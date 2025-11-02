Hamas entregará corpos de mais três reféns israelenses à Cruz Vermelha

Hamas afirma que transferência ocorrerá neste domingo (2/11), enquanto Israel acusa o grupo de violar o cessar-fogo mediado pelos EUA

O Hamas comunicou neste domingo (2/11) que entregará os corpos de três reféns israelenses à Cruz Vermelha, em meio a acusações mútuas entre o grupo palestino e Israel sobre violações da trégua que interrompeu dois anos de guerra na Faixa de Gaza.

O braço armado do Hamas, as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, informou que a entrega será feita às 20h, no horário local. Segundo comunicado divulgado no Telegram, os corpos foram “resgatados no sul da Faixa de Gaza” e serão transferidos “aos médicos da Cruz Vermelha”. O grupo não especificou o local exato da entrega.

Pedido de ajuda

Nesse sábado (1º/11), as Brigadas Qassam fizeram um pedido aos mediadores do cessar-fogo com Israel e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Eles querem equipamentos e pessoal para trabalhar na recuperação dos corpos israelenses na Faixa de Gaza.

Em um comunicado, o Hamas afirmou estar de “prontidão para trabalhar na recuperação dos corpos de prisioneiros inimigos dentro da Linha Verde, simultaneamente e em todos os locais, como parte do encerramento deste processo”.

Nas últimas semanas, o grupo admitiu ter dificuldades para recuperar os corpos, que se encontram sob os escombros dos edifícios destruídos em Gaza.

Cessar-fogo violado

Israel busca recuperar os corpos de 11 reféns ainda em poder do Hamas e acusa o grupo de atrasar o processo. O Hamas, por sua vez, afirma estar operando “sob condições extremamente difíceis” para localizar e recolher os restos mortais.

O cessar-fogo, mediado por Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia, entrou em vigor em 10 de outubro como parte do plano de paz proposto pelo presidente norte-americano Donald Trump. Apesar da redução nos confrontos, episódios de violência continuam sendo registrados.

Na manhã deste domingo, um ataque aéreo israelense matou um homem no norte da Faixa de Gaza, segundo o Hospital Al-Ahli. O exército israelense afirmou que a vítima era um militante que representava “ameaça direta às tropas”.

“Ainda existem focos do Hamas nas áreas sob nosso controle em Gaza, e estamos eliminando-os sistematicamente”, declarou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em reunião de gabinete transmitida pela TV.

O Hamas acusa Israel de violar o cessar-fogo com ataques aéreos e incursões terrestres.

Desde o início da trégua, autoridades palestinas relatam que 236 pessoas morreram em bombardeios israelenses, quase metade delas em um único dia, após um ataque contra tropas de Israel. O exército israelense reconhece a morte de três soldados desde então e afirma ter neutralizado “dezenas de combatentes” do Hamas.

O grupo palestino já libertou todos os 20 reféns vivos em troca da libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos. Também concordou em devolver os corpos de 28 reféns mortos em troca dos restos mortais de 360 militantes palestinos. Até o momento, 17 corpos foram entregues.

Fonte: Metrópoles

