Cotidiano
Há 6 anos, Acre confirmava 3 primeiros casos de Covid-19 e decretava situação de emergência
Em 2020 o governador Gladson Camelí declarou, no Diário Oficial, situação de emergência no estado por trinta dias
Em 17 de março de 2020, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou os três primeiros casos do coronavírus no estado, sendo um diagnosticado pela rede particular e dois no Pronto-Socorro de Rio Branco. No dia 11 de março daquele ano, a Organização Nacional da Saúde (OMS) declarou a pandemia do coronavírus (Sars-Cov-2). Meses antes, diversos países do mundo todo já sinalizaram preocupação com a circulação do vírus.
Segundo dados da Sesacre, em 2026 foram registrados 15 casos de Covid-19, entre 1º de janeiro a 7 de março deste ano, na Semana Epidemiológica (SE) 09. Até a SE 49 de 2025, o levantamento mostra que, desde o início da pandemia, em 2020, o estado registrou 176.24 casos confirmados.
Relembre as principais datas desde o decreto de situação de emergência no Acre:
Março, 2020 – situação de emergência
No dia 17, o governador Gladson Camelí declarou, no Diário Oficial, situação de emergência no estado por trinta dias. Também foram suspensas, por 15 dias, as aulas nas redes públicas e privadas de ensino. Na mesma data em que o estado entrou em situação de emergência, foram confirmados pela Sesacre os três primeiros casos do novo coronavírus.
Três dias depois, em 20 de março, o governo decretou o fechamento de diversos estabelecimentos como shopping, bares, restaurantes e lanchonetes. Viagens interestaduais e internacionais no estado foram suspensas.
Abril, 2020 – primeira morte e uso de máscaras
No dia 6 de abril, a Sesacre confirmou a primeira vítima da doença no estado, uma idosa de 79 anos que estava internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco desde o dia três do mesmo mês. Dos estados brasileiros, o Acre foi o penúltimo a registrar um paciente morto em decorrência da Covid-19, sendo Tocantins o último.
Após um mês de situação de emergência no estado, o governo prorrogou por mais 15 dias o decreto emergencial. Também passou a ser obrigatório o uso de máscaras em locais públicos e privados. Até o dia 17 de abril, haviam 135 pessoas infectadas no estado e cinco óbitos em decorrência da doença.
Julho, 2020 – 500 mortes por Covid-19
Em julho daquele ano, de acordo com o boletim da Sesacre, o estado atingia a marca de 500 mortes provocadas pelo novo coronavírus.
Novembro, 2020 – homenagem aos profissionais da saúde
Em parceria com o governo, o grafiteiro Matias Souza decorou a fachada do Pronto-Socorro de Rio Branco com um mural homenageando os profissionais da saúde no estado.
Janeiro, 2021 – vacinas chegam ao Acre
Após a Anvisa autorizar, no dia 17 de janeiro de 2021, o uso emergencial de CoronaVac e Oxford, doses da CoronaVac foram trazidas por avião da FAB para a capital acreana. Um morador do Lar Vicentino, José Oliveira, de 85 anos, foi o primeiro vacinado no estado, junto da enfermeira Maria José Monteiro, de 66 anos.
O dia 20 deste mês ficou marcado pela chegada de vacinas em todos os municípios do estado. Santa Rosa do Purus foi o último município contemplado. No dia 22 de janeiro, com o Alto Acre na fase vermelha e o Baixo Acre na laranja, o governo cancelou as festividades e os pontos facultativos de carnaval.
Fevereiro, 2021 – Acre em fase vermelha
O governo decretou fase vermelha em todas as regiões do estado, em razão do agravamento da pandemia e perigo de colapso do sistema de saúde. Na data, de acordo com o Ministério da Saúde, o estado registrava mais de 48.000 infectados e 873 mortos pela Covid-19.
Julho, 2021 – quase 300 mil pessoas receberam a primeira dose
Após o início da vacinação em fevereiro de 2021, em julho o estado chegava a 277.725 cidadãos vacinados com a primeira dose do imunizante contra coronavírus.
Novembro, 2021 – passaporte de vacinação
Em novembro daquele ano, o governo do estado passou a implementar o passaporte de vacinação para entrada em locais de uso coletivo no Acre.
Fevereiro, 2022 – retorno da Expoacre
Após dois anos sem o evento, o governo anuncia o retorno da maior feira agropecuária do Acre, em sua 47ª edição, após a redução dos casos de coronavírus no estado, sendo exigido o passaporte vacinal.
Março, 2022 – Acre deixa de exigir passaporte vacinal em órgãos públicos
No mês de março do ano passado, governou publicou um decreto que retirava a obrigação de apresentar o passaporte vacinal em órgãos públicos, mas a exigência continuava para eventos públicos e particulares.
Abril, 2022 – 1,4 milhão de doses da vacina
No dia 22 de abril do ano passado, o Acre, de acordo com dados da Sesacre, atingia a marca de 1.404.65 doses do imunizante na população acima de 5 anos de idade, após mais de um ano da chegada dos imunizantes no estado.
Maio, 2022 – 71,21% da população total vacinada
No mês de maio, o estado registrou 71,21% da população total vacinada com a primeira dose do imunizante.
Outubro, 2022 – Governo revoga decretos do Pacto Acre sem covid-19
Após uma queda expressiva nas notificações de covid-19, o governo do estado revogou a nomeação do Comitê de Acompanhamento Especial da covid-19 e do Grupo de Apoio ao Pacto Acre sem covid-19. A partir do mês em questão, o boletim da Sesacre com informações sobre a covid-19 passou a ser divulgado semanalmente, e não mais diariamente.
Fevereiro, 2023 – Vacinação Bivalente no estado
Após dois anos de pandemia, o estado recebeu do governo federal mais de 67 mil doses do imunizante bivalente da Pfizer. O dia 23 de fevereiro deste ano ficou marcado pelo início da vacinação bivalente, começando pelos grupos de risco.
2024 – casos confirmados e mortes no Acre
Segundo dados da Sesacre, o estado contabilizou 14 mortes confirmadas neste ano. Em 2024, foram confirmados 2.410 novos casos e 13 óbitos até a SE 49.
2025 – casos confirmados e mortes no Acre
O Acre contabilizou 4.873 casos confirmados de Covid-19 e 24 mortes até a semana epidemiológica 49 de 2025, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).
O levantamento mostra que, desde o início da pandemia, em 2020, o estado registrou 444.878 notificações da doença. Desse total, 176.241 foram confirmadas e 2.119 resultaram em óbito. A análise do período mais recente, entre 2023 e 2025, indica que a maior parte dos casos ocorreu entre pessoas de 40 a 49 anos, com predominância do sexo feminino, que concentrou 62,8% das infecções.
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BNDES aprova R$ 1,05 bilhão para Energisa investir em modernização da rede elétrica no Acre, TO e MT
Recursos serão aplicados na substituição de equipamentos, regularização de ligações clandestinas e ampliação de subestações no estado
A Energisa Acre vai receber parte de um financiamento de R$ 1,05 bilhão aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nesta segunda-feira (16) para três distribuidoras do Grupo Energisa nas regiões Norte e Centro-Oeste. As outras beneficiadas são as concessionárias do Tocantins e do Mato Grosso.
Os recursos têm como objetivo a ampliação e modernização da rede elétrica no estado. O apoio foi estruturado pelo BNDES por meio de três emissões de debêntures, com integralização dos papéis pelo banco realizada em 20 de fevereiro.
Investimentos previstos no Acre
No Acre, os investimentos serão aplicados em diversas frentes prioritárias:
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Substituição de equipamentos com desgaste
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Conexão de novas unidades consumidoras à rede elétrica
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Instalação de sistemas de medição para novos clientes
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Adequação de tensão e carga das ligações existentes
O plano também prevê ações para regularização de ligações clandestinas, construção de novas subestações, ampliação de unidades já existentes e implantação de novas linhas de distribuição para atender ao aumento da demanda no estado.
Benefícios para a população
Segundo o diretor de Finanças Corporativas do Grupo Energisa, Marcus Albernaz, a operação representa um avanço relevante para mais de 300 municípios atendidos pelas concessionárias do grupo. “Essa operação representa um avanço relevante ao viabilizar aportes estruturantes que ampliam a capacidade, a confiabilidade e a qualidade do fornecimento de energia para mais de 300 municípios, beneficiando diretamente mais de 6 milhões de pessoas. Nosso objetivo é oferecer um serviço cada vez mais eficiente, resiliente e alinhado às necessidades atuais e futuras dos nossos clientes”, afirmou.
Posicionamento do BNDES
O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a importância dos investimentos contínuos no setor de distribuição de energia. “O setor de distribuição de energia elétrica demanda investimentos intensivos de modernização, expansão e adequação constante de sua capacidade instalada, para garantir a qualidade do serviço de distribuição e o atendimento à demanda por energia elétrica dos atuais e de novos clientes. O apoio do BNDES utiliza instrumentos mais modernos, como as debêntures incentivadas, atuando como fonte complementar ao mercado de capitais e diversificando a base de investidores”, afirmou.
Segundo o BNDES, o financiamento apoia os planos de investimento das concessionárias, com prioridade para a expansão da infraestrutura e a melhoria da qualidade no fornecimento de energia à população.
A empresa
O Grupo Energisa foi fundado em 1905 na Zona da Mata mineira, e é hoje um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiros. Seu portfólio inclui 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão, uma usina de geração fotovoltaica centralizada e uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa –, que possui um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.
Em julho de 2023, o grupo passou a atuar no segmento de distribuição e comercialização de gás natural, por meio da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, adquiriu participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás. O Grupo atua também na produção e comercialização de biossoluções (tratamento de resíduos do setor agro-industrial, biometano, biofertilizantes) por meio das usinas da Agric, em Santa Catarina, e da Lurean, no Paraná. Atende mais de 20 milhões de pessoas em 939 municípios de todas as regiões do país, e gera mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.
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Copa Master Rei Pelé movimenta Cruzeiro do Sul com premiação de R$ 20 mil e finais neste sábado (21)
Mercado do Peixe e Santa Luzia abrem disputa às 17h30; Monte Sinai e São José decidem título às 19h no estádio Cruzeirão
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria Municipal de Esportes e Lazer, realiza no próximo sábado (21) a grande final da 3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé. A competição, voltada para atletas acima de 40 anos, terá sua decisão no estádio Cruzeirão com premiação total de R$ 20 mil.
A programação começa às 17h30 com a disputa pelo terceiro lugar entre as equipes do Mercado do Peixe e Santa Luzia da BR-364. Em seguida, às 19h, acontece a grande final entre Monte Sinai e São José, que decidem o título da edição 2026.
Premiação
O valor de R$ 20 mil será distribuído entre os times classificados e os destaques individuais da competição:
Premiação coletiva:
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Campeão: R$ 10 mil
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Vice-campeão: R$ 5 mil
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Terceiro lugar: R$ 2 mil
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Quarto lugar: R$ 1 mil
Premiação individual (R$ 500 cada):
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Craque da competição
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Gol mais bonito
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Artilheiro
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Melhor goleiro
Expectativa
O diretor de Esportes e Lazer de Cruzeiro do Sul, Gilvan Ferreira, destacou o aumento da premiação em relação ao ano anterior e a expectativa de público para as finais.
“Esse ano nosso prefeito Zequinha aumentou o valor da premiação de R$ 15 mil para R$ 20 mil. Temos a expectativa de que o estádio Cruzeirão esteja lotado de público para assistir dois grandes jogos”, disse.
A competição reforça o incentivo ao esporte amador na região, valorizando atletas experientes e promovendo integração entre as comunidades.
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Rogério Pina comanda treinamento do Humaitá em Senador Guiomard
O técnico Rogério Pina comanda um treino tático seguido de bolas paradas nesta terça, 17, no estádio Nabor Júnior, em Senador Guiomard, e o Humaitá fecha a preparação para o confronto decisivo diante do Santa Cruz. A partida será nesta quarta, 18, às 19h15, no Tonicão, e o Tourão tem a vantagem do empate.
Sem divulgar
Rogério Pina deve definir os titulares do Humaitá, mas a divulgação da equipe vai ocorrer somente 30 minutos antes do início do confronto. A tendência é pela manutenção da equipe do jogo do último sábado, 14, para começar o duelo.
Mais uma vez dispensado
O atacante André Lima foi, mais uma vez, dispensado do Humaitá. O futebol falado fez a diferença em relação ao futebol jogado.
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