Haitiano obrigado a se jogar da ponte Ponte da Integração fica paraplégico e aguarda alta para reencontrar família

O haitiano foi transferido para a capital acreana no dia 26 de julho devido à gravidade dos ferimentos. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros no dia 24, quando foi avistado por moradores da região. Após seis dias no Pronto-socorro da capital, onde passou por uma cirurgia, ele foi levado para a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) no dia 1º de agosto, onde continua internado.