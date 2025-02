Hamas entrega restos mortais de reféns, incluindo bebê de 8 meses, após 500 dias de guerra em Gaza

Nesta quinta-feira (20), o grupo terrorista Hamas entregou os restos mortais de quatro reféns israelenses, incluindo um bebê de oito meses, uma criança de quatro anos, sua mãe e um idoso de 83 anos. Os corpos, transportados em caixões pretos, foram identificados como pertencentes à família Bibas, que se tornou um símbolo do sofrimento dos reféns mantidos em Gaza desde o início do conflito, há 500 dias.

Shiri Bibas, de origem argentina, e seus dois filhos, Kfir Bibas, de oito meses, e Ariel Bibas, de quatro anos, estavam entre as vítimas. O quarto corpo foi identificado como o do idoso Oded Lifschitz, de 83 anos. O Hamas alega que as mortes ocorreram durante ataques israelenses, mas as autoridades de Israel ainda investigam as circunstâncias dos óbitos, com exames de DNA em andamento para confirmar as identidades.

A entrega dos corpos ocorre em um momento marcante: nesta semana, completaram-se 500 dias desde o ataque do Hamas que matou 1.200 israelenses e desencadeou a guerra. A família Bibas, em particular, tornou-se um ícone da dor e da luta das famílias dos reféns, com imagens de Kfir, o bebê mais jovem sequestrado, chocando o mundo.

Enquanto Israel aguarda os resultados das análises, a devolução dos corpos reacende o debate sobre o custo humano do conflito e a urgência de resoluções para os reféns ainda desaparecidos.