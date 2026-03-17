Há 6 anos, Acre confirmava 3 primeiros casos de Covid-19 e decretava situação de emergência

Em 2020 o governador Gladson Camelí declarou, no Diário Oficial, situação de emergência no estado por trinta dias

Em 17 de março de 2020, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou os três primeiros casos do coronavírus no estado, sendo um diagnosticado pela rede particular e dois no Pronto-Socorro de Rio Branco. No dia 11 de março daquele ano, a Organização Nacional da Saúde (OMS) declarou a pandemia do coronavírus (Sars-Cov-2). Meses antes, diversos países do mundo todo já sinalizaram preocupação com a circulação do vírus.

Segundo dados da Sesacre, em 2026 foram registrados 15 casos de Covid-19, entre 1º de janeiro a 7 de março deste ano, na Semana Epidemiológica (SE) 09. Até a SE 49 de 2025, o levantamento mostra que, desde o início da pandemia, em 2020, o estado registrou 176.24 casos confirmados.

Relembre as principais datas desde o decreto de situação de emergência no Acre:

Março, 2020 – situação de emergência

No dia 17, o governador Gladson Camelí declarou, no Diário Oficial, situação de emergência no estado por trinta dias. Também foram suspensas, por 15 dias, as aulas nas redes públicas e privadas de ensino. Na mesma data em que o estado entrou em situação de emergência, foram confirmados pela Sesacre os três primeiros casos do novo coronavírus.

Três dias depois, em 20 de março, o governo decretou o fechamento de diversos estabelecimentos como shopping, bares, restaurantes e lanchonetes. Viagens interestaduais e internacionais no estado foram suspensas.

Abril, 2020 – primeira morte e uso de máscaras

No dia 6 de abril, a Sesacre confirmou a primeira vítima da doença no estado, uma idosa de 79 anos que estava internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco desde o dia três do mesmo mês. Dos estados brasileiros, o Acre foi o penúltimo a registrar um paciente morto em decorrência da Covid-19, sendo Tocantins o último.

Após um mês de situação de emergência no estado, o governo prorrogou por mais 15 dias o decreto emergencial. Também passou a ser obrigatório o uso de máscaras em locais públicos e privados. Até o dia 17 de abril, haviam 135 pessoas infectadas no estado e cinco óbitos em decorrência da doença.

Julho, 2020 – 500 mortes por Covid-19

Em julho daquele ano, de acordo com o boletim da Sesacre, o estado atingia a marca de 500 mortes provocadas pelo novo coronavírus.

Novembro, 2020 – homenagem aos profissionais da saúde

Em parceria com o governo, o grafiteiro Matias Souza decorou a fachada do Pronto-Socorro de Rio Branco com um mural homenageando os profissionais da saúde no estado.

Janeiro, 2021 – vacinas chegam ao Acre

Após a Anvisa autorizar, no dia 17 de janeiro de 2021, o uso emergencial de CoronaVac e Oxford, doses da CoronaVac foram trazidas por avião da FAB para a capital acreana. Um morador do Lar Vicentino, José Oliveira, de 85 anos, foi o primeiro vacinado no estado, junto da enfermeira Maria José Monteiro, de 66 anos.

O dia 20 deste mês ficou marcado pela chegada de vacinas em todos os municípios do estado. Santa Rosa do Purus foi o último município contemplado. No dia 22 de janeiro, com o Alto Acre na fase vermelha e o Baixo Acre na laranja, o governo cancelou as festividades e os pontos facultativos de carnaval.

Fevereiro, 2021 – Acre em fase vermelha

O governo decretou fase vermelha em todas as regiões do estado, em razão do agravamento da pandemia e perigo de colapso do sistema de saúde. Na data, de acordo com o Ministério da Saúde, o estado registrava mais de 48.000 infectados e 873 mortos pela Covid-19.

Julho, 2021 – quase 300 mil pessoas receberam a primeira dose

Após o início da vacinação em fevereiro de 2021, em julho o estado chegava a 277.725 cidadãos vacinados com a primeira dose do imunizante contra coronavírus.

Novembro, 2021 – passaporte de vacinação

Em novembro daquele ano, o governo do estado passou a implementar o passaporte de vacinação para entrada em locais de uso coletivo no Acre.

Fevereiro, 2022 – retorno da Expoacre

Após dois anos sem o evento, o governo anuncia o retorno da maior feira agropecuária do Acre, em sua 47ª edição, após a redução dos casos de coronavírus no estado, sendo exigido o passaporte vacinal.

Março, 2022 – Acre deixa de exigir passaporte vacinal em órgãos públicos

No mês de março do ano passado, governou publicou um decreto que retirava a obrigação de apresentar o passaporte vacinal em órgãos públicos, mas a exigência continuava para eventos públicos e particulares.

Abril, 2022 – 1,4 milhão de doses da vacina

No dia 22 de abril do ano passado, o Acre, de acordo com dados da Sesacre, atingia a marca de 1.404.65 doses do imunizante na população acima de 5 anos de idade, após mais de um ano da chegada dos imunizantes no estado.

Maio, 2022 – 71,21% da população total vacinada

No mês de maio, o estado registrou 71,21% da população total vacinada com a primeira dose do imunizante.

Outubro, 2022 – Governo revoga decretos do Pacto Acre sem covid-19

Após uma queda expressiva nas notificações de covid-19, o governo do estado revogou a nomeação do Comitê de Acompanhamento Especial da covid-19 e do Grupo de Apoio ao Pacto Acre sem covid-19. A partir do mês em questão, o boletim da Sesacre com informações sobre a covid-19 passou a ser divulgado semanalmente, e não mais diariamente.

Fevereiro, 2023 – Vacinação Bivalente no estado

Após dois anos de pandemia, o estado recebeu do governo federal mais de 67 mil doses do imunizante bivalente da Pfizer. O dia 23 de fevereiro deste ano ficou marcado pelo início da vacinação bivalente, começando pelos grupos de risco.

2024 – casos confirmados e mortes no Acre

Segundo dados da Sesacre, o estado contabilizou 14 mortes confirmadas neste ano. Em 2024, foram confirmados 2.410 novos casos e 13 óbitos até a SE 49.

2025 – casos confirmados e mortes no Acre

O Acre contabilizou 4.873 casos confirmados de Covid-19 e 24 mortes até a semana epidemiológica 49 de 2025, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

O levantamento mostra que, desde o início da pandemia, em 2020, o estado registrou 444.878 notificações da doença. Desse total, 176.241 foram confirmadas e 2.119 resultaram em óbito. A análise do período mais recente, entre 2023 e 2025, indica que a maior parte dos casos ocorreu entre pessoas de 40 a 49 anos, com predominância do sexo feminino, que concentrou 62,8% das infecções.

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