensa realizada na sexta (31/10), o secretário de segurança pública do Rio, Victor Santos, afirmou que entregará, em dezembro deste ano, o plano de retomada definitiva de áreas dominadas pelo crime ao governo federal.
O projeto atende a uma determinação da ADPF nº 635, do Supremo Tribunal Federal (STF), que limita operações policiais em favelas fluminenses e exige ações estruturais de longo prazo.
O secretário destacou que a estratégia do estado precisará ir além de operações pontuais, porque o efetivo policial não comporta ocupações prolongadas em centenas de comunidades dominadas por facções e milícias.
“Estado nenhum no Brasil tem condições de fazer de forma permanente ocupação dentro de comunidades. Se a gente pegar todo o efetivo e dividir pelas comunidades, daria sete policiais por comunidade. A solução não é a ocupação. A solução é a retomada.”
A retomada, explicou, exige reconstrução de serviços públicos, controle territorial do Estado e integração com políticas federais de inteligência, fronteiras, prisões e lavagem de dinheiro.

Com Neymar de volta, Santos fica no empate com Fortaleza na Vila Belmiro
O Santos contou com o retorno de Neymar, após quase dois meses ausente, mas ficou só no empate em 1 a 1 com Fortaleza neste sábado (1) na Vila Belmiro.
Neymar entrou aos 21 minutos do segundo tempo no lugar de Victor Hugo, quando o Peixe estava atrás no placar, e foi importante para o crescimento da equipe na etapa final.
Os gols da partida, válida pela 31ª rodada do Brasileiro, foram anotados por Bareiro para os visitantes, no primeiro tempo, e Bruno Pacheco, contra, para o time da casa no segundo tempo.
Com o resultado, o Santos garante um ponto na luta contra o Z4, vai a 33 pontos na tabela e se mantém na 16ª posição. O Leão do Pici segue em 18º lugar e vai a 28 pontos.

